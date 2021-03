Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter is benyújtja lemondását, ezt maga jelentette be a kormány szerdai ülésén.

Branislav Gröhling csütörtökön, március 25-én 14 órakor nyújtja be lemondását Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek. A kormány tanácskozása során elbúcsúzott kollégáitól, a pedagógusoktól és a többi iskolai alkalmazottól.

Az SaS már korábban is jelezte, hogy szerdáig ad ultimátumot Igor Matovič kormányfőnek, hogy távozzon posztjáról.

Az SaS elnöke, Richard Sulík már egy nappal korábban, kedden, azaz március 23-án benyújtotta lemondását. Tette ezt azt követően, hogy Matovič vasárnap, azaz március 21-én bejelentette, hajlandó távozni a kormányfői posztról és a kormány tagjaként folytatni a munkát. Ezt azonban több feltételhez kötötte, melyek egyike volt Sulík kormányból való távozása.

Sulík kijelentette, hogy amennyiben Matovič szerdáig nem jelenti be lemondását a kormányfői posztról, pártjának további miniszterei is távoznak posztjukról. Gröhling mellett az SaS jelöltje Ivan Korčok külügyminiszter is. Az SaS emellett kilátásba helyezte a párt koalícióból történő kilépését is. A köztársasági elnök több miniszter távozása után lemondásra szólította fel Matovičot.

(NZS/Felvidék.ma/TASR)