Hétfőn, január 18-án megkezdődött a szociális intézetek alkalmazottainak és ügyfeleinek próbafázisban történő oltása a COVID-19 betegség ellen. Ezt Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter jelentette be a ligetfalui idősek otthona területén.

Az oltást két pozsonyi, valamint egy trencséni, egy zsolnai és egy kassai intézetben kezdték meg hétfőn.

Milan Krajniak elmondta: a szociális intézetek alkalmazottai egyénileg már eddig is jelentkezhettek az oltásra az egészségügyi tárca alkalmazásán keresztül, és több dolgozót már be is oltottak. A másik lehetőség, hogy csoportosan jelentkeznek, a harmadik pedig az, hogy magában a létesítményben oltja be az alkalmazottakat és az ügyfeleket egy ún. mobil oltócsapat. Ez utóbbit hétfőn próbálták ki először.

A miniszter arról is beszélt, hogy a jövőben több kisebb otthon is összefoghat, hogy az oltócsapat egy megbeszélt helyen egyszerre oltsa be az összes érintett alkalmazottat és ügyfelet.

A mobil oltócsapat ugyanis csak akkor száll ki egy adott helyre, ha ott legalább 20 fő vár oltásra.

Krajniak elmondása szerint az oltócsapatok jelentkezési sorrendben fogják meglátogatni az egyes intézeteket.

Kilátásba helyezte, hogy nemsokára megkezdődhet az összes 75 évnél idősebb személy és 65 évnél idősebb krónikus beteg oltása is.

Hangsúlyozta, hogy az oltási stratégia alapja a rizikócsoportokhoz tartozók megóvása.

Ami a szociális intézetekben lakók védelmét illeti, Szlovákia a tárcavezető szerint világviszonylatban is az élmezőnyhöz tartozik.

Matúš Vallo, Pozsony főpolgármestere támogatja a vakcinázást a szociális intézetekben, az oltást hatékony és biztonságos megoldásnak tartja. Kilátásba helyezte, hogy egy védőoltást népszerűsítő kampányt is indítanak az idősek számára „Itt az ideje, hogy újra megöleljük egymást” címmel.