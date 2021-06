High-tech eke, kirakós és irodalmi szabadulószoba is várta a nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben Oláh Gergőt. Az M5 csatorna Librettó című műsorában bemutatott, a Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó kisfilmben az énekes az intézmény névadójának egy megzenésített versét is előadta.

Június 26-án rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, amely során országszerte 1600 programmal várják az érdeklődőket.

A kulturális fiesztából a közmédia sem marad ki: az M5 Librettó című műsorában az eseményhez kapcsolódva bemutatják a Múzeumok Éjszakája nagyköveteinek kisfilmjeit, amelyekben egy-egy közszereplő kedvcsinálóként ellátogat valamelyik, a programban résztvevő kulturális intézménybe.

Oláh Gergő énekes például a nagykőrösi Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményt fedezte fel. Az intézmény névadó költőjéhez hasonlóan ő is nagy bajuszt öltött és pipázva járta végig a tárlatot. Juhász Nándor igazgató meg is jegyezte: kinézetével akár a költő kortársa is lehetne az énekes. A gyűjteményben egyébként megtekinthető Arany János eredeti pipája is.

Az intézmény működtetői gondoltak a fiatalabb generációra is, interaktívvá téve a múzeumi, irodalmi élményt, ugyanis az érdeklődők kipróbálhatják a high-tech ekét, de érintőképernyőn verskiegészítésben is lemérhetik tudásukat. Továbbá itt található Magyarország egyetlen irodalmi témájú szabadulószobája is. Természetesen ezt a kalandot sem hagyta ki Oláh Gergő.

„Nem gondoltam volna, hogy egy irodalmi múzeum ennyire izgalmas, fiatalos és interaktív is lehet” – foglalta össze élményeit az énekes, aki búcsúzásként Arany János Családi kör című versének egy részletét elő is adta megzenésítve. Oláh Gergő múzeumi kalandozását IDE kattintva lehet megnézni!

Június 26-án az M5-ön és a csatorna Facebook-oldalán is érdemes lesz követni a Múzeumok Éjszakája eseményeit, hiszen Budapest mellett vidéki helyszínekről is bejelentkezéseket láthatnak a nézők.

A Múzeumok Éjszakája programjai idén is közös karszalaggal látogathatók, amelyeket az M5 csatorna által is lehet nyerni. Egyrészt az Ön is tudja? című kvízműsorban, amely minden hétköznap 18.30-tól látható, másrészt pedig az M5 Facebook-oldalán zajló Képrejtvény játékban.

