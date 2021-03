Az a védőoltás a legjobb, amely már ma elérhető, és nem az, amelyet holnap, holnapután vagy júliusban lehet csak megkapni – hangsúlyozta Marijan Ivanusa, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerbiai irodájának a vezetője kedden a szerbiai közszolgálati televízióban.

A szakember elmondta, az oltási kampány megkezdése óta valóban több a fertőzött Szerbiában, de ugyanez volt a helyzet Izraelben is a vakcináció megkezdésekor, most viszont már csak nagyon kevesen fertőződnek meg. Hozzátette: továbbra is elővigyázatosnak kell lenni, és be kell tartani az előírásokat.

