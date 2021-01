A hagyományos nyári időpont helyett január 23-án, a Duna TV kétórás showműsorában adták át immár ötödik alkalommal a Petőfi Zenei Díjakat. A Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV névadóját, Petőfi Sándort formázó szobrokat 12 kategóriában kapták a hazai könnyűzene legjobbjai.

Az ötödik Petőfi Zenei Díj átadója több szempontból is különleges volt: ezúttal nem a szokásos módon, fesztiválozó közönség jelenlétében vehették át a díjaikat a győztesek, hanem fokozott biztonsági előírások betartása mellett felvett stúdióműsorban, közönség nélkül, január 23-án este a Duna Televízió műsorán. A szervezők, a VOLT Produkció, a Petőfi Rádió és az M2 Petőfi TV célja az volt, hogy a díj rangjához méltó körülmények között pótolják a 2020-as Petőfi Zenei Díj átadóját és ünnepeljék a hazai könnyűzene legjobbjait.

A különleges, csak itt látható produkciók között volt többek között Presser Gábor és Rúzsa Magdi magával ragadó duettje – az énekesnő a Bergendy Istvánról is megemlékező Halott Pénz vendégeként is színpadra lépett a zenekar legújabb sikerével, melyet először mutattak be ekkora nyilvánosság előtt.

A Bagossy Brothers Company és a 15. születésnapját egy év csúszással ünneplő Irie Maffia a legnépszerűbb dalaiból összeállított medleyvel érkezett. A Kelemen Kabátban Nagy Feróval együtt forrósította a hangulatot, a Random Trip pedig Schoblocher Barbarával (Blahalouisiana), Molnár Tamással (Jetlag), Vitáris Ivánnal (Ivan & The Parazol) és Tanka Balázzsal (Turbo) egy Omega klasszikusokból álló produkcióval tisztelgett a közelmúltban elhunyt Benkő László és Mihály Tamás életműve előtt, míg a Tóth Verával kiegészült Budapest Bár Balázs Fecóra emlékezett.

Az V. Petőfi Zenei Díj igazi rocklegendákat is üdvözölhetett a színpadán: Charlie, Pataky Attila és Frenreisz Károly a Várj, míg felkel majd a nap című slágerrel varázsolt emelkedett hangulatot a showműsorba.

A díjátadók között olyan különleges személyiségek is szerepeltek, mint Kapás Boglárka olimpiai bronzérmes, világbajnok és hatszoros Európa-bajnok úszónő és Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

AZ V. PETŐFI ZENEI DÍJ GYŐZTESEI

A Petőfi Zenei Díj öt kategóriájának jelöltjeit a Petőfi Rádió 2019. és 2020. március 1. között legtöbbet játszott száz dala alapján választották ki, a győztesek személyéről a közönség szavazott. Idén három kategóriában – az év zenekara, férfi előadója és videoklipje –

vehetett át díjat a Bagossy Brothers Company, az év női előadója Rúzsa Magdi lett, az év akusztikus koncertjét pedig Demjén Ferenc adta.

A Petőfi Zenei Díj két győztese A Dal 2020 résztvevői közül került ki: az év dala kategóriában Rácz Gergő és Orsovai Reni részesült elismerésben, az év felfedezettje a Tortuga zenekar lett. Az év dalszövegírójának járó díjat Tomaj Balázs, az MVM vezérigazgató-helyettese adta át Molnár Tamásnak, aki már A Dal 2020-ban is örülhetett, hiszen ott is ő nyerte a legjobb szövegírói különdíjat. A Petőfi Zenei Díjon a kiemelkedő hangszeres tehetségeket is jutalmazták: az év gitárosa Madarász Gábor, az év ütőhangszerese Bánfalvi Sándor, az év billentyűse pedig Lepés Gábor lett.

CHARLIE ÉLETMŰDÍJAT KAPOTT

Az indulása óta a Petőfi Zenei Díj egyik fénypontja az Életmű-díjak átadása. 2016-ban Bereményi Géza, 2017-ben Demjén Ferenc, egy évvel később Tátrai Tibor, majd Nagy Feró vehette át az elismerést. Idén Horváth Charlie kapta az életműért járó Petőfi szobrot.

Az év zenekara: Bagossy Brothers Company

Az év női előadója: Rúzsa Magdi

Az év férfi előadója: Bagossy Norbert

Az év videoklipje: Bagossy Brothers Company – Visszajövök

Az év akusztikus koncertje: Demjén Ferenc

Az év dala: Rácz Gergő és Orsovai Reni: Mostantól

Az év felfedezettje: Tortuga

A PZD életműdíjasa: Charlie

Az év dalszövegírója: Molnár Tamás

Az év gitárosa: Madarász Gábor

Az év ütőhangszerese: Bánfalvi Sándor

Az év billentyűse: Lepés Gábor

Az MVM idén is támogatta a kiemelkedő tehetségeket

A Petőfi Zenei Díj főtámogatója ezúttal is az MVM volt. Felelős energetikai vállalatcsoportként ebben a rendkívüli, erőt próbáló, kihívásokkal teli időszakban is kiemelkedően fontosnak tartják az innovatív, értékteremtő kezdeményezések, a kultúra és a művészek támogatását; és ezúton is gratulálnak a győzteseknek.

