Rómából jelentkezett be Hajdú B. István pénteken reggel a Talpra magyarban, aki az olasz főváros Eb-hangulatába engedett bepillantást. A Petőfi Rádió élő kapcsolásából kiderült, hogy a helyi focirajongók nem hazudtolták meg magukat, olaszos lazasággal várják az esti meccset, de fény derült a nyitómérkőzés sztárvendégeire is.

Egész héten a labdarúgó Európa-bajnokságé volt a főszerep a Petőfi Rádió Talpra magyar című reggeli műsorában. Minden napra jutott egy-egy, a fociünnephez kapcsolódó dalpremier, de a műsorvezetők, Bikfalvi Tamás és Harsányi Levente sem tudták kihagyni a témát egy adásból sem.

Mostantól pedig biztosan nem maradnak friss és exkluzív focihírek nélkül a hallgatók a közmédián, hiszen elkezdődött a műsor Eb-rovata, a HazaAdás, melyben először a közkedvelt sportkommentátor, Hajdú B. István jelentkezett be. A sportszakember a kontinensviadal egyik helyszínéről, Rómából szállította az információkat a Petőfi Rádió hallgatóinak.

„Ahogy mondani szokás, minden út Rómába vezet. Az Eb 11 helyszínen fut majd, jómagam 7 városból jelentkezem be, amiben a hazai helyszín, Budapest is benne van. Az utazási és részvételi szabályok szigorúak, nemcsak a szurkolók, hanem a stáb számára is. A ma esti nyitányon és az Eb további mérkőzésein is zsiliprendszerű beléptetés lesz. Az első meccset egy rövid felvezető műsorral kezdik, amelyben felhangzik a bajnokság hivatalos dala, amit Martin Garrix prezentál, de állítólag a U2 énekese, Bono is a helyszínen lesz” – mesélte Hajdú B. István, aki azt is elárulta, hogy a városban az Eb-őrület egyelőre nincs a tetőfokán, de azt mondja, ez nem meglepő: az olaszok sosem sietik el a dolgokat.

A hangulat ugyanakkor remek: a köztereken és az éttermekben telt ház van. „Most a közös időtöltésen van a hangsúly, de az esti meccsre bizonyára megérint mindenkit a szurkolás szele és előtérbe kerül a híres olasz temperamentum” – tette hozzá Hajdú B. István, aki ötödmagával a július 11-ig tartó bajnokság eseményeiről rendszeresen tudósít a Talpra magyar HazaAdás rovatában.

A pénteki start után június 12-én Varga Ákos Szentpétervárról, vasárnap pedig Ujvári Máté Amszterdamból köszönti a rádióhallgatókat.

A következő hetet június 14-én Varga Péter nyitja meg, aki Sevillából közvetít, majd itthonról következik Hajdú B. István. Június 16-án Ujvári Máté Bakuból, június 17-én Varga Péter Amszterdamból, június 18-án Varga Ákos Szentpétervárról jelentkezik, szombaton ismét Budapestről ad hangulatjelentést Hajdú B. István. A további menetrendért érdemes követni a közmédia webes és közösségimédia-oldalait is.

Hallgassa minden nap a Petőfi Rádió Talpra magyar című műsorában a HazaAdást és kövesse a csatorna Facebook-oldalát, valamint a PetofiLive.hu oldalt, az elhangzó bejelentkezések itt is visszahallgathatók. 11 helyszín, 5 kommentátor, 1 hónapon át – HazaAdás a Petőfi Rádióban.

(MTVA/Felvidék.ma)