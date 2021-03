Németh Gabriella két cikluson keresztül volt alelnöke a Pozsony megyei önkormányzatnak. Civil szervezetek aktív tagjaként is közismert, szívesen segít régiója magyarságának. Nemzeti ünnepünk alkalmából megkapta a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést. A Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat volt alelnöke a felvidéki magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló több évtizedes munkája, valamint a Pozsony és Győr-Moson-Sopron megye közötti együttműködés elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként részesült a kitüntetésben, ennek kapcsán beszélgettünk a díjazottal.

Kérdésünkre, mire büszke az elmúlt évek tevékenységéből, Németh Gabriella elmondta: „Soha nem azért végeztem a munkámat, hogy ezért kitüntetést kapjak, belülről éreztem, kötelességem, hogy mindent megtegyek a felvidéki magyarságért.”

Egy iskola megmentése

Amikor a Pozsony megyei önkormányzat képviselője, majd alelnöke lett, feltérképezte, hol segíthetne, mely szakterületeken tudna a megye területén élő magyarok hasznára lenni.

„Elsősorban az oktatás, a kultúra és a vidékfejlesztés, a műemlékek megmentése terén láttam a lehetőségeket, hogy hasznos legyek. Nagyon örülök neki, hogy 2010-ben a megszűnés szélén álló szenci magyar gimnáziumnak segíteni tudtunk, társaimmal és a magyarság felé nyitott szlovák képviselőkkel el tudtuk érni, hogy megnyíljon a gimnáziumi osztály négy diákkal. Ennek köszönhetően nem zárt be az intézmény, s kihasználtuk az évet arra, hogy megkeressük az iskola fennmaradásának lehetőségét”

– mondta el Németh Gabriella.

Ekkor született meg a döntés, hogy a szenci magyar középiskolát, amelyben gimnázium és vállalkozói szak működött, tovább szakosítják. „Így jött az ötlet, hogy az óvodapedagógiát útjára indítjuk. Ekkor indult a munka, a tantervek kidolgozása, az irodalom beszerzése, fel kellett venni olyan szakemberrel a kapcsolatot, aki segítséget tudott nyújtani” – mesélte az iskola megmentésének történetét Németh Gabriella. Szerencsére az új szakirányt is sikerült bejegyeztetni és az fenntartáshoz szükséges anyagi forrást biztosítani. Mára a legsikeresebb szak a közös igazgatású szenci szakközépiskolában – emelte ki a volt alelnök.

A zsinagóga felújítása

Az iskola megmentésén kívül múltunk és kultúránk megőrzését is fontosnak tartotta Németh Gabriella.

A megye területén lévő műemlékek, kulturális intézmények tevékenységét a pályázati rendszeren keresztül segítette. Emellett szívügyének tekintette a szenci zsinagóga felújítását.

„A megyei önkormányzatok megalakulása után, az akkori képviselők, Agárdy Gábor és Duray Rezső felvetették a zsinagóga megmentésének gondolatát. Több éven keresztül szorgalmazták a megmentést, de nem volt meg rá a kellő politikai akarat. Amikor én a megyéhez kerültem, elkezdtem lehetőségek után kutatni, hogy honnan tudnánk pénzt szerezni. Először a Norvég Alapoknál próbáltunk forráshoz jutni. Majd az egyre mélyülő határon átnyúló kapcsolatnak – Győr-Moson-Sopron és Pozsony megye között – köszönhetően sikerült beadni egy pályázatot, ezt Mosonmagyaróvár zsidó hitközsége és Pozsony megye, mint a zsinagóga tulajdonosa tettük meg” – tudtuk meg Németh Gabriellától.

A zsinagógát 2017-ben vette meg az önkormányzat a zsidó hitközségtől, azzal a szándékkal, hogy felújítja. „Sajnos a határon átnyúló pályázat nem lett sikeres. De az önkormányzat jóváhagyta a saját költségvetésből való felújítást, ennek köszönhetően a zsinagóga külső rekonstrukciója elkészült, jelenleg a belső felújításokat végzik. Ha minden jól megy, év végén a megye átadja a zsinagógát” – tudtuk meg a volt alelnöktől, aki kitért a Rába–Duna–Vág EGTC működésére is, amelyet szintén segített, ennek köszönhetően épül ki a SacraVelo határon átnyúló kerékpáros zarándokutak hálózata a határ mentén.

Civil szervezetek tagja

Németh Gabriella a Csemadok Szenci Alapszervezetében is aktív tevékenységet fejt ki. Mint elmondta: „17 éves voltam, amikor a gimnázium tanulójaként a Csemadok tagja lettem, azóta aktív vagyok, támogatom a rendezvényeket, ellátogatok a színházi előadásokra. Műsort is vezetek, nagy örömmel. Többek között a Csemadok által szervezett karácsonyi ünnepségek állandó műsorvezetője vagyok, a Magyar Közösség Pártja által szervezett anyák napi ünnepséget is moderálom, a Szenczi Molnár Albert Napok rendezvényét is volt szerencsém vezetni. Nagy örömmel vállalok ilyen munkát. Megszoktam az emberekkel való kapcsolatot is, hiszen a városban a magyar nyelvű polgári esketést is én végzem. Öröm számomra, ha részt tudok venni ilyen formában is a közösségi rendezvényeken.”

A Femine Fortis alapító tagja, amit az MKP néhány nőtagja hozott létre. „Meggyőződésem, hogy a nők még mindig nem érték el azt a társadalmi elismertséget, ami kijárna nekik” – vallja a szervezet elnökségi tagjaként.

„A huszonegyedik században szükség van arra, hogy a nők aktívabb szerepet vállaljanak a közéletben, Többre vagyunk hivatottak, mint ami jelenleg osztályrészül jut, ezért volt fontos a szervezet megalapítása”

– mondta Németh Gabriella, aki szerint aktívabb is lehetne a szervezet tagsága, de sajnos a vírushelyzet a szervezeti életre is rányomja a bélyegét.

Megőrizni magyarságunkat

Nagymamaként is fontosnak tartja a magyarság megőrzését. Március 15-ei nemzeti ünnepünk alkalmával fiúunokáival ellátogatott a szenci temetőben lévő Kisfaludy-sírokhoz, ahol Kisfaludy István nemzetőr végső nyughelye van.

Úgy véli: „Egy ilyen gazdag hagyatékkal rendelkező nép, mint a magyar megérdemli, hogy azok, akik ide tartozunk, továbbadjuk a hagyatékot. Ezt legjobban példamutatással tudjuk elérni, amikor a gyermek kicsi korától azt látja, ha a megszólal a magyar himnusz, az édesanyám, édesapám feláll, és állva hallgatja, sírva, ha kiskorától azt látja, hogy nemzeti ünnepeinken aktívan részt veszünk a megemlékezéseken, akkor számukra az természetessé válik. Ha ehhez hozzájárul, hogy sokat beszélünk a régmúlt eseményeiről, megtanulják, részükké lesz.”

Öröm és boldogság volt látni, hogy az ikrek, milyen érdeklődve kérdeztek és hallgatták a válaszokat – árulta el Németh Gabriella. Büszkén álltak a sírkő mellett és fényképezkedtek a nemzetőrök sírjánál.

A magyarságtudat fontos része életünknek, ahogyan az anyanyelvű oktatás is – vallja Németh Gabriella.

„Magyar alapiskolába és gimnáziumba jártam, az egyetemet szlovák nyelven végeztem, a doktorátust is szlovák nyelven szereztem. Soha nem éreztem hátrányát, hogy magyar iskolába jártam. Előnyét viszont igen. Több esetben is. Sokszor segített a határon átnyúló kapcsolatokban, volt, hogy én tolmácsoltam szakmai konferencián.”

Németh Gabriella a szakemberekhez hasonlóan úgy véli, hogy a kisgyermek elsősorban az anyanyelvén tudja megszerezni az alapvető tudást, amire a későbbiek során építeni tud. „Ha minket most beültetnének egy kínai iskolába, ahol nem értünk egy szót sem, s megkövetelnék, hogy az anyagot visszaadjuk, lehet, hogy van olyan képességű ember, aki erre képes lenne, de érteni nem fogja. Lehet, hogy ez kicsit sarkított példa, de fel kell fogni, ha a kisgyerek nem érti, amit tanul, azt nem tudja elsajátítani, lehet, hogy vissza tudja mondani, de nem érti. Ahhoz, hogy alapos tudásra tegyünk szert, azt anyanyelven kell elsajátítani, később erre lehet építeni, ezután jöhet a többi nyelv elsajátítása” – vallja a díjazott, akinek ezúton is gratulálunk.

