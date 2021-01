„Amikor szeptemberben a tanévnyitóra összegyűltünk, úgy reméltük, mögöttünk van a járvány, egy eseménydús, sikeres tanévet kezdhetünk. Néhány hét után, amikor belerázódtunk a tanításba, jöttek az újabb intézkedések, szertefoszlottak a reményeink és a tantestülettel együtt beláttuk, ismét alkalmazkodnunk kell a körülményekhez, változtatni a terveinken. A távoktatásra szerencsére aránylag zökkenőmentesen átálltak a pedagógusok és diákok egyaránt” – kezdte beszélgetésünket Bukovszky János, az iskola igazgatója.

Az osztályfőnökök azóta is nemcsak a gyerekekkel, hanem a szülőkkel szintén tartják a kapcsolatot, és ha kell bármikor segítséget nyújtanak.

Segítették a családokat azzal is, hogy ahol nem volt számítógép vagy több tanuló részére kellett azt biztosítani, mintegy tíz-tizenkét számítógépet az iskola eszköztárából kölcsönöztek.

A tanulók és a szülők is tudatosították, hogy ez az időszak nem szünidő, hanem a tanítás megváltozott formája. A kijelölt időpontban fegyelmezetten ott kell ülni a gép előtt, a pedagógusok folyamatosan értékelik a teljesítményeket, az aktivitást, a hiányzókat pedig nyilvántartják. Egy-két esettől eltekintve nem is volt gond, ennek köszönhető, hogy minimális kivétellel január végén lezárhatják az első félévet, kiértékelhetik a tanulók tudását.

„Szeptemberben a tanításon kívül sok programot terveztünk, megemlékezéseket, vetélkedőket, sportrendezvényeket, amelyre a környező iskolák is meghívást kapnának. A létszám korlátozások, az egyre szigorodó intézkedések azonban gátat vetettek terveinknek. A pedagógusokkal és a szülőkkel azonban elhatároztuk, hogy minden rendelkezést figyelembe veszünk, de amit lehet a terveinkből megvalósítunk. Éppen elég nehézség az, hogy a gyerekek nem lehetnek közösségben, ritkábban találkozhatnak barátaikkal, legalább néhány alkalmat biztosítani akartunk nekik a kikapcsolódásra, hogy együtt lehessenek. Még inkább odafigyeltünk a pályázatokra, a felhívásokra, és bár a tanítóknak is nehezebb volt a munkájuk, de vállalták a felkészítést a versenyekre, benevezték tanítványaik munkáit a pályázatokba. És érdemes is volt, mert sorra jöttek az értesítések a jó helyezésekről, a győzelmekről. Minden évben megemlékezünk névadónkról, Kossányi József költőről. A Kossányi József napok programja mindig gazdag, megemlékezés, szavalóverseny, rajzverseny, sportversenyek váltják egymást. Október 19. és 23. között még néhány programot megvalósíthattunk, amelyekhez hathatós támogatást kaptunk a Nyitra megyei önkormányzattól. Lacza Aranka tanító néni megszervezte a szokásos irodalmi vetélkedőt, amelynek célja irodalmi nagyjaink munkásságának megismerése, a szavalóversenynek ugyancsak nagy sikere volt, a résztvevők arany, ezüst, bronz sávot kaptak elismerésül. Pócsa Ágnes tanító néni a rajzverseny megszervezését vállalta, amelynek keretében az óvodásoktól a kilencedikesekig egy-egy Kossányi-vershez kellett illusztrációt készíteni. A zsűri elnöke Svitek Gyula, az Ógyallai Művészeti Alapiskola igazgatója volt, a legszínvonalasabb rajzokból pedig kiállítást rendeztünk. Október 23-án még az 56-os forradalom évfordulója alkalmából a református egyház képviselőivel közösen megemlékezést tartottunk a kopjafánál, aztán már a korlátozásokat betartva éltük az életünket” – részletezte az igazgató úr.

A pedagógusok azonban továbbra is fontosnak tartották, hogy tanítványaikat ösztönözzék a versenyekben, pályázatokban való részvételre. Tudatosítják ugyanis, hogy ezzel több célt szolgálnak.

A gyerekeknél lényeges a tehetségük, a képességeik kibontakoztatása, azok bemutatása, és az iskolának is célja, hogy a szülők, a közösség felé megmutassák, a kötelező tananyagon kívül mivel gazdagítják tanítványaikat.

Az irodalom, a képzőművészet, a sport különösen jelentős helyet foglal el az iskola oktatási programjában.

Az elmúlt időszakban rajzokat küldtek a Kukkónia rajzversenybe, amelyben Bukovszky Borbála rajzát értékelték, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége rajzpályázatára, amelynek a Koronavírus idején címet adták és erre a témára várták a munkákat.

A Kárpát-medencei Prózafelolvasó Versenyben, amelyet a Kiskunhalasi Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület szervezett a Trianon 100. évfordulója jegyében és amely Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke védnöksége alatt valósult meg Bukovszky Borbála és Bresztyák Jázmin jeleskedtek.

A Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázaton pedig Bernáth Alíz, Nagy Noémi, Žigo Boglárka rajzát értékelték. A kerületi sakkversenyre, mint a legtöbb megmérettetésre online formában került sor, ott Csémy Dani a harmadik, Csémy Dávid pedig az ötödik helyet szerezte meg.

Hogy a szórakozás se maradjon ki teljesen a gyerekek életéből, a Mikulás-nap alkalmából a Csemadok helyi szervezete és a község önkormányzata szervezésében lovaskocsin járta végig a falut a Mikulás és ajándékozta meg a gyerekeket.

Szombathelyi testvériskolájuk most is megrendezte a Reményik-vetélkedőt, Lacza Aranka tanító nénivel a gyerekek szorgosan készítették a feladatlapok kitöltését és a győzelemnek együtt örült a tanító néni meg a gyerekek, Korbel Erika, Marikovec Dóra, Zsidek Lilla és Zsidek Zoé. A Pozsonyi Duna utcai Alapiskola és Gimnázium immár 16. alkalommal hirdette meg a Cogito esszéíró versenyt és a zsűri az Újraindítás kategóriában Bresztyák Jázmin esszéjét találta a legjobbnak.

A sportrendezvények, a kirándulások ugyan elmaradtak, de legalább egy karácsonyváró kézműves foglalkozásra összegyűlhettek a tanulók.

Nemrég pedig újabb értesítést kaptak, a Palóc Társaság hagyományosan a Magyar kultúra napja alkalmából meghirdetett pályázatán, amelyre 73 pályamű érkezett be, kategóriagyőztes lett Bukovszky Borbála munkája.

„Jól összeszokott tantestület vagyunk, ezért sikerül ezen a rendkívüli helyzeten is úrrá lennünk. Nem veszítettük el a kapcsolatot a tanítványainkkal, és ha nem is a megszokott módon, de azért az iskolán kívüli tevékenységet is folytatjuk. Most a féléves értékelésekre összpontosítunk, ez az első, és várjuk, hogy a járványhelyzet enyhüljön, a tanulók visszatérhessenek az iskolapadokba. Mindenkinek ez lenne a legmegfelelőbb, de most még türelemre és belátásra van szükség” – zárta beszélgetésünket Bukovszky János, a Komáromszentpéteri Alapiskola igazgatója.