Van egy álmom…, kezdte 1963-ban beszédét a Nobel-díjas Martin Luther King. Amikor 2011-ben útjára indítottuk a Pro Civis Polgári Társulásban a mi álmunkat, nem tudhattuk, milyen úton és hova jutunk. Egy dologban voltunk biztosak: tenni akarunk anyanyelvünk használatáért, mert bizony a nyelvi jogok elnyomása a mi olvasatunkban olyan diszkrimináció, amit mélységesen elítélünk. Annak is tudatában voltunk, ha nem emeljük fel a hangunk, nem tudhatnak arról, hogy mik a valós gondok. Azt is tudtuk, hogy hangot adni is kevés, akarni és tenni kell!

Akartunk és tettünk is, hiszen számtalan ügyet kezdeményeztünk, alapoztunk, oldottunk meg, segítettünk, de engedtessék meg nekünk, hogy most ezek közül egy folyamatról számoljunk be, hogy elszámoljunk tevékenységünkkel.

Konkrétan a Pro Civisben elvégzett törvényfordítási tevékenységről szeretnénk tájékoztatni, mert ha ez nincs, akkor a hivatali nyelvhasználat alapjai sem teremtődnek meg.

Pontosan 10 éve az alapoknál kezdtük, hiszen a Szlovák Köztársaság Alkotmányát fordítottuk magyar nyelvre, mert szembesültünk azzal, hogy az 1992-2011-es időszakban nem létezett magyar nyelven az ország alaptörvénye.

Miután elkészült a fordításunk, ezt a Pro Civis Füzetek I. számában kiadtuk és ingyen terjesztettük. A későbbiekben sorra jöttek a fordítások, nyomtatott füzeteink, s az online térbe is feltöltöttük az egyes törvényeinket.

A negyedik évben egyre sűrűbben találkoztunk azzal a gonddal, hogy az egyes törvények módosításait milyen formában dolgozzuk fel és tegyük közzé.

Ekkor született meg az ötlet, hogy hozzuk létre az első magyar nyelvű elektronikus törvénytárat Szlovákiában.

El is indult a munka, a programozás, az előkészületek. A végeredményt pedig 2016 februárjában a komáromi Tiszti pavilonban mutattuk be, Potápi Árpád János államtitkár úrral, mert azért illik elmondani, hogy Magyarország Kormánya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatása nélkül nem jutottunk volna eddig. A törvénytár tehát 5 éves fennállását ünnepli. Azóta is elérhető a www.torvenytar.sk címen, ahol még az egyes törvénymódosítások és időállapotok is visszakérhetők.

Mivel az írtuk, hogy illik elszámolni, ezért engedjék meg nekünk, hogy néhány leget kiragadjunk a Pro Civis törvényfordító tevékenységéből, melynek során 96 jogszabályt fordítottunk le:

9 törvény, melyet fordítottunk, már nincs hatályban, újakat fogadtak el

12 személy végzett fordítói tevékenységet

20 – 2012-ben ennyi törvényt fordítottuk

38 – a Pro Civis Füzetekben megjelent, azaz nyomtatottan is kiadott jogszabályok száma

49 – ez a tíz év alatt legtöbb módosítás egy adott törvénynél (illetéktörvény)

63,8 – egy-egy törvény átlagos oldalszáma

418 oldal a kereskedelmi törvénykönyv, ez a leghosszabb jogszabályunk

565 – ennyi módosítást dolgoztunk be az egyes törvényekbe, melyeket a parlament hagyott jóvá

1364 – ez az éves legtöbb oldalnyi fordítás rekordja, 2016-ban

6084 – az eddig elkészült fordítások oldalszáma

111 419 831 – az összes időállapotot figyelembe véve ennyi az összes leütés, karakterszám a torvenytar.sk oldalon (magyar nyelven)!

Továbbra is van egy álmunk! Az szeretnénk, hogy a magyar nyelv használata a hivatali érintkezésben is alapvető, természetes „napi rutin” legyen Szlovákiában. Ezért dolgozunk naponta. Lehet, hogy nem látványos, de mi azt valljuk, hangyáknak kell lennünk, mert a hangya nem rest, lassan, rendszerezve éri el a célját. Tudjuk, sok a tücsök, aki szépen hegedül, látványos – ma úgy mondjuk, van marketingje, de a közösségünknek kevés tücsök és sok hangya kell!

Köszönjük a segítőknek és a támogatóknak, hogy 10 éves a Pro Civis fordítói munkája és 5 éves a www.torvenytar.sk!

A szerző a Pro Civis elnöke.

(Őry Péter/Felvidék.ma)