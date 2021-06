A magyar kormány 2019 után újból, idén júniusban– a júliusban esedékes döntési ülés előtt – visszavonta az UNESCO-hoz benyújtott világörökségi címért folyamodó pályázatát, melynek nyomán a nemzeti örökség részévé válhatna a Dunamenti régió. „Június 11-én szembesültünk azzal a ténnyel, hogy a magyar kormány visszavonta az indítványát. Ekkor kértük fel Ivan Korčok külügyminisztert, vegye fel a kapcsolatot a pályázatban részt vevő további országokkal – tehát a német és osztrák féllel – , annak érdekében, hogy az UNESCO továbbra is foglalkozzon a kérelmünkkel” – fogalmazott Domin István, Izsa polgármestere a szlovák és magyar Limes Romanus című projektet záró mai sajtótájékoztatón.

Mint ismert, Izsa község testvértelepülésével, Almásfüzitővel közösen az Interreg V-A Szlovákia–Magyarország együttműködési program keretében közösen 1,8 millió euró támogatást nyert még 2017-ben, melynek köszönhetőn tovább bővültek a két község római kori emlékeit bemutató létesítmények. „A pályázat teljes költségvetése meghaladja az 1,8 millió eurót, amelyből Izsa, mint vezető partner közel 1 millió 60 ezer eurót merített, Almásfüzitő pedig 782 600 eurót. A költségek 85 százaléka uniós forrásból érkezett, ehhez járul még hozzá Magyarország és Szlovákia a költségvetés 10-10 százalékával, valamint az önkormányzatok 5-5 százalékos önrésszel, melyet Izsa áthidaló hitellel biztosított” – mondta.

A projekt során elsősorban a turizmusfejlesztésre helyezte a hangúlyt mindkét település – első lépésben ennek megfelelően fejlesztették az infrastruktúrát, és a tisztább környezetért, a tisztább Duna mentéért felszámolták az illegális hulladéklerakatokat (erre azóta is évente sort kerítenek) – ismertette.

Hozzáfűzte, az EUROVELO 6 nemzetközi kerékpárútra Izsán keresztül csatlakoztak, amely összhangban a pályázat célkitűzéseivel, további turistákat vonz a régióba. Domin emlékeztetett, a projekt célja a már meglévő intézmények bővítése, ennek jegyében Almásfüzitőn az Azaum római tábor bővült játszótérrel, labirintussal, interaktív kiállítással, katonai faluval.

Izsán, ahol jelenleg is tartanak a kézműves táborok, iparművészeti műhelyek létesültek. 1136 négyzetméteren 16 műhely került kialakításra, amelyből kettő akadálymentesített. A földszinten található továbbá konyha, közösségi tér, étkező, valamint az átriumos udvarban kültéri kemencék is. Elkészültek a tervezett római kori őrtornyok, amelyek a településre érkezőket fogadják, jelezvén, római kori településre érkeztek – számolt be.

Domin István hangsúlyozta, a projektnek köszönhetően a kulturális örökség és a túraútvonalak növelésével bővültek a szabadidős tevékenységek, gazdagodott a helyi közösség és a régió kulturális és társadalmi élete.

A látogatók számának növekedésével a községek turisztikai potenciálja is erősödött, mely pozitívan hat a vállalkozókra és a szolgáltatókra, s egyben új munkahelyeket is teremtett. „Egyértelműen nyomon követhető az önkormányzatok közötti együttműködés eredményeként a gazdasági, infrastrukturális és társadalmi fejlődés” – vélekedett, s hozzátette: céljuk egyben a fiatal generációk oktatása, a közös európai kulturális örökség iránti pozitív hozzáállásuk fejlesztése. Ennek érdekében egész évben valósulnak meg programok múzeumpedagógusokkal, előadókkal és a kompetens menedzsmenttel együttműködve – magyarázta. Egyebek mellett rendeznek római kori témájú táborokat, a római társadalom életének bemutatására törekedve.

A projekt céljai közül Domin kiemelte a Limes tárgyi és eszmei örökségének nemzetközi szinten való népszerűsítését. A kulturális és kreatív turizmus fejlesztése mellett gondot fordítanak a meglévő interaktív tárgyak bővítésére, de a régió kínálta lehetőségekkel élve a szélesebb közönség vonzása is cél, a községek kultúrájának erősítése mellett – fogalmazott.

Domin a projekt pozitív hozadékaként emelte ki az idegenforgalom közös irányításának előmozdítására tett lépéseket, valamint a monumentális és kulturális örökség megőrzéséért felelős hatóságokkal való egyensúly létrehozását. „Szintén célja a projektnek a határ menti régió történelmi, kulturális és természeti örökségéhez igazodó idegenforgalmi helyszín létrehozása, amely lehetőséget kínál a szórakozásra és az aktív pihenésre” – mondta.

A polgármester arról is tájékoztatott, hogy továbbra is prioritásként tekintenek az UNESCO Világörökségi listájához való csatlakozásra, ennek érdekében szakértőkkel együttműködve kidolgoztak egy kérelmet, melyben a két település kéri a nemzeti kulturális örökségbe való felvételt.

„Jómagam 11 éve vagyok tagja annak a munkacsoportnak, amely a szlovákiai nevezésért felelős. Szlovákiából két település, Izsa mellett Oroszvár is érintett. Legutóbbi találkozásunkkor, június 11-én szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az indítványozó Magyarország visszavonta az indítványát. Ekkor kértük fel Ivan Korčok külügyminisztert, vegye fel az érdekünkben a kapcsolatot a német és osztrák féllel, annak érdekében, hogy az UNESCO továbbra is foglalkozzon a kérelmünkkel” – közölte újságírói kérdésre.

„A projekt azon a feltételezésen alapul, hogy a Limes Romanus kulturális örökség hitelességét és integritását nemcsak védeni kell és bemutatni, hanem annak konkrét és immateriális elemeit aktív tényezőként is be kell vonni a közösségek életébe” – húzta alá Domin. Kifejtette, a projekt célja továbbra is, hogy az UNESCO nemzeti örökségét – a Római Birodalom határait – kiterjessze a Dunamenti régióban, annak látható és láthatatlan elemeit hosszú távon megőrizze, valamint javítsa az idegenforgalmi infrastruktúrát a régió gazdaságának fellendítése érdekében.

