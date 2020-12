Színészek, zenészek, képzőművészek, kultúraszervezők, háttérdolgozók, technikusok. A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó óvintézkedések elsőként őket érintették. Tavasszal minden közösségi tér bezárt, tombolt a „Maradj otthon!“, majd a nyári, enyhülő intézkedéseket újabb szigorítások követték. Az ünnepeket, talán még az újévet is mindenki otthon, a négy fal között tölti. Nagy igény lesz a minőségi, mégis szórakoztató tartalmakra, amelyeket az otthonainkból is elérünk. Erre vállalkozik Jókai Ági színművész.

„Minden művészi teljesítmény mögött áll egy ember. Őket szeretném megmutatni“ – mondja a Komáromból származó, ma már Budapesten élő fiatal színész. Mesél az elmúlt időszakról és arról, hogyan képes egy közönségre éhes művészember megbirkózni a kialakult helyzettel.

„2020 tavaszán mindannyiunk élete megváltozott egyik percről a másikra. Életemben először tapasztaltam a saját bőrömön egy globális krízis hatásait. Eleinte persze rajtam is félelem lett úrrá, aztán elkezdtem azon agyalni, mi mást tudnék csinálni, ha épp nem a színpadon állok“

– kezdi.

A járványügyi helyzet kapcsán az online-tér lett az a platform, amelyen a közönség számára elérhetővé váltak a művészek, köztük Ági is. Megalapította a közösségi hálón a „Mit főzzek karantén idején? – Jókai Ági receptgyűjtője” elnevezésű csoportot, melyről akkor mi is hírt adtunk. „Rengeteg beküldött fénykép, recept, élő videó színtere lett egyhamar ez a csoport. Azt azonban, hogy kulturális szférából jövök, nem tudom letagadni“ – jegyzi meg. Egy kis idő elteltével már nemcsak a főzés, a gasztronómiai tapasztalatok megosztása volt fontos számára, hanem az is, hogy valamilyen kulturális szolgáltatás is álljon mindezek mögött.

„Már a karantén alatt úgy alakult, hogy nagyon sok színházi beszélgetés rögzült az akkori színházam online közvetítései közé. Aztán Ecser Vera barátnőm felkeresett Linzből, hogy a helyi rádió magyar műsorsávjába havi rendszerességgel készítsek interjúkat művészekkel, ez az úgynevezett #cooltourkapcs. „Nem kizárólag az ismerőseimmel, de olyan művészekkel is készítettem interjút, akiket nem volt szerencsém személyesen megismerni.

Rájöttem, hogy így újabb emberi kapcsolatokra is szert tudok tenni, ami nekem nagyon fontos, hiszen az emberek iránti kíváncsiság kiolthatatlan bennem.

Megértettem, hogy ez a két dolog, ami engem különösen érdekel, egyáltalán nem áll egymástól távol, és elkezdtem gondolkodni, hogyan tudnám megvalósítani “ – fogalmaz.

Végül több hónapos előkészítés után múlt héten, december elején rajtolt a KultúRecept a közösségi hálón. „Művészemberekről, életművészekről szóló magazinműsort készítünk, étel- és életreceptekkel megfűszerezve. Azok az emberek, akiket megszólítok, mind elhivatottak abban, hogy minőségi tartalmat nyújtsunk, ami eljuttatható az emberekhez, a közönség számára“ – vélekedik.

Olyan magyar művészemberekkel beszélget majd – éljenek bárhol a világban –, akik példaértékűek lehetnek valamilyen szempontból, nemcsak a magyar, de a nemzetközi közösségnek is. „Tapasztalatokról, az élethez való viszonyukról, a művészethez való viszonyulásukról beszélgetünk majd. Persze személyes dolgokról is kérdezem őket, őszintén, de nem bulvárosan“ – teszi gyorsan hozzá.

Ahogy elmondja, a KultúRecept Ági eddigi, az online-térben megvalósuló tevékenységeit kapcsolja össze, magazinszerűen. „Ide időről időre videós tartalmakat, írásokat töltök fel, illetve összekötöm a Youtube csatornával is, amely ugyanezzel a névvel kereshető a videómegosztón.

Az első online, beszélgetős rovat adására december 20-án (vasárnap) kerül sor, ám a meghívott vendég személye még titok. Ági hozzáteszi: „kifinomult, Youtube-minőségű tartalom lesz, amit ha az ember jól csinál, lehet pozitív hozadéka“. Úgy érzi, meg kell mutatni ezeket az embereket. „Muszáj, mert gondolkodó lények, érzelemgazdag emberek, akiknek fontos, hogy jobbá tegyék a világot, és erre most nagy szükség van“ – vélekedik.

Addig is, amíg mindenki a huszadikára hangol, egy korábban megvalósuló online koncertre hívja a követőket Jókai Ági. „Darvas Kristóffal közösen péntek este nyolctól koncertet adunk az online térben. Az előadás vázát Darvas Ferenc és Várady Szabolcs közös színházi és filmes dalai alkotják. Igényes tartalom, közben mégis szórakoztat“ – ígéri. Az esemény meghívója ide kattintva elérhető.