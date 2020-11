Igor Matovič kormányfő ma délután, az országos tesztelés másnapján Roman Mikulec belügyminiszter kíséretében Komáromban járt, s felkereste a Vág-parton található Manta mintavételi állomást, ahol a magyarországi önkéntesekkel találkozott.

A sajtótájékoztatón Roman Mikulec belügyminiszter elmondta, hogy összesen 197 önkéntes érkezett Magyarországról, civil orvosok és orvostanhallgatók, akik zömmel magyar nyelvterületen kaptak beosztást, a segítségük pedig nagyon sokat jelentett, csak a kajakklub közelében található állomáson tegnap közel hatszáz embert teszteltek le.

Igor Matovič kormányfő kijelentette, ezúttal is bebizonyosodott, hogy bajban ismerhetjük meg a barátot.

A belügyminiszter ugyanis magyar kollégáját hívta fel, a kormányfő pedig Orbán Viktort, hogy a tesztelés lebonyolításához segítséget kérjen, s a segítség meg is érkezett. Elmondta, mindezért nagyon hálás Magyarországnak és Orbán Viktornak is. Kijelentette, ez annak jele, hogy nemcsak szomszédos, hanem baráti országok is vagyunk. Végül Magyarország mellett Ausztriának is köszönetet mondott, ahonnan katonaorvosok érkeztek.

Arról, hogy lesznek-e olyan magyarlakta járások, ahol egy hét múlva nem fognak másodjára tesztelni, a kormányfő annyit közölt, egyelőre nem látta a járási adatokat, ezek ismeretének hiányában nincs értelme ilyesmiről beszélni.

A határellenőrzés kapcsán feltett kérdésre Mikulec elmondta, erről egyebek mellett a központi válságstáb hétfői ülésén döntenek majd. „Mi ezt a környező országokkal, így Magyarországgal is szorosan együttműködve koordináljuk, ők már életbe is léptettek valamilyen ellenőrzési rendszert a határaikon. Természetesen egyeztetni fogunk Ausztriával és Csehországgal is, s ahogy a kormányfő is elmondta, az eredmények alapján kell döntenünk, amelyek holnap válnak ismertté” – hangzott a válasz.