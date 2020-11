A rendőrség csütörtökön délelőtt a járványhelyzetre való tekintettel 40 határátkelőhelyen megkezdte a be- és kilépő gépjárművek véletlenszerű ellenőrzését, különös tekintettel a járványügyi intézkedésekre, a szájmaszk viselésére, illetve a külföldről érkezők karanténkötelezettségének betartására. Minderről Denisa Bárdyová, a rendőrség szóvivője tájékoztatott.

Mint elmondta, az akció célja, hogy a határátkelőhelyeken felmérjék az aktuális helyzetet. Az ilyen véletlenszerű ellenőrzéseket különböző időszakokban egészen november 8-ig tartanak, de hasonló ellenőrzésekre a továbbiakban is számítani lehet.

Az eredményről tájékoztatják a járványügyi válságstábot, mely annak alapján dönt a további intézkedésekről, hogy miként alakul a a járványhelyzet Szlovákiában és a szomszédos országokban” – tette hozzá Bárdyová.

Azt már korábban is kilátásba helyezték, hogy a koronavírus-tesztelés második fordulója után szigorítani fogják a határokon az ellenőrzéseket, illetve közvetlenül a határátkelőhelyeken is bevezetik a tesztelést. Roman Mikulec belügyminiszter bejelentette, hogy nem csupán lokális intézkedésekről lesz szó, és hogy a szomszédos országokkal is tárgyalnak annak érdekében, hogy továbbra is biztosított legyen a zökkenőmentes határforgalom.

A tárcavezető elmondása szerint felmerült az a lehetőség is, hogy egyes határátkelőket csak az antigén tesztekkel való tesztelésre fognak fenntartani, más átkelőket pedig azok vehetnek majd igénybe, akik PCR-teszttel rendelkeznek.