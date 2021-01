Január elseje óta nincsenek hívek tömeges fizikai jelenlétében celebrált nyilvános szentmisék Szlovákiában. A még tartó járványügyi korlátozások idején – mint az előttünk álló hétvégén is, amikor az Egyház Isten Igéjének vasárnapját fogja ünnepelni – az itt élő hívek többsége a tévécsatornákon és a rádiók hullámhosszain keresztül közvetített szentmisékbe kapcsolódik be imádságos lélekkel, illetve a világhálón megosztott szentmise-közvetítéseket kísérik figyelemmel.

Szombaton, január 23-án délután négy órai kezdettel ismét élő adásban közvetít majd magyar nyelvű szentmisét a szlovák katolikus televízió, a Lux TV.

A szentmise-közvetítésbe bekapcsolódva egy nagy lelki közösséget alkotva énekelhetjük többek közt a közkedvelt éneket: „Győzelemről énekeljen…!”

A Lux TV pozsonyi kápolnájából múlt év áprilisa óta havi rendszerességgel sugárzott magyar szentmisék sorában a januári alkalom is lelki táplálékul kíván szolgálni a magyar híveknek. A szentmisébe a nyelvi szempontból vegyes családok is közösen kapcsolódhatnak be, ugyanis a magyarul celebrált szentmise szövegei szlovák feliratozásban is megjelennek a képernyőn.

A szentmisébe a világhálón, a Lux TV honlapján keresztül is be lehet kapcsolódni, lélekben egy nagy közösségként énekelve majd a közkedvelt 280/B számú éneket, az eucharisztikus kongresszus himnuszát, ezzel is kifejezve, hogy továbbra is együtt készülünk a 2021-re halasztott budapesti eseményre, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Az ökumenikus imahéten a keresztények egységéért, valamint a magyar–szlovák együttélés jegyében helyénvaló napjainkban is fohászként énekelni, kérve az Eucharisztiában vándorlásunk társaként köztünk maradt Urat: „forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!”

A szóban forgó himnusz szövegét nem volt szükséges szlovákra fordítani a feliratozás előkészítésekor, ugyanis annak szlovák nyelvű szövegét sikerült megtalálni egy még az első Budapesten rendezett eucharisztikus kongresszus évében kiadott szlovák nyelvű vallásos folyóiratban. A Kráľovná mája (Május Királynője) című folyóirat 1938. évi 7-8. kettős számában olvasható a kongresszus szlovák nyelvű himnusza, mégpedig olyan formában írva, hogy annak sorai az általunk ismert és közkedvelt dallamra énekelhetőek.

A szlovákiai magyarok számára a közelgő Isten Igéjének vasárnapja alkalmából a szombat délutáni, Lux TV által élő adásban közvetített vigília-mise mellett vasárnap reggel 8:05 órai kezdettel a szlovákiai közszolgálati rádió nemzetiségi adója, a Pátria Rádió is sugároz élőben magyar szentmisét.

Szintén be lehet kapcsolódni a világháló által is, a rádió honlapján. Mindkét magyar szentmisét Molnár Tamás atya, a Pozsonyi Főegyházmegye helyettes bírósági helynöke celebrálja.

Isten Igéjének vasárnapját a már említett szentmiséken kívül a szeged-tarjánvárosi plébánia által szervezett online konferenciába és bibliaórába való bekapcsolódással is szeretnék ünnepelni a szlovákiai magyar hívek. A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai egykor részt vettek a bibliamásolásban, annak átadásán is Ferenc pápának, valamint a Hangos Biblia elnevezésű kezdeményezésben is képviseltette magát a közösség. Január 24-én, Isten Igéjének vasárnapján, amelyet második alkalommal ünnepel egyetemesen az Egyház Ferenc pápa rendelkezése értelmében az évközi idő harmadik vasárnapján, a délután három órakor kezdő virtuális találkozás alkalmával. Pozsonyból is lesz élő kapcsolás, melynek keretében a helyi magyar közösség lelkipásztora, Molnár Tamás szól majd a képernyők előtt összegyűltekhez.

A szerző a pozsonyi magyar katolikus hívek lelki vezetője.