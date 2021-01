December 15-én mentőövet dobtak a legjobban sújtott ágazatnak, mégpedig a turizmusban érintettek számára. Természetesen magát a segélyt felosztották az éttermektől kezdve az utazási irodákig terjedően a szektorban tevékenykedő vállalkozók között.

Igen ám, csak sajnos a mentőövet elmulasztották felfújni, ráadásul lyukas is volt.

A közlekedésügyi minisztérium oldalán elérhető útmutatók és feltételek részletesen felsorolják pontokra lebontva, hogy ki milyen feltételek mellett jogosult a segítségre.

Mindezek közül az érintett ágazatban vállalkozók számára az adott helyzetben, amikor a forgalmuk közelít a nullához, a legnagyobb gondot a járulékok és adók jelentik, jelentették.

Ezt a minisztérium elegánsan próbálta megoldani, mégpedig azzal a feltétellel, hogy 2019. december 31-ig minden járulékot és adót rendezni kellett. Jól hangzott. Elvégre, ha a kérelmező megkapja a segítséget, rendezheti az elmaradásait az adott évben. Ezt diktálja a józan ész. De mint sok minden más, ez is szubjektív. Fel is tüntették a felhívásban, sőt maga az államtitkár asszony is leszögezte, s megerősítették a sajtótájékoztatójukon is, élőben, újságírói kérdésre. (6:54-től az említett megerősítő válasz)

De továbbmegyek! A kérvény kitöltésénél a kormány által létrehozott oldalon (slovensko.sk), nyilatkozni kell, hogy a 2019-es évben a kérelmező rendezte-e kötelezettségeit az állami biztosítók felé.

Úgy két hete intéztem ebben a témában kérdést a minisztérium felé, ám csak tegnap kaptam választ, magától Radúz Dula főosztályvezetőtől. A 2019-es feltüntetett dátum nem felel meg a valóságnak!

Nyilvánvaló, hogy amit mondtak, az nem igaz! Ismerős szöveg… Közelebbi tájékoztatást és magyarázatot nem kaptam arra, hogy mi okból a helytelen dátum.

Sajnos egy újabb baki (szándékos?) az új kormány részéről! Ez nem mentőöv, hanem arrogancia, megspékelve egy kis inkompetenciával!

Ha már a minisztériumi dolgozókban sem bízhat az adófizető és a vállalkozó, akkor mely hivatalnokokban, hivatalban? Miért kell ferdíteni?

Mennyire meríti ki ez a lépés a minisztérium által használt(?) etikai kódexet és a felelős viselkedés fogalmát? Káoszkormányzás, látszatintézkedésekkel. Köszönjük szépen!