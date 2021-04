Nagyszombat megye ingyenes magazinjának tájékoztatása szerint, annak ellenére, hogy az oltási stratégiát az egészségügyi tárca határozza meg, jelentkezési lehetőséget biztosítanak az oltásra a fiatalabb korosztály számára is. A várótermet azon veszélyeztetett személyek számára hozták létre, akik nem tartoznak a rendelettel meghatározott nemzeti kritérium szerinti oltható korcsoporthoz, de érdeklődnek az oltás iránt.

„Megnyitottuk a Čakáreň TTSK oldalt azon 18 évesnél idősebb, súlyosan egészségkárosodott, illetve súlyos vagy közepes diagnózissal rendelkező személyek számára, akik esetében fokozott a valószínűsége annak, hogy esetükben a koronavírus-fertőzés súlyos vagy komplikált lefolyású lenne – olvasható az Egészséges Megye (Zdravá župa) című megyei lapban, amely szerint a legveszélyeztetettebb személyek egészségének megóvása a cél.

Felhívják a figyelmet azonban arra, hogy a várólistára való regisztráció csak olyan személyek esetében lehetséges, akik nem regisztráltak a központi kormányzati oldalon.

Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke tájékoztatta portálunkat, hogy a központi regisztrációs oldal technikai problémája miatt több esetben tapasztalták például a dunaszerdahelyi oltóközpont esetében a gördülékeny működés akadályoztatását. Emiatt a megye vezetése indokoltnak látta a központi oldal tehermentesítse céljából a megyei regisztrációs oldal megnyitását.

A regisztráció menete

Jelentkezni a cakarentt.sk oldalon keresztül lehet az oltásra való regisztrációra kattintva. Ezt követően meg kell jelölni az egészségügyi tárca rendelete alapján felsorolt csoportok közül azt, ahová az érdeklődő tartozik. A megjelenő mezőbe be kell írni a súlyos egészségkárosodást tanúsító igazolvány számát, vagy a diagnózis kódját (az erről szóló igazolást az oltásra is vinniük kell magukkal, mivel az oltás előtt fel kell mutatni). Majd ezt követően lehet kiválasztani az oltóközpont helyszínét. Három helyszín közül választhatnak az érdeklődők: Dunaszerdahely, Szakolca vagy Nagyszombat – javasolt azonban póthelyszínt is bejelölni, tehát legalább két helyszín bejelölése ajánlott. Az oltóközpontok kiválasztása után kell megadni a személyi adatokat és elérhetőségeket. Utolsó lépésként a regisztráció megerősítése következik, mely után a jelentkező személy e-mailben további információkat kap. Két nappal az oltás előtt a rendszer sms-ben értesíti a regisztrált személyt az oltás időpontjáról és helyszínéről.

Tíz lépésben az oltás menetéről

Az „Egészséges Megye” (Zdravá župa) című ingyenes megyei magazin egy közérthető, magyar és szlovák nyelven készült infografikával is segíti a megyében élőket az oltás menetével kapcsolatos hasznos információk megszerzésében. Ennek alapján érdemes megszívlelni, hogy a megadott időpont előtt legfeljebb 10 perccel korábban kell érkezni – ezzel elkerülhető az oltóközpontok előtti tömeges várakozás. A nagy kapacitású oltóközpont helyszínére tanácsos gyalogosan menni, ezzel a parkolás gondjai is megoldódnak. Jó tudni, hogy előtte szabad enni. Fontos, hogy magukkal vigyék a személyi igazolvány mellett az egészségbiztosítási kártyát is (akinek van, az egészségkárosodását igazoló okmányt is). Belépéskor ellenőrzik a regisztrációt, az érkezők a helyszínen lévő orvossal konzultálnak az egészségi állapotunkról, majd igazolást kapnak a védőoltás első adagjának beadásáról. Miután megtörtént a koronavírus elleni oltás, egy kijelölt helyen – megfigyelés céljából – 15 percet kell eltölteni. Ezt követően hagyhatják csak el a helyszínt.

(SzE/Felvidék.ma)