Jelenleg a MIRJAM RÁDIÓ az egyetlen szlovákiai rádió, amely napi 24 órában sugároz magyar nyelvű műsort. Adásuk Komárom, Érsekújvár, Rozsnyó és Telkibánya vételkörzetében, valamint interneten keresztül is hallható.

Kacz Gábor programigazgató portálunknak elmondta, napi szinten foglalkoznak a magyar kisebbséget érintő kérdésekkel, ezen túl műsoraik nagy része regionális jellegű – ezzel is megszólítva a helyi, gyakran a szórványokban élő közösségeket. „Kiemelt feladatunknak tekintjük a kisebbségi kultúra megőrzését és minél szélesebb körű megismertetését” – húzta alá. Ugyanakkor közszolgálati szerepük is jelentős, ezért a felvidéki MIRJAM RÁDIÓ is készül a rövidesen megrendezendő népszámlálásra – tette hozzá.

Mint mondta, a népszámlálás ügyét sajátjuknak érzik, kiemelt figyelmet fordítanak a témára a 2021-es évben. „Több különböző, hosszabb és rövidebb terjedelmű műsorral is készülünk a témával kapcsolatban, melyeknek elsősorban tájékoztató és bátorító jellegük lesz” – mutatott rá Kacz Gábor.

A honlapukat és a rendszeresen megjelenő magazinjukat is az ügy szolgálatába állítják, hogy minél több embert érjenek el. „Több szakembert is megszólaltatunk majd, hogy minél hitelesebben tolmácsolhassuk a népszámlálás szociológiai jelentőségét. Ezen felül egy több részből álló, a kisebbségi jogokkal foglakozó, ismertető jellegű műsorsorozatot is szeretnénk indítani, melyben jogászok szólalnak majd meg a témával kapcsolatban” – ismertette terveiket a programigazgató, ám hozzátette, kis költségvetésű intézmény révén ahhoz, hogy ezt a tervüket megvalósítsák, szükségük van támogatásra.

A terveik megvalósításához szükséges forrásokat pályázati úton szeretnék biztosítani – tudtuk meg. „A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) közzétette a 2021-re vonatkozó második pályázati felhívását, amelynek keretében főleg a közelgő népszámlálásra és a kisebbségek ezzel kapcsolatos tájékoztatására összpontosító projektek esélyesek a támogatás elnyerésére. Emellett prioritást élvez a kisebbségi jogokról való tájékoztatást célul kitűző projektek támogatása is. A rádió decemberben indult az említett pályázatok egyikén, hogy támogatást szerezzen a fenti célok megvalósításhoz, s ezzel is szolgálhassa a felvidéki magyarság ügyét” – számolt be Kacz Gábor.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)