A tizenötödik születésnapját ünneplő szőgyéni tájház hagyományos adventi rendezvénye ezúton online formában szólította meg az érdeklődő közönséget, melyhez segítségül hívták a húsz éve működő községi televíziót. Az adventi időszakban a Szőgyéni Magazin sugározza azt a műsort, mely a tévéadáson és a világhálón keresztül segít ráhangolódni a várakozásra, a készülődésre.

Svajcer Edina, az érsekújvári Thain János Múzeum mellett működő tájház háziasszonya minden évben különleges rendezvényekkel várta az érdeklődőket, megszólítva a korosztályokat a többrétű foglalkozásokon keresztül. Ez a folyamat most a vírus okozta helyzet miatt online formában valósult meg advent első hetében.

Mazán Diana helyi fiatal sütőasszony hozta el a receptjét, mutatta be és sütötte meg a karácsonyi linzert, mely a legegyszerűbb változata a karácsonyi édességek sokaságának. A tájház konyhájában a rakott „sparhelt” ontotta a meleget, édes illatok terjengtek, melyek belengték a tisztaszobát is, ahol Smidt Veronika könyvtáros mutatta be a pályázat útján újonnan vásárolt könyvek néhány darabját, melyek ugyancsak az ünnephez kötődnek.

A gyermekkönyvek a mese világába, Borbás Marcsi legújabb könyvei a népi gasztronómia gazdag tárházába csábítják a könyvek szerelmeseit. Veronika szeretettel várja a könyvtárba mindazokat, akik az olvasást, a mesélést is beiktatják az adventi időszakba.

A hátsó szobában Svajcer Edina emlékezett a régi karácsonyi szokásokra, miközben feldíszítette a tájház karácsonyfáját. A kizárólag természetes anyagokból készült díszeket megfűszerezte egy-egy hagyománnyal, történettel. Elmondta, hogy jövőre, a karácsonyváró rendezvényen szaloncukorfőzéssel várja majd mindazokat, akik kíváncsiak arra, nagyanyáink miként készítették hajdan a karácsonyfát díszítő, a gyermekek körében abban az időben oly nagy népszerűségnek örvendő szaloncukrot, ami már magában is ajándéknak számított. Négygyermekes édesanyaként mesélt azokról a szellemi, lelki és fizikai értékekről, melyeket igyekezett meghonosítani a családban és emlékezetessé tenni velük az ünnepet.

Mivel a tájházi rendezvényekről sosem hiányzott a kézműves foglalkozás, ezért most is eljöttek a tájház berkeiben dolgozó Alkotóműhely tagjai, hogy ily módon is kedvet és útmutatást adjanak azoknak, akik szívesen díszítik saját kezűleg készített termékekkel a lakást vagy a karácsonyfát.

Cserge Beáta angyalkát és harangot készített díszes papírból, Forró Éva kerámiacsengettyűt díszített fel természetes anyagokkal, szárított gyümölccsel, Sárai Melinda asztali vagy ajtódíszt varázsolt örökzöldekből. Mivel ők munkanapokon mindannyian dolgoznak, ezért Edina szombaton ismét tüzet rakott a tájház konyhájában és fogadta az alkotókat, akiket a rendezvényhez kapcsolódva szintén a virtuális térbe invitált a helyi televízió. Aki a kamera mögött állt és mindezt megörökítette, összevágta, szerkesztette és közzétette, Melecsky Beáta volt.