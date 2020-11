November 17-ére, a bársonyos forradalom évfordulójára tüntetéseket szerveznek a járványügyi intézkedések és Igor Matovič kormánya elleni tiltakozásul. A kezdeményezést támogatja az ellenzéki Smer-SD és az ĽSNS párt is. Az SNS viszont kihátrált a tiltakozóakcióból, ehelyett a járványügyi korlátozásoknak megfelelően kegyeleti megemlékezést tartanak.

Mivel azonban a kormány által meghirdetett veszélyhelyzetet 45 nappal meghosszabbították a koronavírus-járvány miatt (az intézkedést eredetileg november 14-ig rendelték el), s ezzel együtt a gyülekezési tilalom is érvényben marad, így aztán kérdéses, hogy mennyien vesznek részt a pozsonyi tüntetésen.

Ezzel kapcsolatban Roman Mikulec belügyminiszter és Mária Kolíková igazságügy-miniszter üzent a tüntetni szándékozóknak. Mikulec és Kolíková a Markíza Testre szabva című műsorának vendége volt, ahol Mikulec kijelentette, hogy

a tervezett demonstráció törvényellenes és amennyiben mégis sor kerül rá, számítani kell a rendőrség tüntetők elleni fellépésére.

Michal Kovačič műsorvezető kérdésére, miszerint a rendőrség vízágyút is bevet-e a tüntetők ellen, ahogyan tette az egy hónappal korábbi tüntetések alkalmával, Kolíková a következő választ adta: „Amennyiben szükség lesz rá, a rendőrség minden erőt bevet a polgárok élete, egészsége és vagyona védelmében.” Hozzátette, hogy a rendőrség igyekszik majd a demonstrációt még annak kezdete előtt feloszlatni.

A témával kapcsolatban azonban több kérdés is felmerül. Tudjuk, hogy veszélyhelyzet idején más szabályok érvényesek, de vajon nem épp a tüntetés megakadályozása érdekében is hosszabbították meg a veszélyhelyzetet? A másik, hogy a kormánynak el kellene gondolkoznia azon, hogy a járványhelyzet és a vele járó súlyos gazdasági nehézségek, a munkahelyek elvesztése, a vállalkozások csődje, a megélhetési gondok és az állandó bizonytalanság joggal keseríti el az embereket, ennek ellenszere pedig nem a megfélemlítés. És még valami: a bársonyos forradalom évfordulóján, azon a napon, amikor 1989-ben a rendőrség gumibotokkal, könnygázzal, rendőrkutyákkal támadt a tömegre, nem szerencsés és nem is helyes vízágyúkkal és egyéb kényszerítő eszközökkel fenyegetőzni, amit különben is akkor szokás bevetni, ha „a polgárok élete, egészsége és vagyona“ ténylegesen veszélybe került.