A múlt hónapban már beszámoltunk arról , hogy a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszéke és a Digitális Jólét Program Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája egy olyan közös kiadványt készített egyes üzenetküldő és közösségimédia-platformokról, amely a szülők számára tájékoztatást ad a különböző felületekről, bemutatja az alkalmazásokat, azok biztonsági tényezőit, valamint felhívja a figyelmet a kockázatokra is. A márciusi cikkünkben a rimaszombati Pelle Veronika, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszékének tanársegédje és az Esterházy Akadémia oktatója beszélt a kisokosról, most pedig Gaskóné Nagy Erikát a DGYS divízióvezetőjét kérdeztük.

Mikor indították a digitálisgyermekvedelem.hu oldalt, milyen gyakran frissül a tartalom, és elsősorban milyen anyagok kerülnek fel az oldalra?

A digitális átalakulás egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehet az internetet – különösen a felnövekvő nemzedék körében – biztonságosan, tudatosan és értékteremtő módon használni. Ebben nyújt útmutatást a digitális gyermekvédelmi honlap, ahol ajánlások, tananyagok, a tudatosítást segítő kisfilmek és egyéb szakirodalom érhető el. A megújult honlapot 2020. március 16-tól érhetik el az érdeklődők.

A Digitális Jólét Program (DJP) keretében a szakmai és társadalmi szervezetekkel szoros együttműködésben készített és 2016-ban elfogadott stratégiának, Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiájának (DGYS) az a célja, hogy tudatosító, edukatív módszerek alkalmazásával óvja a fiatalokat az online környezet kockázataitól, illetve összehangolt lépésekkel készítse fel őket, valamint szüleiket és tanáraikat a tudatos és értékteremtő internethasználatra. A honlapra friss tartalmakat igyekszünk heti rendszerességgel feltölteni.

Tapasztalataik szerint mennyire foglalkoznak a szülők a közösségi média gyerekeiket fenyegető veszélyeivel?

Az a tapasztalatunk, ha a szülőket kérdezzük, ők úgy gondolják, hogy tájékozottak ezen a téren. Azonban a kutatások azt mutatják, hogy a szülők tájékozottsága jellemzően csekély, saját gyermekeik internethasználatát nem jól ismerik: a gyerekek sokkal több incidensről számolnak be, mint amennyiről a szülők tudnak. Emiatt is készült el Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiája és a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Médiatudomány Tanszékének hallgatóinak együttműködésében összesen huszonegy közösségimédia-platformhoz, játékhoz és csevegőalkalmazáshoz készült részletes, informatív tájékoztató.

Ön hogyan értékelné a kisokos létrejöttét? Van hiányérzete? Vagy épp ellenkezőleg: hiánypótlónak tartja? Szükség lesz az évenkénti frissítésére?

Azt gondolom, valóban hiánypótló anyag születhetett meg ebből a jó együttműködésből. A gyorsan változó médiakörnyezetben egyre nehezebben követhető, milyen új alkalmazások jelennek meg. A szülők és a gyermekek, fiatalok médiahasználati szokásai ráadásul annyira különböznek, hogy a szülő sokszor nem is hall azokról a platformokról, amelyeket a gyermeke használ, és az is előfordul, hogy a funkcióit sem érti. Így nehéz helyzetbe kerülhet, amikor a gyermeke engedélyt kér arra, hogy regisztráljon valamelyik platformra; ha pedig a platform használatával kapcsolatos élményeit osztja meg, vagy segítséget kér, a szülő gyakran nem is érti, miről beszél gyermeke.

A tájékoztató anyagok egységes szempontrendszer alapján készültek: a korhatár-besorolás, a platform bemutatása, jellemzői, a lehetőségek és a kockázatok, valamint a biztonsági beállítások a tájékoztató témái. Ezek között olyan információk is találhatók, amelyek a gyakorlott felhasználók számára is az újdonság erejével hatnak. Noha a platformok jellemzői, felhasználási feltételei gyorsan változnak, az egységes szempontrendszer támogatást nyújthat az új változatok, esetleg még nem is létező felületek, vagy a hasonló platformok megítélésében is. Ráadásul a munkánkat olyan egyetemi hallgatók segítették, akik maguk is ezen felületek aktív használói.

Vannak valamilyen adataik arról, hogy az oldalt, mely a kisokost tartalmazza, hányan látogatták azóta, hogy a segédanyag elérhető? (Mekkora az elérése)

Természetesen figyelemmel követjük mind a honlap, mind pedig a közösségi oldalunk látogatottságát, és valóban azt tapasztaltuk, hogy sokkal több az elérés a közösségi média ajánlók megjelenése óta. Látható, hogy sokakat érint ez a téma, a közösségi oldalunkat is többen látogatják, kedvelik, követik és meg is osztják.

Nem terveznek akár egy olyan tájékoztató kampányt, melynek lényege az lenne, hogy híresebb emberek kattintanának az oldalra, és szembesülnének a videóban például a TikTok vagy a messenger veszélyeivel? Akár kormányzati személyek, akár olyan korábbi élsportolók, akiknek már ilyen korú gyerekei vannak?

Igyekszünk a magunk eszközeivel minél több csatornán népszerűsíteni a honlapunkat és azon belül az Ön által is említett Ajánlókat is. Itt szeretném megköszönni Önnek, hogy ebben a formában is támogatja, segíti munkánkat. Megemlíteném a nagyobb társadalmasítási programjainkat, amelyeknek keretében hasznos tartalmakkal látjuk el az érintetteket. A Kortárs NETMENTOR Programban „Tudásátadás szemmagasságban” történik, ahol kilencedik évfolyamos diákok mentorálják tőlük fiatalabb társaikat a digitális gyermekvédelem témájában. A Digitális Médiaműveltség Szülőknek (DMSZ) projektünk során a Digitális Jólét Program Pontok mentorait készítjük föl, hogy a lakókörnyezetükben élő szülők és nagyszülők számára adjanak tájékoztatást, illetve támogatást a hozzájuk fordulóknak. Továbbá az Okos Óvoda Program keretében több, mint 300 intézmény számára biztosítjuk az ingyenes honlap-szolgáltatás mellett a rendszeresen megjelenő DGYS tartalmakat.

Ön szerint hogyan lehetne még tudatosabbá tenni a szülőket ezen a téren?

Az imént említett programjaink is mind ezt a célt szolgálják, a honlapunkat is ezért indítottuk, hogy minél szélesebb körben érjük el a szülőket, hogy stabil ismeretekkel rendelkezzenek. A programjainkat 2021-ben is folytatjuk, és készülünk arra, hogy ebben a pandémiás időszakban online formában minden szülő számára elérhetővé váljon a képzési tartalom, valamint további terveink vannak a gyermeket nevelők megszólítására.

Egy barátom lánya már 18 éves, és nincs fenn a facebookon, de ha jól tudom, egyetlen közösségimédia-platformon sem. Ön szerint járható-e ez helyes, vagy ez egy olyan világban, ahol mindenki használja ezeket a platformokat, előbb-utóbb vissza fog ütni?

Engedjen meg egy személyes példát, a nagyobbik lányom nagyon sokáig saját, tudatos döntése alapján nem használta a közösségi platformokat. Aztán a gimnáziumban szüksége lett rá, hiszen a kirándulásokról való információkat, a tanórákhoz kapcsolódó anyagokat mind a közösségi oldalhoz kapcsolódó csoportban osztották meg egymás között. Így ő is felhasználóvá vált és megtanulta a biztonságos használatot. Ez a DGYS célja, hogy megtanítsuk a gyermekeket a tudatos és értékteremtő eszközhasználatra. A szülőket és pedagógusokat pedig felvértezzük mindazon tudással, amellyel támogatni tudják a fiatalokat az online térben, hogy mindannyian a digitalizáció nyertesei lehessenek.

(Méry János/Felvidék.ma)