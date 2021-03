Közép-Felvidék legismertebb borásza, Tóth Ferenc is kézhez kapta az Összetartozásunk Borából származó palackot – tájékoztatta a Felvidék.ma-t a Gemerprodukt OVD ügyvezetője. Egy bor, amiben benne van az egész Kárpát-medence, minden cseppje más-más borász és borvidék termése. Az Összetartozásunk Bora még a békediktátum 100. évfordulójára készült.

Érmelléki Bakator, lendvai Olasz rizling, tokaji Furmint, siklósi Hárslevelű, muzslai Mézes fehér, erdély-hegyaljai Királyleányka – a Kárpát-medence jellegzetes fehér borai. Hogy mi a közös bennük? Mindegyiket magyar kéz szüretelte, préselte, fejtette, kezelte.

A történelem szeszélye folytán azonban a borvidékek, ahol a szőlő megtermett, ma más-más országok területén terülnek el. Most mégis egymásra találtak egy borban, melyet Összetartozásunk Borának neveztek el.

Még 2020 júniusában a bodrogközi Czap Sándor ötlete alapján a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete felhívást tett közzé, melyben felkérte a Kárpát-medence borászait, hogy küldjenek 6-6 palackot az egyik legjobb borukból.

A feltétel az volt, hogy a bor legyen fehér, száraz, a 2019-es évjárat termése, és ne aromatikus szőlőfajtából készüljön.

„E szabályokkal az volt a célunk, hogy lehetővé tegyük minden borásznak a részvételt, hiszen a Kárpát-medence minden egyes borvidékén teremnek ilyen jellegű borok. Összesen 83 borásztól, 6 országból, 20 borvidékről érkeztek palackok. Szerettük volna, ha a végeredmény nemcsak jelképes, hanem igazán jó is lesz, ezért gondosan válogattunk. Némely tételből ezért csupán egy-egy gyűszűnyi, szimbolikus mennyiség került a házasításba” – írta a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete elnöke, Geönczeöl Attila.

Mint megtudtuk, végül 400 palacknyi karakteres, sokszínű, igazi tüzes magyar fehérbor készült el Garamkövesden.

A címkét, mely a Kárpát-medence folyóiból és földjéből kinövő fát ábrázol, a zalai Fehér Bori grafikus tervezte, a nyomdai munka pedig az érsekújvári/bátorkeszi Bóna Labels nyomdához kapcsolódik.

A bor egy-egy palackja visszakerült a termelőkhöz, egy-egy palackkal a Kárpát-medence borkultúráját valamilyen módon támogató barátaiknak juttattak el belőle, az elkészült mennyiség felét pedig értékesítik.

„A beérkező összeg egyrészt fedezi a palackozás költségeit, másrészt hozzájárul a Külhoni Magyar Borászok Egyesületének munkájához. Érdeklődni a borteszt@gmail.com e-mail-címen lehetséges” – adta hírül Geönczeöl Attila.

Tóth Ferenc rimaszombati vállalkozó kifejtette, hogy ugyan 100 éve választanak szét bennünket a határok, de a most elkészült palackokban újra egyesültek történelmi borvidékeink, s felemelőnek tartja, hogy az Összetartozásunk Kenyeréhez hasonlóan, amikor a búzát öntik össze, megtehették ezt a borral is. Így a kettő igazi áldás.

Tóth Ferenc, aki társaival a Vály-völgyében több mint 30 hektáron termel különféle szőlőfajtákat, beszámolt arról is, hogy a Gemerprodukt OVD rimaszombati üzlete mellett élményborászat is nyílt a Baross-pályázatnak köszönhetően. Itt modern környezetben egy olyan pincészet látogatható majd, ahol rozsdamentes acélból készült bortartályok, különleges gömöri borok várják az érdeklődőket. A borok mellett szeretnék az ételkülönlegességeket is bemutatni, s terveik között szerepel egy 50 férőhelyes panzió kialakítása is.

Az Összetartozásunk Bora programba a következő borászok, illetve borászatok kapcsolódtak be (neveik és borvidékeik betűrendes sorrendben):

Árendás Pince, Felvidék-Dél

Arias Birtok, Balatonfüred-Csopak

Babits Pincészet, Tokaj

Balla Géza, Ménes

Bartos Attila, Szatmár

Bartos István, Szatmár

Bene V&V – Varga István, Kárpátalja

Bereczky Pince, Kárpátalja

Bock Pince, Villány

Bogár László, Mura-vidék

Bóna Winery, Felvidék-Dél

Butka Sándor, Szatmár

Cuk Lajos, Mura-vidék

Czap Sándor, Felvidék-Kelet

Csatló Sándor, Felvidék-Kelet

Csetvei Pince, Mór

Dócs István, Felvidék-Kelet

Fehér Gyula, Szatmár

Feind és Feind Pincészet, Balaton

Felső Alen, Mura-vidék

Font Pincészet, Kunság

Fordan Tibor, Mura-vidék

Fort Silvan, Érmellék

Georgina Pince, Felvidék-Dél

Geönczeöl Pince, Felvidék-Dél

Gere Attila, Villány

Géresi Katalin&Pál, Felvidék-Kelet

Gyulafehérvári RK Érsekség, Erdély-Hegyalja

Harangozó Lajos, Bácska

Hegedűs Pincészet, Érmellék

Heit Pince, Érmellék

Herdeud Birtok, Szatmár

Hetei Pincészet, Érmellék

Illés és Társai, Tokaj

Kajántó Pál, Erdély

Kárásztelki Pezsgőpincészet Carastelec, Szilágyság

Király István, Mura-vidék

Kovács Lajos, Érmellék

Kovács Zoltán, Érmellék

Lengyel Pincészet, Érmellék

Lingó Pince, Felvidék-Kelet

Ludróczki Pincészet, Szatmár

Magyar Romeo, Mura-vidék

Mándli Tibor, Dunántúl

Nachbil, Szilágyság

Nagy és Nagy Borászat, Badacsony

Nagy Sándor, Szatmár

Pák Ferenc, Kárpátalja

Pannonhalmi Apátsági Pincészet, Pannonhalma

Pántlika Pincészet, Balatonfüred-Csopak

Papp Péter, Erdély-Hegyalja

Parajos Gyula, Felvidék-Kelet

Paušić Ivan, Mura-vidék

Pinkert Borászat, Drávaszög

Pogány Pincészet, Szatmár

Pusztai Sándor, Érmellék

Reizer Gergő és György, Szatmár

Režonja Mihael, Mura-vidék

Ritli János, Szatmár

Rittner Vinarium, Érmellék

Rozsman István, Mura-vidék

Sass Pincészet, Kárpátalja

Seprődi József, Küküllő-mente

Simon Pince, Kárpátalja

Sipos Béla, Érmellék

St. Andrea Szőlőbirtok, Eger

Strekov1075 – Sütő Zsolt, Felvidék-Dél

Stugel Miklós, Felvidék-Dél

Szabó Pince, Drávaszög

Szakács Béla, Szilágyság

Szallós Pincészet, Érmellék

Szamács Tibor, Felvidék-Kelet

Székely-Bányai Ottó, Erdély-Hegyalja

Szolárd Viktória&Dezső, Felvidék-Kelet

Szuhvin, Felvidék-Dél

Takács Pince, Erdély-Hegyalja

Thummerer Pincészet, Eger

Tokaj Nobilis, Tokaj

Tóth Ferenc / Chateau Valice, Felvidék-Közép

Varga Ferenc, Felvidék-Kelet

Vass Attila, Erdély-Hegyalja

Yanka Pince – Piheni Anna, Érmellék

(Geönczeöl Attila blogbejegyzése nyomán/http://borhirado.sk/Felvidék.ma)