Csáky Pál A pacsirta éneke című kisregényéből előbb színdarab, most pedig szlovák fordítás is készült. A szerző célja, hogy ne csak az itt élő magyarok ismerjék meg a felvidéki őshonos magyarok küzdelmeit, megpróbáltatásait, hanem a velünk élő szlovákok is, és közben tudatosítsák azt is, hogy „nekünk ez a felvidéki földsáv generációkon át a szülőföldünk, és nem a szél sodort ide minket”.

A regényben egy felvidéki magyar család története, küzdelmei elevenednek meg 1880-tól 1989-ig, azaz az Osztrák–Magyar Monarchiától egészen a rendszerváltásig. A könyv magyarul az AB-ART kiadásában jelent meg, a szlovák fordítás (Spev škovránka) pedig a Lilium Aurum gondozásában látott napvilágot.

A dramatizált változatot Hit és hűség címmel Boráros Imre Kossuth-díjas színművész vezette társulat mutatta be, ahogy ennek az 1989 utáni időkről szóló folytatását is Hit és illúzió címmel.

„A pacsirta éneke című regény legfőbb mondanivalója, hogy tiszták csak úgy leszünk, ha számot tudunk vetni a múltunkkal, ha el tudunk mélyedni abban a világban, ami mögöttünk van, amit az elődeink, az őseink, akik előttünk jártak, hoztak létre, de amit mi is alakítottunk, s amit az utánunk következőknek örökségként hagyunk” – mondta Csáky Pál regényéről Pomogáts Béla magyar irodalomtörténész.

Megkérdeztük Csáky Pált, hogy milyen előzmények után született meg a könyv.

„2010 környékén egy konferencián vettem részt Pozsonyban. A konferencia után beszélgettünk történészekkel, írókkal, többek között Ladislav Ballekkal is. Kérdezték, mi a véleményem az ott elhangzott felszólalásokról. Egyoldalúak voltak – válaszoltam, – mint ahogy az enyém is.

Kicsit elbeszéltünk egymás mellett is, ti a szlovák szempontokat, én a magyarokat mondtam el. A te könyveid is ilyenek – mondtam Ladislav Balleknak (1941–2014), aki szintén ipolysági diák volt, mint jómagam. Megírod a déli területekre betelepített szlovákok életérzéseit, ez rendben is van, de nem foglalkozol az ottani őslakosok világával, akik sokkal súlyosabb traumákon mentek keresztül – tettem hozzá.

„Ezt írd meg te” – adta fel a leckét Ballek. Hazamentem, és megírtam A pacsirta énekét – amely 2012-ben jelent meg magyarul. Jitka Rožňová egyetemi tanárnak, publicistának annyira tetszett, hogy le is fordította. Formálisan egy családregény, amely egy Dél-Szlovákiában élő magyar család történetét mutatja be hat generáción keresztül, a Monarchiától 1989-ig. Tisztelettel ajánlom a Felvidék.ma olvasóinak is” – mondta portálunknak Csáky Pál.

A pacsirta éneke elolvasható az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus gyűjteményében, ahogy Csáky Pál honlapján is.

(Oriskó Norbert/Felvidék.ma)