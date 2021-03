A bécsi Collegium Hungaricum épületében március 18-án nyílt meg a New Visegrad Photography vándorkiállítás. A Visegrádi 4-ek országainak, Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és a közép-európai kulturális együttműködés kiterjesztésére irányuló szándék jegyében Szerbia fiatal fotográfusai kaptak lehetőséget alkotásaik bemutatására.

A kezdeményezés még 2020 szeptemberében indult abból az elhatározásból, hogy az említett országok művészeti egyetemeinek végzőseinek alkalmat adjanak munkáik bemutatására. Az egyedülálló kezdeményezés szervezője az EDGE Communications művészeti ügynökség, szakmai partnerei pedig a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Kaposvári, a Budapesti Művészeti Egyetem, a Pozsonyi, a Prágai, a Poznani Művészeti Egyetemek, valamint a Belgrádi és Újvidéki Művészeti Egyetemek.

A tárlat keretében 24 friss diplomás fotói kerülnek bemutatásra, közülük tíz magyarországi, három-három szlovák és cseh, négy-négy pedig lengyel és szerb. Az anyag kurátora Kudász Arion Gábor docens a képeket igyekezett úgy összeválogatni, hogy abban megjelenjenek az országok jellemző vonásai, nemzeti sajátosságai. De végül is nyilvánvalóvá vált, hogy a fotókon globális jelenségek tükröződnek, olyan jegyeket hordoznak, amelyek a közép-európai térséget egységesen jellemzik, és ez egyértelműen bizonyítja a fotósok egységes gondolkodásmódját, látványvilágát is.

A képek magas színvonala egyben azt is igazolja, hogy a fotózás mint művészet teljesen önálló művészeti ággá magasodott, és azt is, hogy az egyetemeken, főiskolákon lehetnek ugyan különböző oktatási megközelítések, de a követelmények magas szinten vannak és a szakmai irányítás színvonala is megkérdőjelezhetetlen. Kudász docens egy interjújában kifejtette, hogy a kiállítással arra keresték a választ, hogy a nemzetközi hatásoknak minden előzőnél jobban kitett fiatal művésznemzedék számára mit jelent a közép-kelet-európaiság. A fotók pedig képi megjelenésükkel megadják a választ. Magas színvonalukat jelzi az a tény is, hogy jó pár már komoly művészeti folyóiratok lapjain is megjelent, így többek között a Fotograf Magazine-ban vagy a Vogue lengyel kiadásában.

A fotók kiállítására tavaly óta több helyen sor került, de a járványügyi helyzetre való tekintettel azokat csak virtuális formában láthatták az érdeklődők. Bécs az első helyszín, ahol a látogatók a maguk valóságában láthatják azokat. A megnyitón Bárány Anzelm, a Collegium Hungaricum igazgatója köszöntötte a fotóművészet híveit és a kiállítás fotósai hazájának Bécsben működő kulturális intézeteinek igazgatóit. A tárlat a bécsi intézetben április 16-ig látható, a járványügyi helyzetre való tekintettel kis csoportokban, de személyesen is megtekinthető. Innen aztán vándorkiállítás lévén továbbviszik az anyagot és bemutatják Berlinben, Brüsszelben, Prágában, Rómában, Varsóban is, majd nyáron megérkezik Debrecenbe, amikor Magyarország átveszi a V4-ek soros elnökségét. A debreceni bemutatkozást utcai kirakatkiállítás formájában rendezik, ezzel is alkalmat adva arra, hogy minél többen láthassák.

A program fő támogatója a Visegrádi Nemzetközi Alap, szervezőpartnere pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium.

