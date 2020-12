Az elmúlt időszakban a koronavírus mindannyiunk terveit átírta. Így vannak ezzel az intézmények, iskolák is. Andruskó Imrével, a Selye János Gimnázium igazgatójával beszélgettem az idei évről.

„Az egyik szemem sír, a másik nevet…” – kezdte a helyzet elemzését. „Március óta rossz éve van gimnáziumunknak, hiszen a járvány miatt csak 5-6 hetet taníthattunk az iskola falai között. Épp ebben az hónapban kezdődnek a különböző versenyek, aktivitások, ám a bezárásra pont ezt megelőzően került sor. Fájdalmunk, hogy rengeteg verseny, rendezvény elmaradt, néhány online térben került megrendezésre, például a nemzetközi német nyelvi olimpia, amely a legnagyobb német nyelven zajló diákvetélkedő. A világ több mint 60 országából százhúsz diák mérte össze némettudását és kreativitását, Kovarčík Beáta, VI. N osztályos tanulónk, Szénássy Edit tanárnő diákja a döntőben képviselte Szlovákiát” – fogalmazott.

Az első nemzetközi online „Cyberspace Mathematical Competition” matematikaversenyen pedig Csaplár Viktor (VI. N, az iskola magántanulója) 8. helyezett és a verseny győztese lett. Kiváló eredményeinek köszönhetően a legeredményesebb tagja lett a 8 fős szlovák válogatottnak; majd nyáron a moszkvai nemzetközi online matematikaolimpián képviselte az iskolát a hatfős szlovák válogatott tagjaként, ahol bronzérmes lett. A sportversenyeket természetesen nem lehetett online megtartani, így azok teljesen elmaradtak az idei évben.

Andruskó Imre szólt arról is, hogy a megye egyik legjobb gimnáziumában nemcsak a külcsínre adnak, de a belső értékekre is. Még 2005. június 17-én köttetett egy hármas együttműködési szerződés a komáromi gimnázium, a budapesti Szent István Gimnázium és a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium között, melynek részeként az iskolák kétévente találkoznak, sajnos idén ez a találkozó is elmaradt. Úgyszintén nem került megrendezésre a nemzetközi matematikaverseny Fonód Tibor szervezésében, melynek házigazdája a komáromi tanintézmény lett volna, s az egész Kárpát-medencéből érkeztek volna diákok és az őket felkészítő tanárok.

„Talán a legfájóbb mégis az idei elmaradt szalagavató, az egyik legszebb ünnepi pillanat mindenkinek. A Gimisz a Fame – A hírnév ára című darabbal lépett volna színpadra, s csak remélni tudjuk, hogy tavasszal láthatjuk”

– emelte ki az intézmény vezetője.

Az élet a vírus miatt nem állt le, csak jelentősen átalakult. Ez az új helyzet sok tekintetben több munkát igényel a tanároktól. „Kollégáim most kétszer annyit dolgoznak, feleakkora hatékonysággal. Nagyon nehéz ilyen formában elmagyarázni az új tananyagot. Az év vége felé már lehetett érezni a feszültséget és a fásultságot mind a tanárok, mind a diákok részéről. A diáknak az iskolában nemcsak tanulnia kell, hanem nevelődnie is, a közösségi élet, a rengeteg rendezvény, amit szervezni szoktunk, hiányzik nemcsak a diákoknak, hanem a kollégáknak is. A szakértők szerint minél gyorsabban vissza kell juttatni a diákokat az iskolapadokba, mivel ez az állapot nagy mértékben veszélyezteti a jövőjüket. Sokat segít a diákönkormányzat is Mikulec Amina elnök vezetésével, hiszen többször megfogalmazhatták véleményüket az online oktatásról, ezzel segítséget nyújtva kollégáimnak” – reflektált a távoktatásra az igazgató.

Gazdasági-fejlesztési szempontból sikeres volt az év. Elérték, hogy a megyei önkormányzat 2017-ben és 2018-ban megszavazza a támogatást, és idén befejeződött az elmúlt száz év legnagyobb beruházása.

Ez egy 1 700 000 eurós beruházás, amivel céljuk az energiafelhasználás csökkentése volt. Az ablakokat és a külső díszítő elemeket lecserélték, a fűtésrendszer és a világítás is megújult. Ezúton is szeretnék megköszönni a megye volt és jelenlegi képviselőinek, a megye elnökének, a megyei hivatal munkatársainak, a régió volt parlamenti képviselőjének, hogy pártállástól függetlenül támogatták a Selye János Gimnázium felújítását.

A Király Püspök Alapítvány – amelyet 1814-ben alapított az egykori jezsuita gimnázium tanulója, Király József pécsi püspök – 1945-ig működött, majd a hontalanság évei alatt megszüntették, mígnem dr. Ipóth Barnabás néhai igazgató 1992-ben indította újra. „Az alapítvány idén a kialakult helyzet ellenére is működött, köszönjük a 2 százalékos felajánlásokat, így több mint 13 ezer euró érkezett alapítványunk számlájára. Ebből az összegből támogatjuk a tehetséges vagy hátrányos szociális helyzetű diákjaink tanulmányait, és fejlesztjük gimnáziumunk eszközparkját. 2021-ben is kérnénk a kedves szülőket, iskolabarátokat, hogy adójuk 2%-ával támogassák alapítványunkat” – mondta Andruskó Imre.

Az év végén a Király Püspök Alapítvány az oktatási minisztériumnak és a Nyitra Megyei Önkormányzatnak és Hivatalnak köszönhetően 22 ezer euró értékben vásárolhatott IKT eszközöket, s ezen túl is jelentős mértékben segítették az iskola működését a járvány alatt.

Megkapták költségvetésünk száz százalékát, így mindenkinek tudták garantálni a 100 százalékos alapbért.

Az oktatási minisztériumnak és Nyitra megyének köszönhetően 8-9000 euró értékben fertőtlenítőszereket is vásárolhattak. „Szerencsére jelentős diáklétszámmal rendelkezünk, ezért év végén még jutalmat is tudtunk osztani gimnázium tanárainak és nem pedagógus dolgozóinak. Köszönöm nekik és a kedves szülőknek, a diákoknak, hogy e nehéz helyzetben állták a sarat, tevékenységükkel és ötleteikkel segítették az iskola működését” – emelte ki az intézmény vezetője.