„Ami napjainkban a határokon történik, az példátlan Szlovákiában. A rendőrök a saját állampolgáraink ellen lépnek fel és a határhelyzet teljesen kezelhetetlenné vált” – bírálja a kormányt a volt belügyminiszter, Denisa Saková (Hlas-SD).

„Az emberek többsége azt remélte, hogy az új kormány az új egészségügyi miniszterrel jobban tudja majd kezelni a járványhelyzetet” – közölte közösségi oldalán. Mint írja, maga is úgy vélte, hogy a járvány második hullámának a „régi“ kormány általi menedzselése után már nem jöhet rosszabb. Ám ahogy figyelemmel kíséri a történéseket, azt tapasztalja, hogy

az „új“ kormány még a kedvező járványhelyzettel sem képes megbirkózni, amikor naponta csak néhány tucatnyi új fertőzöttet, s néha még annyit sem regisztrálnak.

„Az intézkedések kaotikusak, szó szerint naponta változnak. Nem tudok még egy olyan uniós tagországot említeni, ahol 14 napos karantént vezettek volna be a külföldről való hazatérést követően, s ahol a mobil tesztelőállomásokat megszüntették volna, miközben a kormány még a strandokon is teszteredményt akart követelni az emberektől. Legalább ezt az egyet sikerült a parlamentnek megakadályoznia, de ami most a határokon történik, az példátlan Szlovákiában. A rendőrök fellépnek az ország polgárai ellen és a határhelyzet kezelhetetlen. Több órás várakozás, hosszú sorok, lezárt határátkelőhelyek, több tíz kilométernyi kitérők, felháborodott turisták és ingázók, káosz, zűrzavar és bizonytalanság uralkodik. Amennyiben valaki még adott volna ennek a kormánynak egy második esélyt, annak nagyon gyorsan bizonyította, hogy a koalíciónak nem csak Igor Matovič volt a problémája. Ennek a kormánynak és a koalíciónak rendszerszintű problémája van. Naponta meggyőződhetünk a közigazgatásra való felkészületlenségükről és arról, hogy képtelenek az országot a polgárok javára vezetni!” – állítja Saková.

Nos, az előző kormányok teljesítménye, köztük azé, melynek Saková is tagja volt, ugyancsak számtalan szempontból rendkívül vitatható, ám attól még sajnos igaz, hogy ez a garnitúra ugyancsak rekordidő alatt vált hiteltelenné a polgárok szemében, pontosan azok miatt az intézkedések miatt is, melyeket Saková bírál.

Szavait kiegészítve tegyük hozzá, az ingázók és a beoltatlanságuk miatt az itthon rekedést vagy a karantént kényszerből választók határzárral, tüntetésekkel tiltakoznak,

van azonban a rendelkezések elleni tiltakozásnak egy ennél csendesebb, de ugyancsak komoly következményekkel járó megnyilvánulása.

A vendéglátással foglalkozók, a szállodák, turisztikai központok a külföldi vendégek helyfoglalásainak tömeges lemondásáról számolnak be, ugyancsak az említett intézkedések miatt. Mindez a járvány miatt már jócskán meggyengült turisztikai, vendéglátóipari ágazatnak egy újabb, sok esetben megsemmisítő erejű érvágást jelent, aminek az ország részére is tartós következményei is lehetnek, ugyanis amennyiben a hosszú évek óta rendszeresen itt nyaraló cseh, magyar, lengyel és más turisták most egyéb lehetőséget keresnek Szlovákia helyett, egyáltalán nem biztos, hogy a jövőben valaha is visszatérnek még hozzánk.

Mindezt feltehetően ugyanúgy nem gondolta kellőképpen végig ez a fejetlenül cselekvő, rögtönző kormány, mint oly sok más intézkedését sem. Persze döntéshozóink most nem is érnek rá sem az állampolgárok hangos, sem a külföldi turisták csendes tiltakozásával foglalkozni, hiszen saját ajánlásukkal ellentétben épp külföldi nyaralásukat töltik…

(NZS/Felvidék.ma/Parlamentné Listy)