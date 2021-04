A nagypéntektől húsvéthétfőig tartó időszakra tematikus filmekkel, koncertekkel, miseközvetítésekkel és számos, az ünnepkörhöz kapcsolódó tartalommal készülnek a közmédia csatornái. A tartalmas kikapcsolódás minden korosztály számára garantált.

Nagypénteken 11 órától Áder János köztársasági elnök mond beszédet, amelyben a kereszténység legnagyobb ünnepéről emlékezik meg – ezt az M1, a Duna Televízió, a Duna World és a Kossuth Rádió is közvetíteni fogja.

A Duna Televízión a húsvéti időszakban több vallási műsor és miseközvetítés is látható lesz, valamint a csatorna különböző műsoraiban – Család-barát, Almárium, Ridikül, Magyarország, szeretlek! – is felelevenítik az ünnepi szokásokat. Szombaton 17 órától a Főmenüben Széll Tamás és Anger Zsolt ínycsiklandó és szemet gyönyörködtető fogásokkal készül: Jókai bableves, Benedek tojás, valamint almafán füstölt pisztráng is kerül a tányérra húsvét alkalmából.

A Dunán a nézők négy estén át követhetik II. János Pál életének történetét.

A kétrészes Karol – Az ember, aki pápa lett (péntek 21.00 és szombat 21.50) Karol Wojtyla hosszú és megpróbáltatásokkal teli útját mutatja be fiatal korától pápává választásáig. A filmsorozat a pápaság éveivel folytatódik a Karol II. – A pápa, aki ember maradt című duplarészes alkotásban (vasárnap 21.10 és hétfő 20.30). A főszerepben Piotr Adamczyk látható, a film zenéjét az Oscar-díjas Ennio Morricone szerezte.

Az M5 kulturális csatornán nagypénteken 22.10-kor kerül adásba a Fausztina, az irgalmasság üzenete című lengyel életrajzi dráma. A film a boldoggá avatott, rövid életében rendházról rendházra bolyongó, sugárzó hitével mindenkire rendkívüli hatást gyakorló Fausztina nővér élettörténetét meséli el, Dorota Segdával a címszerepben. Az Övék a mennyek országa című magyar dokumentumfilm három részben mutatja be a Közel-Keleten üldözött keresztények szívszorító mindennapjait, amelynek Szíriáról szóló epizódját az orlandói Nemzetközi Keresztény Filmfesztivál zsűrije a legjobb dokumentumfilm díjára jelölte.​ Az alkotásokat nagycsütörtökön, nagypénteken és húsvétvasárnap 16.30-tól láthatják a nézők. Az ünnepkör a csatorna kulturális és tudományos műsoraiban is terítékre kerül, többek között a Librettóban, az M5 Híradóban és a Multiverzumban is húsvéti témákkal várják az érdeklődőket.

A Kossuth Rádió műsorait is az ünnephez kapcsolódó tartalmak jellemzik majd a hosszú hétvégén.

Nagypénteken, a 11.30-kor kezdődő VÁLASZ-UTAK című műsorban szokás szerint a gyerekeké lesz a mikrofon. A fiatalok vendége Kovács András Péter Karinthy-gyűrű díjas humorista, akivel ezúttal komolyra fordítják a szót – a gyermekkori hit valódi megtéréssé alakulása, a gyónás ereje, csalódás egy lelkipásztorban, az iskola szigora, az ég csillagainak üzenete mind előkerülnek.

KAP megindító őszinteséggel beszélget a tizenévesekkel, és olyan tapasztalatokat oszt meg velük, amelyeket máshol nem szokott elmondani.

A közmédia többi csatornáján is húsvéti tartalmakkal készülnek: az M2 gyerekcsatornán többek között a locsolkodás hagyományával ismerkedhetnek meg a gyerekek, az M2 Petőfi TV és a Petőfi Rádió Akusztik című műsorában pedig az Eucharist zenekar koncertje lesz hallható. A Bartók Rádióban egyházi zeneművekkel hangolódnak az ünnepekre, a Dankó Rádióban pedig az itthoni húsvéti szokások mellett más országok hagyományaival is megismerkedhetnek a hallgatók.

(Felvidék.ma/MTVA)