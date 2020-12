Bármennyire is sok előnye van a világhálónak és nagyon hasznos tud lenni, nem biztos, hogy a gyerekeket korlátok nélkül hagynunk kell internetezni. Természetesen mindenki saját maga dönti el, hogy milyen idős kortól és mit enged meg a gyerekének. A biztonság érdekében azonban szeretnénk pár tanácsot adni a közösségi média használatához.

Internet használata

Létezik számos alkalmazás vagy játék, melyek fejlesztően hatnak a gyerekekre és természetesen az információgyűjtés, vagy ismeretterjesztő videók nézése is remek szolgálatot tehet, ha csak szabadidejükben és nem más teendőjük helyett interneteznek – bár ugyanez a felnőttekre is igaz. Azonban elkerülhetetlen, hogy szórakozás céljából is igénybe vegyék az internet adta lehetőségeket, mondjuk játékok, vagy közösségi oldalak használatával.

Ha szeretnénk kicsit korlátozni őket, használhatunk applikációkat, melyek limitálják az internetezéssel töltött időt bizonyos okoseszközökön, vagy letiltanak gyerekeknek nem való tartalommal bíró weboldalakat.

Közösségi média

A közösségimédia-aktivitásukat kevésbé tudjuk korlátozni, de nem árt elbeszélgetni velük arról, hogyan használják helyesen ezeket a platformokat, különös tekintettel a különféle alkalmazásokra.

A közösségimédia-felületek közül a fiatalok előszeretettel használják a TikTok-ot, SnapChat-et, Instagramot, YouTube-ot és Facebook-ot is. A szülőknek nem árt tisztában lenniük vele, hogy melyik program mire való és beszélgetni arról, hogy milyen tevékenységet folytat rajta a gyermek, ezek közül pedig melyik lehet ártalmas. Fontos, hogy ne osszon meg túl sok információt magáról egyik platformon se!

Viszont a megosztott adatok legyenek biztonságban, azaz arról is tájékoztatni kell a gyermeket szülőként, hogy biztonságos jelszavakat használjon és minden platform esetén másikat, hogy egy esetleges fiókfeltörés következtében ne tudjanak a többi felülethez is hozzáférni. Továbbá nem érdemes születési dátumot, a legjobb barát vagy kisállat nevét megadni jelszóként, hiszen azt akár egy nem túl jó szándékú ismerős is könnyen kitalálhatja és még ha viccből is, de visszaélhet az adataival. Érdemes erről beszélgetni!

A közösségimédia-felületeken fellelhető applikációk használata is népszerű a gyerekek körében. Ilyen lehet például a Facebook-on oly népszerű Mi leszek következő életemben? vagy Hogyan fogok kinézni 20 év múlva? jellegű alkalmazások. Ezek sajnos gyakran hozzáférést kérnek az egész fiókhoz, minden adatunkhoz és fotónkhoz, mely visszaélésre adhat lehetőséget, tehát jobb mellőzni ezek használatát, mielőtt a fotónkat máshol látjuk viszont.

Természetesen az internet rendkívül hasznos és sokat segíthet a gyerekek tanulásában, fejlődésében, bizonyos készségek elsajátításában, de mindennek az életkorhoz megfelelő ellenőrzés mellett kell történnie, és a legfontosabb az őszinteség szülő és gyermek között. Biztosítsunk olyan légkört, melyben bármikor tudunk az internet előnyeiről és hátrányairól beszélgetni, ha a gyermek bizonytalan, bármikor szívesen kérdez és ha valami gyanúsat észlel vagy áldozattá válik, akkor azonnal szól a szülőnek.

Forrás: Rackhost.hu