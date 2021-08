A család a társadalom alapsejtjeként védelem a családot romboló gendersemleges tendenciákkal szemben, és a magyar közösségek számára az egyedül életképes jövő záloga – szögezték le A boldog család idő előtti mennyország című panelbeszélgetés résztvevői.

A Martosi Családi Szabadegyetem számos lehetőséget kínáló programjaként augusztus 7-én a Komáromtól 15 kilométerre fekvő, festői szépségű településen Hideghéthy Andrea, a Szövetség a Közös Célokért ügyvezető igazgatójának moderálásával vezetett beszélgetés meghívott előadói – Krúdy Tamás újságíró, Gável András, a Vasárnap.hu publicistája és Pásztor Csaba, a Mátyusföldi Nagycsaládosok Egyesületének elnöke voltak. A szabadegyetem panelbeszélgetésének résztvevőiről már a beszélgetés elején kiderült, hogy nem kizárólag elméletben fontos számukra a család. Mindannyian nagycsaládos apákként válaszoltak a Felvidék.ma szerkesztője által feltett, családokat érintő aktuális kérdésekre.

Elfogadjuk a gyermekeket

Gável András, a Vasárnap.hu újságírója és az Eucharist keresztény könnyűzenei együttes frontembere bemutatkozásában kiemelte, hogy Isten dicsőítése nemcsak a zenével lehetséges, hanem a házastársak Isten előtt, egymásnak megfogadott ígéretének betartásával is. A hetekben nemsokára nyolcgyermekes apa fontosnak tartja a házassági ígéretben kimondott bizalom gyakorlati megélését. „Elfogadjuk a gyermekeket, amellyel Isten megajándékozza házasságunkat” – hangsúlyozta a Pengető keresztény könnyűzenei rovat vezető szerkesztője.

Krúdy Tamás újságíró hozzászólásában szintén fontosnak tartotta ezt a fajta elfogadást és ráhagyatkozást Isten tervére. Erre a felismerésre egyebek mellett egyik gyermekük méhen belüli elvesztésének fájdalmas tapasztalata vezette.

A család az család

A beszélgetés reagált arra, hogy az alaptörvényben szükségessé vált rögzíteni, hogy az apa férfi és az anya nő. Arra a kérdésre, hogy miként változtak a szülői szerepek napjainkban Krúdy Tamás azt fejtegette, hogy a világon még a legkisebb, legeldugottabb törzs is kiemelt helyen kezeli a házasságot és a családot. Még ha egyéb együttélési formák jelen is vannak, de olyan soha nem fordult elő, hogy azokat a házasság és a család szintjére emelték volna fel. Ebből fakadóan a publicista úgy látja, hogy teljesen világos, hogy Isten minden férfit atyaságra és minden nőt anyaságra hívott meg – még akkor is, ha ezt nem tudják gyakorlatban megélni. A világhoz való hozzáállásuk lehet apai vagy anyai. Ez a szerep nem változik. A szerzetesek és papok is emiatt ezt a belső atyaságot képviselik. Ez nem változik, nem változhatna meg soha.

A család szövetség

Gável András a házasság szövetségi jellegére világított rá. Minden szövetség jellemzője, hogy az élet esélye, az új élet lehetősége lesz az ajándéka. Bibliai példák sora után a férfi és a nő kapcsolatára vonatkoztatva azokat a Vasárnap újságírója rámutatott, hogy a házasság lehetséges ajándéka a gyermek, amelyből természetesen következik az is, hogy az apa férfi és az anya nő.

A Pengető rovatvezetője hozzátette: a homoszexuális és transznemű párok együttélése is láthatóan vágyik erre az életet megjelenítő, azt továbbadó ajándékra, amikor a gyermekek örökbefogadásáért küzd. Akik ezzel a törekvéssel kapcsolatban elfogadó álláspontra helyezkednek, a pusztán emberi, érzelmi szeretetre hivatkoznak, ám ez a szeretet törékeny és mulandó. Egyetlen abszolút szeretet létezik, amihez mindenkinek igazodni érdemes: ez pedig az isteni etalon – emelte ki Gável András.

A minta ragadós

Pásztor Csaba fontosnak tartja a szülői mintát, amelyt azután a gyerekek átvesznek majd. „A szép beszéd és a jó példa mindenki számára ragadós” – állította a felvidéki nagycsaládosok vezetője, aki szerint, ha a társadalmi minták más családmodellt hangsúlyoznak, az is „ragadóssá” válik, annak ellenére, hogy tudjuk, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolata Isten eredeti terve szerint.

A vendégek egyetértettek abban, hogy a szülői szerepek valóban változtak. Az apáknak érzelmi igényük lett, hogy a családban ne pusztán családfenntartókként legyenek jelen. A házastársak egymás iránti szeretetének jele lett az is, hogy át tudnak venni egymástól korábban csak anyai vagy kizárólag apai feladatköröket, ám ezzel nem lett kevésbé férfi az apa vagy nőiességétől megfosztott az anya. Ezzel együtt fontos, hogy a szülők támogassák egymást az apaságuk, illetve anyaságuk kiteljesedett megélésében. A szingli életmódhoz képest a házasságban nagyobb munkamegosztás létezik, a nagycsalád pedig kisebb mértékben terheli meg a Földet – húzták alá felmérési eredményekre is támaszkodva az előadók.

A család védelem

„Ma már nagyon sokan nem értik, hogy mi a házasság. Ha abból a vallást és az istenit kifelejtjük, elbizonytalanodik a tartalma. A társadalom alapsejtje a család és nem az egyén. Amennyiben ebben a szerepben az egyén tűnik fel, annak lehet vagy nem lehet eszköze és kiteljesedése a család. Ma elterjedni látszik az a nézet, ha a család nem segíti az egyéni kiteljesedésemet, akkor felboríthatom azt. A társadalom lekötelezettje a családnak, mert az egyén a családból származik. Amikor az egyén kiszolgáltatott az államnak, azt nevezzük diktatúrának, mert azt tesz az egyénnel, amit csak akar.

A család védőzónát és puffert képez a társadalomban. Például egy rossz államban a család megőrzi a normalitás értékeit. Az egész LMBTQ-ügy is erről szól. Hiába folyik majd esetleg az iskolában az érzékenyítés, a család odahaza képes megadni az egészséges válaszokat az igazságról.

A család ezeket a direkt befolyásolásokat felfogja. A házasság és a család nem egy érzelmi közösség pusztán, amelyben akkor is hűséggel ki kell tartani, amikor éppen valaki mást szeretne vagy nem könnyű benne szeretni” – magyarázta Krúdy Tamás.

A család a magyar közösségek létének záloga

„A társdalom alapsejtje a család, amely ha erős, akkor lesznek erős magyar közösségek” – tette hozzá Pásztor Csaba, aki fontosnak látja a megelőzést. Beszélnünk kell a normális családról, de a családokat érő fenyegetésekről. Isten elgondolása, hogy családban éljünk, és a magyarságnak is így lehet jövője a nagycsaládosok felvidéki vezetője szerint.

Fogjunk össze a normális család értékeiért!

A panelbeszélgetés résztvevői egyöntetűen fontosnak tartották, hogy a család értékeiről fontos beszélni nyilvánosan. Sajnos állandóan reagálni is kell a genderlobbi mesterkedéseire, ám az egységes és hiteles kiállás, a különböző konzervatív értékrendű orgánumok összefogása hatékony eszköz lehet az igazság képviseletében. Ezért a beszélgetőpartnerek szorgalmazták az efféle értékmegőrző szövetségek létrejöttét.

„A gendersemlegesség diktatúrája ellen úgy kell tudnunk egységesen kiállni, hogy az képes legyen felmutatni a normális család értékeit” – húzta alá Gável András, a Vasárnap.hu publicistája, amely véleménnyel minden résztvevő egyetértett, kiemelve, hogy inkább kell példát mutatni a cáfolatok megfogalmazása mellett, mert a családban valódi erő van.

(Vasárnap.hu/Felvidék.ma)