A Tesco üzletlánc kísérleti jelleggel Szencen indította be azt a műanyagpalack és fémdoboz visszaváltó automatát, amely az első hírnöke a hamarosan mindennapos gyakorlattá váló visszaváltási rendszernek.

A Tesco tájékoztatása szerint remélik, hogy naponta több száz műanyagpalackot és fém, sörös- illetve üdítőitalos dobozt sikerül begyűjteniük.

Az automatát még a visszaváltási rendszer teljes bevezetése előtt ki akarták próbálni, ezért indították be a működését a napokban.

„Az üzletláncunk egy nagyon jelentős projektje a palackok és dobozok visszaváltása. Ezzel is bizonyítani akarjuk, hogy a fenntarthatóság és a környezetvédelem hívei vagyunk. A szenci automata beindítása még csak kísérlet, de ezzel is utalni akarunk arra, hogy 2022 január 1-től már kötelező lesz a műanyagpalackok és fémdobozok visszaváltása. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a vásárlók is hozzászokjanak a visszaváltás ezen módszeréhez, szeretnénk őket mind jobban erre motiválni” – mondta Martin Kuruc, a Tesco üzletlánc szlovákiai vezérigazgatója.

A szenci automata most kettős, úgynevezett duális rendszerben működik. Egyrészt begyűjtik a műanyagpalackokat és fémdobozokat, de a vásárlók visszaválthatják az üvegpalackokat is, amelyekért megkapják a betéti díjat, ahogy az már megszokott volt.

Szlovákiában most zajlik a visszaváltási rendszer előkészítése a jóváhagyott törvények értelmében.

A rendszer úgy működik majd, hogy a vásárló az áru vásárlásakor 15 centet ráfizet a termék burkolóanyagáért, ez esetben a műanyagpalackért és dobozért, majd azok visszaváltása után ezt az összeget visszakapja.

A rendszert 2022 január 1-től indítják be.

Működtetője a Szlovákiai Üdítőitalok és Ásványvizek Társulása, a Szlovákiai Sörgyártók és Malátagyártók Szervezete, a Szlovákiai Modern Kereskedelmi Szövetség, a Szlovák Köztársaság Kereskedelmi Szervezete.

A működtetőket pályázat útján választották ki, amelyet a környezetvédelmi minisztérium hirdetett meg.

(BM/Felvidék.ma/Teraz.sk)