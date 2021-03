Kétéves előkészítő munka után több hazai keresztény szervezet, a Harmat Kiadó, a Magyar Bibliatársulat, a Kálvin Kiadó, az Ifjúságépítők és a Fiatalok Krisztusért Alapítvány összefogásával Magyarországon is megjelent az angol nyelvterületen a 2019-es év bibliájának választott, kimondottan a fiatal olvasókat célzó Biblia neked.

A rendhagyó interaktív kiadás eredeti változata angol fejlesztés nyomán, több mint ezer fiatal körében végzett felmérés eredményének felhasználásával jött létre. A hazánkban a Magyar Bibliatársulat revideált új fordításának szövegével megjelent kötet kreatív dizájnelemeket, rövid tematikus összefoglalókat, QR-kódokat, videolinkeket, letölthető piktogramokat, felkészültséghez alkalmazkodó olvasási terveket és számos, a megértést és elmélyülést segítő online és offline segédanyagot is tartalmaz. A bibliaolvasás új megközelítésének és a nyomtatott forma online felülethez való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lehet az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban.

Kétnapos országos online ifjúságivezető-képző konferencia keretén belül mutatták be hivatalosan is azt az elsősorban a 13–18 éves fiatal felnőtt korosztály számára készült, hazánkban egyedülálló interaktív kiadványt, amely angol nyelvterületen elnyerte a 2019-es év bibliája címet.

A Biblia neked – amelynek eredeti, díjnyertes változata angol fejlesztés nyomán, több mint ezer fiatal véleményének felhasználásával jött létre – hazánkban a revideált új fordítás (RÚF 2014) szövegével készült, és a kiegészítő szövegek fordítása során a bibliahűség mellett kiemelt figyelmet kapott a felekezetköziség is.

A kötet a kreatív és interaktív megközelítés révén aktívabb bevonódással is segíteni kívánja a fiatalokat a Biblia megértésében és a bibliai üzenetekben való elmélyülésben.

Ennek eszközei többek között a bibliai könyvek elején a fiatalok olvasási szokásaihoz igazodó, megértést segítő bevezetők, bibliaolvasási tervek, kérdések, az adott korban való elhelyezést segítő idővonalak, valamint fontos információk a nehezebben érthető témákról. A jegyzeteléshez és rajzoláshoz alkalmas kreatív felületekkel is rendelkező kötetben több száz interaktív, elgondolkodtató feladat is található, amelyekkel a gyakorlatba is átültethetők az olvasottak.

„A Bibliában Jézus Krisztus életéről négy „célcsoportnak” négy eltérő megközelítésű evangélium található, ezért ne csodálkozzunk azon, hogy kétezer évvel később még inkább szükség van arra, hogy a teljesen más platformokon aktív fiatalok számára egyedi és sajátos megközelítésben tudjuk közel hozni a Szentírás üzenetét” – mondta el a kötet megjelenése és az összefogás jelentősége kapcsán dr. Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója.

Mint fogalmazott: a koronavírus-világjárvány miatti bizonytalan élethelyzet, valamint a közelgő húsvét üzenete sok kérdést vet fel a fiatalokban is. Bár a bibliaolvasás „könyvhöz kötött”, az újfajta megközelítés és az online tartalommal való integrálás segítheti a fiatal generációt a Bibliában való jobb elmélyülésben, a válaszok megtalálásában.

A kiadványhoz kapcsolódó honlapon az újszerű bibliatanulmányozáshoz segítséget nyújtó, szabadon letölthető digitális segédanyagok – például a csoportos ifjúsági munkában is használható kreatív eszközök, a közösségimédia-élményre asszociáló kivágható piktogramok, poszterek – is elérhetők.

Valamint QR-kódokkal is behívható, változatos témákat feldolgozó rövid videók is segítenek a Szentírás mai életben való alkalmazásában, vagy olyan aktuális problémák feldolgozásában, mint például az aggodalom és a szorongás, az önbántalmazás, a fájdalom és szenvedés, vagy akár a bölcs döntéshozatal. Ezeket a hazai kiadáshoz magyar fiatalok közreműködésével forgatták újra a készítők.

„Minden egyházi kiadó számára komoly feladat, hogy az ifjúságot meg tudja szólítani. Ez a projekt nemzetközi szinten is fiataloktól indult ki, és a hazai összefogásban is kulcsszerepe van a fiataloknak, akik sajátjuknak érezve a kiadványt tervezetten beépítik ezt az ifjúsági munkába. Ezért is különösen örömteli, hogy részt vehettünk a projektben, a mi bibliai szövegünkkel jelent meg ez az ifjúsági Biblia” – mondta Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára.

Mint kiemelte: mivel ez a korcsoport inkább a digitális területre fókuszál, így nagyon fontos számukra, hogy a kiadványokban, amelyeket a kezükbe vesznek, legyen valami szokatlan, kreatív, ami ebben a kötetben rendhagyó módon valósult meg. Bár a Biblia neked elsődleges olvasóközönsége a már templomba járó vagy hívő családból származó fiatalok köréből kerül majd ki, de a kiegészítő tartalmak miatt a fiatalok jóval szélesebb rétegéhez is eljuthat.

A kiadásban részt vállaló szervezetek a Biblia neked magyar nyelvű megjelenésétől azt várják, hogy az újszerű megközelítésnek és a nyomtatott forma online platformhoz való kapcsolásának köszönhetően a kötetnek Kárpát-medence-szerte fontos szerepe lesz az ifjúság körében az evangélium terjesztésében, az új típusú ifjúsági bibliaoktatásban.

