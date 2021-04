Talán sokan nem is tudják, hogy a karácsonyi ünnepkör szinte elengedhetetlen részeként nyilvántartott mézeskalács a nagyböjti készülődésben is megállja a helyét. A húsvéti motívumokat felvonultató mézeskalács népszerű dekoráció, illetve ajándék az ünnep idején.

A Kiskeszin élő és tevékenykedő Margal Margit immár két és fél éve foglalkozik mézeskalács készítésével. Mint a Felvidék.ma-nak elmondta:

az utóbbi időben egyre népszerűbbek a húsvéti mintás mézeskalácsok is. Ezek egy részét a locsolók kapják ajándékba, másik részük a családi asztal, s a háztartás dísze a nagyböjti időszakban.

A témák mellett a formák is követik a húsvéti ünnepkört. Tojás alakú, mívesen díszített mézeskalács mellett megjelennek a különféle nyuszialakok, csibék, kiskacsák, a tojáshéjban csücsülő csibe szintén egy kedves ajándék lehet az előttünk álló ünnepkor.

Mindamellett kedves életkép is megjelenik a virágos mezővel, fákkal, a nyuszival meg a csibével.

Mint Margal Margit elmondta: a mézeskalács készítésének kétféle változata ismert. Az egyik a puhább tésztájú, amely könnyebben elfogyasztható, ugyanakkor nem áll el tartósan, maximum 12 hónapot. A másik fajtájú tésztája keményebb állagú, a belőle készült műalkotások akár több éven keresztül is megmaradnak. Ez a fajta mézeskalács nehezebben emészthető, évek múltán a fogyasztása már nem is javasolt.

A kiskeszi kézműves az előbbi fajtájú tésztával dolgozik. Az alapanyagok közül kiemelte a dió használatát, ennek köszönhetően is könnyedebb a mézeskalács tésztája.

„Ünnep elmúltával elfogyasztható a mézeskalács, hiszen finom puha és megmarad a különleges illata is” – jegyezte meg.

Legújabban palóc mintákkal és motívumokkal díszíti különleges alkotásait. Mint mondta, szerette volna tájjellegű mintákkal díszíteni a mézeskalácsokat.

Margal Margit is tagja az alig egy éve alakult online palóc kistermelői piacnak. Így több palócföldi vevője is van az alkotásainak. Nekik is szeretett volna kedveskedni a piros és kék színben pompázó palóc motívumokkal. Az utóbbi hónapokban készült palóc mintázatú mézeskalács házikó, szívecskék is. A húsvéti ünnepkörhöz kötődő palócmintás tojás alakú mézeskalács is megszületett.

S tán az egyik legmívesebb az a szív alakú mézeskalács, melyen a „Hej rozmaring, rozmaring” kezdetű népdal kezdő sorainak a kottája olvasható.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)