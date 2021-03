Köztudott, hogy Szlovákia hőforrások, termálvizek, fürdőhelyek tekintetében előkelő helyet foglal el Európában, de még világviszonylatban is. A statisztikák szerint mintegy 1300 gyógyforrás van szerte az országban, persze a legtöbbje kihasználatlan. A kiépített nagy fürdőhelyek népszerűek, jól működnek, de számos fürdőt sorsára hagytak, tönkrementek.

Kelet-Szlovákia ukrajnai határa közelében a Vihorlat hegység lábánál fekszik Szobránc fürdő. Vize elismerten jótékony hatású, mégis évek óta kihasználatlanul áll. Most azonban felcsillant a remény, hogy komoly munkálatokkal, nagy arányú befektetéssel olyan fürdőhelyet építenek ki, amely visszaadhatja régi dicsőségét.

A feljegyzések szerint Szobránc fürdő egyike Közép-Európa legrégebben ismert és látogatott fürdőinek. A legendák szerint vizével már az 1300-as években szerzetesek gyógyították a környező falvak lakóit. Első írásos említése 1534-ből származik, egy 1680-ból származó okiratban pedig az olvasható, hogy emberek tömege gyógyíttatja itt magát, főleg reumatikus betegségekre gyógyírt keresve. Virágkorát azonban a 19. században élte, komoly elemzések után megállapították, hogy kénes, sós vize nemcsak reumatikus betegségekre, hanem bőrbajokra is jó hatással van. Akkor a Sztáray grófok birtokolták, akik példásan kiépítették és gondoskodtak a körülötte levő parkerdőről is. Ebben az esetben is érvényes, hogy amíg a magyar urak voltak a tulajdonosok, a fürdő is fejlődött, és rendkívül jól működött. Állandó fürdőorvosa, gyógyszertára, postahivatala és rendőri állomása volt. Az érdeklődés olyan nagy volt, hogy mivel a fürdő területén nem állt rendelkezésre elég szálláshely, a gyógyulni vágyók a környező falvakban, magánházaknál foglaltak szállást maguknak. A fürdő azonban csupán nyáron fogadta a vendégeket, május 15-től szeptember 15-ig tartott a fürdőszezon. A vendégek igyekeztek kihasználni a lehetőséget és a legtöbben hosszabb időt töltöttek itt. Feljegyezték, hogy egy-egy szezonban 1100 fürdőző tartózkodott a Szobránci fürdőben. A 20. század elején budapesti és bécsi balneológus szakorvosok népszerűsítették a fürdőt, kongresszusok programjába is bekerült az ismertetése, majd a kongresszusok előadásaiból készült könyvben ugyancsak kiemelik az itteni forrásvíz jótékony hatását.

Az első világháború alatt a fürdőt tönkretették, a tulajdonos grófi Sztáray család eladta egy részvénytársaságnak, amely tovább működtette, de már nem a régi sikerrel. A második világháborúban aztán ismét súlyos károkat szenvedett, ezután pedig a még megmaradt berendezést, de még az építőanyagokat is széthordták. A fürdő tizenhat épületéből egyedül a Várady villa maradt meg, a fürdő pedig eredeti küldetésében megszűnt. Az 1970-es években felismerve és újra értékelve a vízben rejlő lehetőségeket a fő gyógyvízforrást helyreállították, egy új fürdőpavilont építettek, később a forrást kimélyítették, hogy több vízhez jussanak. Az 1980-as években két új épületet építettek, a gyógyvizet ivókúrára, inhalációra, különféle kezelésekre alkalmazták és iszappakolás igénybe vételére is volt lehetőség. 2004-ben a fürdőt bezárták, már nem jöttek a beutaltak, de a faluból a lakosság értékelte ezt a kincset, és hordták haza a vizet házi alkalmazásra.

Az önkormányzat számára sem volt közömbös, hogy az egykor híres és hatásos gyógyvíz és a benne rejlő lehetőségek kihasználatlanok. A fürdő területének tulajdonviszonyai azonban rendezetlenek, ezért úgy döntöttek, hogy egy másik helyen, de a gyógyvízre alapozva új fürdőközpontot létesítenek. A terv megvalósításához 17 millió euróra lesz szükség, és az építkezésbe az adminisztrációs folyamatok lebonyolítása után hozzá is látnak. A központnak teljesen új arculatot kívánnak adni. Elsődleges egy új forrás kialakítása, aztán a fürdőépületek mellett balneoterápiás részleg, sportpályák, sportcsarnok, szabadtéri színpad, kilátótorony várja majd a látogatókat és fürdőzőket. A projekt mértékére való tekintettel a megvalósítás, az építkezés több szakaszban történik majd. Remélhetőleg tehát újra kihasználásra kerül a szobránci gyógyvíz, pár év múlva élettel és fürdőzőkkel telik meg a fürdőközpont.

