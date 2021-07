Három talpraesett, mindig vidám fiatal műsorvezető debütál a Hetedhét kalandban július 12-től. Góczán Panni, Korcsog Laura és Gyarmati Erik már izgatottan várják az új feladatot, hiszen mindhármunknak nagy álmuk vált valóra azzal, hogy az M2 gyerekcsatorna közkedvelt gyermek- és ifjúsági magazinműsorának házigazdái lehetnek.

Góczán Panni: Bohém, kíváncsi és nyitott személyiség, aki bár 19 éves, sosem szeretné elengedni a kezét gyermeki énjének. Nagy szenvedélye a színház és a művészetek, 6 évig hegedült, de táncolni és korcsolyázni is nagyon szeret. Jelenleg bábszínésznek tanul. Hobbija a kézműveskedés, tud varrni, hímezni és kötni is. Rendszeresen vezet naplót, amelybe főképp az élményeit gyűjti. Számára az önfejlesztés is a kikapcsolódás része: szeret olvasni, új területeket és embereket megismerni.

A műsorvezetés azért izgatja, mert ebben is egy lehetőséget lát önmaga és céljai mélyebb megismerésére. A szülei a két legnagyobb példaképe, akiknek reményei szerint örökölte végtelen türelmét, életszeretetét, erejét és pozitivitását. Nem tartja magát rajongó típusnak, de az Oroszlánkirályt a mai napig bármennyiszer szívesen újranézi. Nehéz kihozni a sodrából, de kifejezetten bosszantják a negatív és közösségromboló emberek, és az is feszültséggel tölti el, ha valaki nem tudja jól összeválogatni a ruhája színeit. Szinte minden ételt szívesen elfogyaszt, kivéve a tenger gyümölcseit. Humor nélkül elképzelhetetlennek tartaná az életét.

Korcsog Laura: 18 éves, most érettségizett és tele van tervekkel. Szinte mindig fülig ér a szája és bár főleg a művészetekért rajong, még a matematika tudományában is megtalálja a szépséget. Apropó, szépség: Laura öt alkalommal viselhette szépségversenyen a győztesnek járó koronát mint az ország legszebb kislánya. A modellkedés azonban csupán kisebb kitérő volt, inkább a tanulásra és a táncversenyekre koncentrált, ezért is jelentkezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára továbbtanulni.

Emellett nem adja fel álmát sem, hogy egy nap színésznőként vagy musicalszínészként dolgozhasson. Első komolyabb filmszerepében ötévesen Helen Mirren lányát alakíthatta, majd több alkalommal szerepelt magyar és külföldi filmekben. Rajong Olaszországért, amit nemcsak történelmi és természeti értékei miatt kedvel, hanem a konyhájáért is, legnagyobb kedvence a tészta minden mennyiségben. Imád táncolni, akrobatikus rock and rollban világbajnoki aranyat nyert formációjával.

Zongorázik 8 éve, hegedült 3 évet, és nagyon szeret énekelni is. Mindig fontos volt neki a sport, jelenleg kézilabdázik a Szentendre N.K.E. NBI ificsapatában. Szeretne megtanulni olaszul, ami feltehetően könnyen megy majd neki, hiszen latin nyelvből emelt szintű érettségit tett. Van egy kutyája, Brúnó, akit családjával nehéz körülmények közül menekítettek ki, majd fogadtak be az otthonukba. A példaképe az édesanyja, aki sosem esik kétségbe és minden váratlan helyzetre van egy új terve. Mottója, hogy egy mosoly szinte mindenre gyógyír.

Gyarmati Erik: Még csak 14 éves, de már évek óta a képernyőn szerepel. Bár kisgyerekként kémikus szeretett volna lenni, hamar kiderült, hogy a színészethez is van tehetsége, ezért az iskolai tananyag mellett most a szövegkönyvek tanulása köti le minden idejét. Eddigi legnagyobb eredményének azt tartja, hogy a tavaly bemutatott HAB című filmben egyike lehetett a főszereplőknek.

Szabadidejében szeret teniszezni és pingpongozni, és újabban elkezdett dobolni is. Alternatív zenét, rockot és indie-t hallgat leginkább, a rádió popslágereitől viszont egyenesen a falra mászik. Nagy állatbarát, tartott már gekkót, kaméleont, egeret és nyulat is. Jelenleg viszont nincsen semmilyen háziállata, de nagyon szeretne majd egy kígyót. A kedvenc tantárgya az angol, lelkesen tanulja, mert úgy érzi, a nyelvtudás hatalmas kincs. Ha választhatna egy történelmi kort, akkor szívesen élne a 80-as, 90-es években, az országok közül pedig Ausztrália érdekli a legjobban. A legnagyobb példaképeinek a szüleit tartja, de színészi munkái miatt különösen felnéz James McAvoy-ra és Tom Hollandra is.

Hetedhét kaland – szórakoztató, ismeretterjesztő műsor gyerekeknek, minden hétköznap 10 percben, az M2 gyerekcsatornán.

