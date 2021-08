Szent István-napi ünnepséget tartottak Deákin, a katolikus templomban. Az MKP szervezésében megvalósult esemény elején Forró Krisztián elnök mondott ünnepi beszédet, majd Szarka Tamás és zenekara adott koncertet.

Ha Szent István királyunkra való megemlékezésnek méltó helyet keresünk a Felvidéken, a deáki ősi, Szűz Mária tiszteletére emelt templom minden kétséget kizáróan az. A róla szóló írásos emlékek egészen 1103-ig nyúlnak vissza, az épület nagy becsben tartott része a Szent István-kápolna. Államalapító királyunk tetteit falfestmények elevenítik fel. Úgy tudjuk, itt íródott az ún. Pray-kódex, amely többek az első magyar nyelvemléket, a Halotti beszédet is tartalmazza.

A templomot megtöltötték az érdeklődők, a jelenlévőket az MKP helyi szervezete nevében Tóth András elnök köszöntötte, majd Forró Krisztián mondott ünnepi beszédet.

A Magyar Közösség Pártjának elnöke előbb Szent István királyunk tetteit méltatta, majd arra a kérdésre keresett választ, hogy azoknak milyen időszerű üzenetük van a számunkra. Mint mondta. Szent István király több mint évezrede olyan ország alapjai rakta le, mely kiállta az idők próbáját. Büszkék lehetünk nemzetünkre, a világ valamennyi uralkodóháza közül az Árpád-ház adta a legtöbb katolikus szentet, a számarányokat tekintve kiemelkedő a magyar Nobel-díjasok száma, olimpikonjaink teljesítését sok más nemzet irigyli tőlünk. Száz évvel ezelőtt a magyart magyartól szakították el, így történhetett, hogy felvidéki magyarként idegen országban rekedtünk. Amikor Európa fellélegzett a második világégés után, szüleinknek, nagyszüleinknek a túlélésért kellett küzdeniük. Ma mégis itt vagyunk, magyarként a Felvidéken. Fogyunk, de sorsunk a mi kezünkben van. Anyaországunk megmutatta, hogy nekünk, külhonba szakadt magyaroknak fontos támaszunk, de elsősorban magunkra kell támaszkodnunk. Szent István ezer évvel ezelőtt a Szent Korona alatt egyesítette nemzetét. A példa ott van előttünk. Egyesülnünk kell, ha azt akarjuk, hogy gyermekeink, unokáink magyarnak maradjanak a szülőföldjükön. „Isten áldja a Magyarországot, Isten áldja a magyarokat és Isten áldja a Felvidéket!” – mondta beszéde végén Forró Krisztián.

Szarka Tamás és zenekarának koncertje is Szent Istvánnak állított emléket. A Missa Missio, azaz a Kossuth-díjas művész szakrális alkotása, zenés imája csendült fel a deáki templomban. Az az alkotás, mely többször felcsendült már a budapesti Bazilikában is, nemrég a pozsonyi dómban, szeptember elején Prágában és Esztergomban is látható-hallható lesz, hogy csak a legismertebb helyszíneket említsük. Felcsendült a magyar nemzet összetartozásaként is ismert Kézfogás, benne a híres sorok:

„A magyarság szívbe menekül,

Úgyis jót talál.”

Úgy legyen! A rendezvény nemzeti imánk eléneklésével ért véget.

(Oriskó Norbert, Felvidék.ma)