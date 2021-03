Mindkét magyar versenyfilm bekerült a díjazottak közé a 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon: Nagy Dénes a legjobb rendezésért járó Ezüst Medvét kapta meg Természetes fény című bemutatkozó alkotásáért, Kizlinger Lilla pedig a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat nyerte el Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjében nyújtott alakításával a nemzetközi zsűri pénteki közleménye szerint. A Berlinale fődíjával, a legjobb filmért járó Arany Medvével Radu Jude román rendező Bad Luck Banging or Loony Porn című munkáját tüntették ki – írja az MTI.

A zsűri Nagy Dénes munkájáról kiemelte, hogy háborús filmjével szembesíti a nézőt a passzivitás és az egyéni felelősségvállalás közötti választás kényszerére. Kizlinger Lilla alakításáról hangsúlyozták, hogy intenzív jelenléte révén a felszínre hozza a mélyrétegeit annak az epizódnak, amelyben szerepel.

„Gratulálok a díjazottaknak! Kitűnő sikerek a nemzetközi filmvilág egyik legnagyobb presztízsű fesztiválján. Nemcsak azért lehet büszke az egész magyar filmszakma, mert új magyar tehetségek, Kizlinger Lilla színésznő és Nagy Dénes filmrendező feltűnt az európai filmművészetben, hanem azért is, mert a Természetes fény egy magyar alkotócsapat kezdeményezésére négy ország összefogásával, igazi koprodukcióként valósult meg. Közös múltunk művészi feldolgozása” – idézi a Nemzeti Filmintézet közleménye Káel Csabát, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztost.

Az összegzés kiemeli, hogy Nagy Dénes az első magyar elsőfilmes, aki elnyerte ezt a díjat a Berlinale történetében. Az élvonalbeli filmesekből álló nemzetközi zsűri, Enyedi Ildikó, Mohammed Raszulof, Adina Pintilie, Gianfranco Rosi, Nadav Lapid és Jasmila Zbanic választotta ki a legjobbakat a versenybe került 15 alkotás közül.

A közlemény felidézi, hogy az ítészek mellett a nemzetközi sajtó is nagy lelkesedéssel fogadta a második világháborúban, a megszálló magyar katonák sorsát követő Természetes fényt, amelyet a Vertigo Média mielőbb szeretne hazánkban is bemutatni, amint kinyitnak a mozik.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió megszállt vidékein játszódik egy kiismerhetetlen, mocsaras erdőségben. A keleti fronton harcoló alakulatok mellett csaknem százezer magyar katona teljesített szolgálatot a front mögötti területeken. Semetka István – egyszerű magyar földműves – szakaszvezetőként teljesít szolgálatot az egyik gyalogos honvéd alakulatnál, amely a vidéket járva eldugott orosz falvakban illegális partizáncsoportok után kutat. A történet a katonák mindennapjait mutatja be Semetka szemszögén keresztül, aki parancsnokának váratlan halála miatt súlyos terhet kap a vállára.

Az idei Berlinálén csupán két színészdíjat ítéltek oda: a legjobb fő- és legjobb mellékszereplő díját. Ezek közül az egyiket kapta meg Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének egyik mellékszerelője, Kizlinger Lilla. „Felfoghatatlan, nagyon fura és lenyűgöző” – idézi a film alkotóinak közleménye a nyertest, aki Janisch Attila és Nagy Viktor osztályában tanulja a filmrendezést.

Fliegauf Bence legújabb szerzői filmje – az első részhez hasonlóan – hétköznapi életünk, párkapcsolataink lázálomszerű útvesztőjébe kalauzol, ahol a szereplők életük talán legnagyobb titkát próbálják felfejteni: a másik embert. A hat kis történetben láthatatlan fonál köti össze az azokban szereplő embereket.

A Berlinale fődíjával, a legjobb filmért járó Arany Medvével Radu Jude román rendező Bad Luck Banging or Loony Porn című munkáját tüntették ki.

A zsűri nagydíját – egy Ezüst Medvét – Hamagucsi Rjuszuke japán rendező Wheel of Fortune and Fantasy című alkotásáért ítélték oda.

A legjobb főszereplőnek járó Ezüst Medvét Maren Eggert kapta meg az I’m Your Man című német filmben nyújtott alakításáért.

A legjobb forgatókönyvért járó Ezüst Medvét Hong Szangszú, az Introduction című versenyfilm rendező-forgatókönyvírója kapta.

A kiemelkedő művészi hozzájárulásért Yibrán Asuad, az A Cop Movie című mexikói film vágója kapott Ezüst Medvét.