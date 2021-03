Nyolc oldalon, 3 700 példányban minden füleki háztartásba eljut a napokban a Füleki Hírlap idei második száma, amely elolvasható és letölthető a város internetes oldaláról is. A lapszám új rovattal is jelentkezik (Művészsarok), de nem hiányozhatnak a már megszokott rovatok, ahogy értékeli a tavalyi évet a városi művelődési központ és az FTC tekeszakosztálya is.

Új vezetője van a városi rendőrségnek Benčík Gabriel személyében, aki a Füleki Körzeti Rendőrkapitányság igazgatói székéből került erre a posztra. Tapasztalatairól, terveiről, családjáról a lap főszerkesztője, Mikuš Kovács Klaudia kérdezte. Olvashatnak a városi képviselő-testület januári üléséről, de a decemberben elfogadott 2021-es költségvetés sarokpontjairól is. A városfejlesztésbe az önkormányzat csaknem 1,7 millió eurót tervez beruházni, mely összeg nagy részét támogatásokból akarja finanszírozni, míg saját forrásokból körülbelül 870 ezer eurót fog felhasználni. Jelentősebb pénzösszegek az olyan, már korábban is medializált projektekre lesznek fordítva, mint az idősek napközi otthona, a városi park körbekerítése, a járda- és útfelújítások, valamint a köztemető bejáratának és járdáinak helyreállítása. Ezenkívül az önkormányzat a Vöröskő alatti vízvezeték kiépítésére megközelítőleg 44 ezer eurót, a művészeti alapiskola valamikori koncerttermének felújítására 95 ezer eurót (abból 83 ezret a saját költségvetéséből) használ fel. Ehhez a hírhez kapcsolódik, hogy a Gazdasági és Szociális Reformok Intézete (INEKO) nyilvánosságra hozta a települési és megyei önkormányzatok elemzését, melyben a gazdálkodásukat értékeli a 2019-es év végéhez. A ranglétrán a régiónk városai közül Fülek az egyik legjobb helyezést érte el.

Illés Kósik Andrea, a városi művelődési központ igazgatónője a tavalyi helyzetet értékelte, melyből kiderül, hogy a vírus miatt a betervezett rendezvények többsége elmaradt, s a megtartottak többsége is ingyenes volt, így az eladott jegyek száma alig kilenc százalékát tette ki az előző éviének. Ennek ellenére reménykednek, húsz projektjük vár megvalósításra. Művészsarok címmel új rovatot indítanak, amelynek első vendége Jana Bialová képzőművész. A Szabadidős látnivalók Fülek környékén c. rovat ezúttal a Nagyromhány környéki látnivalókat és tanösvényt mutatja be. Flachbart László, az FTC tekeszakosztályának elmúlt évét értékeli, míg Tyralová Beáta a gimnázium rendhagyó módon megvalósult online nyílt napjáról számolt be.

