A koronavírus érzékenyen érintette a Füleki Hírlapot is, amelynek idei harmadik száma egyhavi kényszerszünet után a napokban jelent meg, s jutott el a város polgáraihoz, de az érdeklődők elolvashatják a város honlapján is. A lap összevont száma 13 oldalon jelent meg, ebből hat oldal az adósok listáját teszi ki.

Nézzük, miről is olvashatunk az első hét oldalon! A lap új számának egyik vezető anyaga természetesen a koronavírus, így címlapon számolnak be arról, hogy beoltották a Nefelejcs idősotthon dolgozóit és lakóit, s a város reszpirátorokat osztott a város lakosságának.

A járvány ellenére az élet egy pillanatra sem állt le a városban, februárban is ülésezett a képviselő-testület, amelyen Agócs Attila polgármester tájékoztatta a képviselőket egy sikeres, Hatékony közigazgatás elnevezésű projektről, melynek eredményeképp a város több mint 470 ezer eurót nyert el. A projektbe bekapcsolódott az egész járás, s Fülek és Tamási együtt lettek a projekt vezető partnerei.

Az idén is folytatódik a helyi utcák felújítása, az önkormányzat közbeszerzési pályázatot írt ki, amelyben útfelújításra keres kivitelezőt. A várható szerződés értéke több mint 208 ezer €, de a végleges összeg a pályázat eredményétől függ. Idén átfogó aszfaltozásra kerül sor a Kukučín és a Május 1. utcákban, amelyek a város leghosszabb és legforgalmasabb utcái közé tartoznak. A megrongálódott útszakaszok helyreállítását a Püspöki és a Mocsáry utcákban, valamint a papréti lakótelepen is elvégzik. A közbeszerzési szerződés magába foglalja a városi temető átfogó felújítását is, s a munkálatok során aszfaltozásra kerülnek a temető régi járdái és a parkolóból a ravatalozóhoz vezető bekötőút, valamint átalakítják a temető romos állapotban lévő, gyalogosoknak szolgáló bejáratát is.

A városon kívül a megye is beruház a Füleken át vezető utak felújításába. A református templomtól a „rátkai kereszteződésig” vezető Szövetkezeti utca átfogó rekonstrukciójára kerül sor. „A megye 4 millió eurós támogatásra pályázik az európai uniós alapokból, aminek köszönhetően (a projekt jóváhagyása esetén) a buszpályaudvartól Sőregig terjedő teljes útszakaszt felújítjuk” – mondta Agócs Attila polgármester, megyei képviselő.

További jó hír, hogy 21 új dízelmozdony közlekedik a Zólyom–Tiszolc vonalon, folytatódnak a felújítási munkálatok az FTC stadionjában, rossz hír viszont, hogy kérdésessé vált a roma polgárőrség jövője.

Nem hiányozhatnak a lap megszokott rovatai, a Szabadidős lehetőségek Fülek környékén rovat a Bénai-sziklákat, valamint a Nagy-Bucsonyt mutatja be, a Művészsarok Németh Géza kőszobrász-grafikust. Elindítottak egy új rovatot is, Kevésbé ismert tények városunk múltjából címmel, melynek első részében A füleki vár legkiemelkedőbb várkapitányát, II. Koháry István tevékenységét ismerteti meg a lap olvasóival. A pedagógusnap alkalmából az idén is átadták a Comenius-emlékplakettet, amelyet az idén Bodor Angelika, a Művészeti Alapiskola tanára és Ferenc Izolda, a II. Koháry István Alapiskola pedagógusa vehetett át.

(giv/Felvidék.ma)