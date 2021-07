A Felföldi Dalia Szövetség égisze alatt a tizedik gyermektábor valósult meg Gömörpéterfalán, ahol július 10-én családi napot is rendeztek, s újabb gazdára talált a vándorbölcső.

„Idén sajnos a járványügyi helyzet miatt nem úgy sikeredett a tábor, mint ahogy terveztük, mert múlt héten szerdán kijelentette a Regionális Közegészségügyi Hivatal, hogy nem engedik meg a sátortábort. Ezért át kellett szerveznünk az egészet, a gyerekek bejárók voltak. S ráadásul még támadt egy olyan nehézség is, hogy a tíz év feletti gyerekeknek tesztre volt szükségük. Közbeszólt a határzár is, Magyarországról is vártunk volna gyerekeket. Ezért több szülő is úgy döntött, hogy idén kihagyják a tábort” – avat be a nehézségekbe Kopecsni Gábor, a Felföldi Dalia Szövetség elnöke.

Mint megtudtuk, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat táborra nyújtott támogatását így nem tudták felhasználni, mert a szerződés sátortáborra lett megkötve, s nem volt lehetőség módosításra. Mindennek ellenére önerőből a gyermektábor sikeresen megvalósult, s összesen 22 fővel táboroztak.

A vezetők képzett daliások, akik vizsgával rendelkeznek, s megfelelően fel tudják készíteni a gyerekeket, s rájuk lehetett bízni a foglalkozásokat.

Úgy alakították át a tábor programját, hogy a legjavát át tudják adni a gyermekeknek. A hangsúlyt a Felföldi Dalia Iskola fegyvereire és eszközeire helyezték. Megtanultak íjászkodni, ostorozni, botozni, elsajátították a szablyavívást, a birkózást, a hajítást. Az esti közösségi akciók, mint a tábortűz, filmvetítések sajnos elmaradtak. Ugyanakkor sok gyermekjátékot elsajátítottak a résztvevők.

A gyerekek a tábor utolsó napjára pedig bemutatóval készültek, ahol a megmutathatják, hogy mit tanultak. Itt már a szülők és érdeklődők is jelen lehettek, mely egyben egy családi nap is volt, amit a szervezők nagyon fontosnak tartanak, hogy nyitottá tegyék ezzel a tábort.

„Ezzel új új lehetőségek is nyitottak, s egy ilyen családi nap keretében nagyon sok mindent össze tudunk kapcsolni. A programokat is úgy állítjuk össze, hogy elsősorban a magyar családokat támogassuk, s ez nemzetmegtartó erőként is hat” – fejtette ki a Felvidék.ma-nak Kopecsni Gábor.

A Szövetség a Közös Célokért Rimaszombati Területi Irodája helyszíni tájékoztatást tartott Gömörpéterfalán, a Felföldi Dalia Iskola táborzáró családi napján. Szó volt a Magyar Igazolványok ügyintézési rendjéről, a magyarországi családtámogatásokról, a Köldökzsinór programról. Átadásra került a Rákóczi Szövetség Első könyvem babanaplója, s a Nemzetpolitikai Államtitkárság által eljuttatott Babacsomag.

Nem utolsósorban újabb gazdára talált a Vándorbölcső, mely sok szép ajándékkal is megtelt. Többek között könyveket helyezett el benne a nemesradnóti Lidike Pihenőház szellemi műhelye, CD-t tett bele Korpás Éva, aki zenekarával a Libidaridom koncertet biztosította. A Vándorbölcsőt szintén ajándékokkal ellátva Batta Borbás Lúcia adta tovább, aki mesefoglalkozást is tartott a gyerekeknek.

A Bibliáról Mudi Róbert berzétei lelkipásztor gondoskodott, aki temetési szolgálat miatt nem tudott személyesen jelen lenni, így levélben köszöntötte a füleki Tóth családot.

„A nagy dolgok is kis lépesekkel kezdődnek, mint ahogy a járni tanulás is az első bizonytalan lépéssel. (…) A bölcső nemcsak áldott eszköz, de szimbólum is. Szimbóluma az anyaölnek, a ringatásnak, a biztonságnak és a szeretetnek. A mi bölcsőnk, illetve most egy ideig a Ti bölcsőtök, a felvidéki motívumokkal és az Isten Igéjével díszített bölcső pedig a mi szétszakított, de élni akaró és az Istennél biztonságot kereső és találó magyar nemzetünk szimbóluma is. Neveljétek benne a gyermeket hittel, szeretettel és istenfélelemmel igaz magyar embernek” – üzente Nt. Mudi Róbert.

Kopecsni Gábor hozzátette, ma nagyon fontos felelősségük van a szülőknek. Nagyon sok múlik rajtuk, hogy a gyermekük olyan neveltetést kapjon, hogy megmaradjon annak, aminek született.

Tóth-Varga Henrietta, mint kisebbségi magyar édesanya nagyon fontosnak tartja, hogy tovább adja az identitást, az anyanyelvet a következő generációnak.

„Magam is ösztönözni szeretném az édesanyákat arra, hogy mennyire fontos egy magyar bölcsőben ringatni a gyermekeket. Azt kívánom, hogy legyen mindenkinek egy Vándorbölcsője, hogy abban ringatva minél több magyar gyermeket neveljen fel. Bízom benne, hogy ezek a gyermekek aztán egyszer találkoznak, s ez egy közös témájuk lehet egy közös nyelven. Mert a megmaradásunk egyedüli záloga, ha az asszimilációval szemben felvesszük ily módon a harcot, hogy minél több magyar gyermeket nevelünk a Felvidéken” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Varga Henrietta, aki a következő hónapokban Adél Éva babáját ringatja a bölcsőben.

A Vándorbölcső-mozgalmat felvidéki útján a gútai Halász Béla indította el. Gömör-Nógrádban a bezrzétei Mudi Róbert lelkipásztor vette szárnyai alá a kezdeményezést. A bölcsőket magyar motívumokkal és az áldással Kopecsni Mikolt bútorfestő látja el. Az első bölcsőt a serkei Batta család kapta meg.

A kezdeményezés közös összefogásból ered, így annak igénylése ingyenes, sőt, a felajánlások révén ajándékcsomag is jár a kedves szülőknek és a kisdednek! A jelentkezőket a Felvidéki Vándorbölcső – Rimaszombat és környéke Facebook-oldalán üzenetben is várják!

Közben Gömörpéterfalán folyamatosan készül a Magyar Közösségi Ház is, mely a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg.

„Már látjuk a fényt az alagút végén” – jegyzi meg Kopecsni Gábor. A főbb felújítási munkákat már befejezték. Elkészült a szép míves faragott kapu és kerítés. Újabb kalákatábort is rendeznek hamarosan, s már a berendezésnél tartanak. Terveik között szerepel, hogy idén sikerüljön átadni.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)