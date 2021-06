Komáromban ma tartotta a Magyar Közösség Pártja Komáromi Járási Szervezete a Trianon 101 elnevezésű, a trianoni békediktátum évfordulójára való megemlékezését. A negyedike helyett harmadikán megtartott rendezvény komoly indulatokat gerjesztett – a Komáromban hagyományosan a református parókián állított emlékműnél megrendezett megemlékezések szervezője, a TE Ügyed Kör (T.Ü.KÖR) Polgári Társulás elnöke, Feszty Zsolt nyílt levelet intézett az MKP vezetéséhez.

Ebben azt nehezményezi, hogy az MKP 11 év múltán „találta meg” az általuk emelt emlékművet és ott mécsest kívánnak gyújtani és beszéd is elhangzik majd – harmadikán, negyedikéről – teszik hozzá ironikusan. Nehezményezi továbbá, hogy a református egyház telkén – tehát magánterületen – álló emlékművet szeretnék felhasználni a megemlékezéshez, illetve az a polgári társulásuk tulajdona. „Mindez azt jelenti, hogy illett is volna, meg kötelesek is lettetek volna mind az egyház, mind a polgári társulásunk jóváhagyását kérni egy ilyen eseményhez. Erről én nem tudok” – írta Feszty Zsolt.

Feszty a nyílt levélben azt is megjegyezte, hogy kezdetektől fogva következetesen ügyelnek arra, hogy a megemlékezések aktuálpolitikától mentesek legyenek. Ezért nem hívtak soha felvidéki magyar politikust szónokolni az elmúlt 11 évben. „Ezért utasítottuk el most is a 3 héttel ezelőtti kéréseteket, hogy Forró Krisztián elnöknek szót adjunk itt június 4-én (mivel ez a lehetőség bukott, hát kitaláltátok magatoknak június 3-át)” – írta.

Ezt némileg árnyalja, hogy épp a napokban, a MKP pártjából kilépett Nagy Olivér evangélikus lelkészt hívták meg ünnepi szónoklatra a június negyedikei megemlékezésre. Ennél aktuálisabb és politikailag jobban megbélyegzett választása a T.Ü.KÖR-nek tán nem is lehetett volna (szerk.megj.: erre a felvetésünkre Feszty a későbbiekben reagál).

Feszty továbbá kifejtette, a polgári társulás nem járul hozzá, hogy a „MKP 2021. június 3-án bármilyen módon felhasználja az általunk magántelken, önerőből állított Trianon-emlékművet a saját, pártos megemlékezéséhez”. Negyedikén azonban szeretettel várják őket is a hagyományos és szokott alkalmukon, beleértve az istentiszteletet is, amelyet idén Feszty Zsolt tart. Feszty a végére hagyta az igazán szíven ütős befejezést, csípős kritikával: „nemcsak politizálni nem tudtok, hanem már viselkedni sem” – írta a MKP vezetését megszólítva.

Ennek ellenére, vagy épp ezért, a MKP megtartotta a mára tervezett megemlékezését (szigorúan nem az emlékműnél hangzottak el a beszédek, melyekről később beszámolunk), amelynek időpontját leginkább az befolyásolta, hogy ma ért véget a Tiszti pavilonban megrendezett utazó Trianon-tárlat – mondta Becse Norbert, a MKP járási elnöke.

Kérdésünkre közölte, hetek óta szervezik a mai rendezvényt, amelyet a dél-komáromi Endresz csoporttal együtt tartottak volna, ám ők a járványhelyzet miatt vissza kellett mondják a határátlépéssel járó hagyományos fáklyás menetet. Hangsúlyozta, nem igazak azok a vádak, mely szerint a református egyház engedélyét ne kérték volna.

Feszty Zsolt nyílt levelére reagálva úgy fogalmazott, számos félreértés övezi azt. „Azt gondoltam, ez nem fog ekkora problémát okozni” – mondta. Azt remélte, aki emlékezni szeretne, az megteheti és lehetőséget biztosítanak rá– fogalmazott.

Hangsúlyozta, a MKP helyi, járási szervezetei egy alkalmat sem hagytak ki az elmúlt években, mindig részesei, szervezői voltak a nemzeti gyásznap komáromi megemlékezéseinek.

Forró Krisztián kérdésünkre nyilatkozva elmondta, olvasta Feszty Zsolt nyílt levelét. Azzal a kifogással, mely szerint az ilyen jellegű megemlékezéseknél mellőzni kéne a pártpolitikát, egyértelműen nem értett egyet. „Azt nem értem, miért kell ezzel egyáltalán foglalkozni. Ha valaki úgy érzi, hogy van mondanivalója ezzel, vagy bármilyen más eseménnyel kapcsolatban, az szabadon tehesse meg” – vélekedett.

„Természetesen a rendezők jogában áll, hogy meghatározzák, ki szólaljon meg, de abban, hogy egy rendezvényen egy politikai párt képviselői jelen vannak, nem látok problémát. Épp ellenkezőleg: a politikusoknak azokat az eszméket, eseményeket, amelyek a közösségünket érintik, fel kell vállalniuk” – magyarázta, hozzátéve, természetes, hogy a politikai képviselet ilyenkor felszólal, véleményt nyilvánít. Elmondta, úgy tudja, ezeken a rendezvényeken, konkrétan a komáromi nemzeti gyásznapon rendszeresen részt vettek a MKP képviselői.

„Most megkérdeztük, hogy megjelenhetünk-e. Komolyan nem látom ebben a problémát, nem értem, miért kellett ennek ekkora feneket keríteni. Ez beárnyékolja az évfordulót, annak a jelentőségét, mert nem azzal foglalkozunk, mi történt 101 évvel ezelőtt. Egymással marakodunk, és ez egyáltalán nem tesz jót a közösségünknek, akkor, amikor össze kéne tartani” – húzta alá. Arra a kérdésünkre, hogy a kialakult helyzetért kit terhel a felelősség, Forró Krisztián közölte: nem arra kell arra összpontosítani, ki hibázott és kié a felelősség.

„Tanulni kell a hibákból. A közösség úgyis megérzi, kinek a szándéka őszinte, ki cselekszik a közösségért és nem önmaga láttatása a cél. Döntse el a közösség, ki a felelős a kialakult helyzetért” – fogalmazott.

Megkerestük Feszty Zsoltot is, aki leszögezte: az elmúlt 11 évben felvidéki politikus az emlékhelynél nem szólalt fel. „Igaz, egy sem ajánlkozott be így, de mi sem kerestük őket, mert aktuálpolitika-mentessé szerettük volna ezt a napot tenni pont a jellege és a lényege miatt” – nyilatkozta. Arra a felvetésünkre, hogy a MKP-ból június elsejével kilépett Nagy Olivér mond majd beszédet a Trianon emlékműnél, és ennél aktuálisabb és politikailag meghatározóbb felvidéki személyt keresve sem találtak volna, úgy fogalmazott, akkor is őt kérte volna fel, ha a MKP-ban maradt volna továbbra is. Megjegyeztük, akkor az érvelése ebben a tekintetben sántít, mire azt mondta: „ebben a történetben a sánták nem mi vagyunk”. „Tízezer evangélikus él ebben az országban, ez a velünk élő Trianon abszolút valósága és erről az egyetlen magyar evangélikus lelkész tud beszélni, senki más. Akkor is így gondolnám, ha ő a MKP kedvence lenne. Én ezt vállalom, és magyarázkodni sem fogok érte” – fogalmazott.

Arra, hogy az elmúlt 11 évben minden évben jelen voltak a MKP részéről a helyi képviselők, úgy reagált, a csúcsvezetésből nem volt jelen soha senki. A felelősség kérdését firtatva közölte, nem érzi magát felelősnek a kialakult helyzetért. „Ez a mi grundunk. Rohadtul megküzdöttünk érte. Tíz éve pereskedünk érte. Senki nem tudott és nem akart segíteni. Meg se kérdezték soha, hogyan boldogulunk. Amikor segítséget kértünk, lepattintottak. És most bevonulni a készbe, na, ezt nem” – mondta, hozzátéve,

nekik szem előtt kell tartani azt is, ha más politikai formáció tartana igényt a helyszínre – azt is elutasítanák, mondta. A nyílt levél előzményével kapcsolatban úgy fogalmazott, „elcsúszott ez a történet”.

Arról, hogy sem a sajtó, sem a szélesebb nyilvánosság, vagy a magyar közösség képviselői nem kaptak meghívót a rendezvényükre, Feszty Zsolt közölte, nem fognak külön meghívót küldeni magyar embernek, akármekkora pozícióban is van. Véleménye szerint a nyílt levél nélkül is, az esemény pártrendezvénnyé való silányítása, disszonancia lett volna.

Végezetül megjegyezte, a MKP az esemény egész élét elvehetné, ha holnap a csúcsvezetés megjelenne a hagyományosan megrendezett nemzeti összetartozás napja rendezvényén. „De a gesztusra is képtelenek. Mert azt hiszik, hogy ma is ők azok, akik 2010 előtt is voltak” – fogalmazta meg éles kritikáját Feszty.

Információink szerint sem a helyi, sem a járási, sem pedig a MKP központi politikusai nem lesznek jelen a holnapi megemlékezésen. Ellenben mindenkit arra buzdítanak, menjenek el.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)