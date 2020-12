Tizennyolcadik évfolyamát zárja a Kassai Figyelő című havilap. A decemberi számban a régió eseményeinek krónikája mellett beszélgetést olvashatnak Bodnár Ferenccel, Reste polgármesterével, bemutatják a szőllőskei Arany Puttony Panziót, de sajnos több nekrológot is olvashatunk.

„A Kassai Figyelő a régió egyetlen és az egész magyar nyelvterületén terjesztett magyar nyelvű nyomtatott sajtóterméke, amely azonkívül, hogy tájékoztatja az itt élő embereket a társadalmi és kulturális eseményekről, őrködik az identitástudat megőrzésében, közösségszervező tevékenységet is folytat és krónikája a kassai és környékbeli magyarság életének” – írja vezércikkében a főszerkesztői poszttól búcsúzó alapító főszerkesztő, Havasi Péter, aki 2002-ben többedmagával alapította a Kassai Figyelőt, s ennek apropóján visszatekint Kassa sajtómúltjára is.

„A pályázati támogatások csupán a nyomdaköltséget tudták szűkösen fedezni, az egyéb szolgáltatások költségeit saját forrásból, illetve szponzorok támogatásával oldottuk meg.

Fiatal kollégák ezt a munkát csak teljes munkaköri feltételek biztosítása mellett tudják ellátni, s ha ehhez nem sikerül megteremteni az anyagi alapot, akkor ez tizennyolc év után a Kassai Figyelő megszűnéséhez fog vezetni” – figyelmezteti az illetékeseket a lap hasábjain keresztül is Havasi Péter.

Bár a koronavírus miatt alig volt rendezvény a régióban, a napi munka nem állt meg, így megtudhatjuk, hogy magyar tulajdonba került a kassai Fő utcán található patinás Carpano, díjat kapott a kassai Márai-emlékkiállítás, Mikulásra gyűjtöttek adományokat Királyhelmecen, klubmozgalmi nagytalálkozót szervez a Diákhálózat, Színházi élet címmel új kiállítás nyílt a rozsnyói Bányászati Múzeumban, könyvadományokat gyűjtöttek a leégett zétényi könyvtárnak, s bemutatja a lap a szőllőskei Arany Puttony Panziót is. Több felvidéki személyiség vehetett át rangos magyar állami kitüntetést, így Duncsák Mária nyugalmazott pedagógus és Bodnár Ferenc, Reste polgármestere, aki a helyi magyar közösség megmaradásának, valamint kultúrájának és hitének megőrzése iránt elkötelezett munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést. Utóbbival Havasi Péter beszélgetett, míg Subovics Éva Buday Ernővel, a kassai Szent István Polgári Társulás elnökével készített beszélgetést abból az apropóból, hogy a szervezet nevében egy projektet nyújtott be a kassai főegyházmegyére Emlékmű Szent Erzsébetnek, Kassa város védőszentjének címmel. Emlékezést olvashatnak az egykori Nyári Ifjúsági Találkozókról, s nem feledkeznek meg a 90 esztendeje született két bodrogközi íróról, Dobos Lászlóról és Török Elemérről sem. Sajnos, novemberben a régióhoz köthető több jeles egyéniség is elbúcsúzott a földi léttől, Vas Ottó, Halzl József, Kátai Zoltán és Pólos Árpád alakját is megidézi a lap.