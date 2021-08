Ma délelőtt mutatta be a város és az ARRIVA buszközlekedési vállalat vezetősége azokat a beruházásokat, amelyek több mint 220 ezer euróból valósultak meg a buszpályaudvar felújítását célozva. Keszegh Béla polgármester elmondta, koncepcióban gondolkodnak, amely választ ad a város közlekedési problémáira, s ebben megbízható partnerük a buszvállalat.

Az ARRIVA a várossal kötött szerződés értelmében a következő tíz évben biztosítja a tömegközlekedést Komáromban – mától két új, Euro 6-os motorral felszerelt, környezetbarát és akadálymentes autóbusszal bővült a társaság 11 buszból álló járműparkja.

„A mindennapossá vált közlekedési dugókra két jó választ tudunk adni. Az egyik az ingyenes tömegközlekedés – egyedüliként az országban –, a másik a kerékpározás” – mondta Keszegh Béla a délelőtti sajtótájékoztatón.

Hangsúlyozta, a tömegközlekedés fejlesztése mellett arra is gondot fordítottak, hogy kombinálhatóak legyenek a választott járművek, mint a kerékpár, autóbusz vagy a vonat. Ezért biztosítottak a vasúti és buszpályaudvar közelében kerékpármegőrzőt és kerékpárkölcsönzőt is.

„Az Interreg pályázat része volt az elektromos buszjárat elindítása a két Komárom között, a határon átnyúló tömegközlekedés támogatására. A környező járdaszakaszokat 90 ezer euró értékben újította fel a város, új padok és szeméttárolók kerültek ki” – sorolta a kapcsolódó felújításokat.

Keszegh beszámolt arról is, hogy az ARRIVA vállalatához tartozó alapítvány támogatásának köszönhetően a tavalyi évben 13 ezer euró értékben kerékpártárolókat vásárolt a város, két évvel ezelőtt pedig 10 ezer eurós keretből a Singellőben egy inkluzív játszóteret építettek – mondta, értékelve a vállalat társadalmi szerepvállalását.

Iván László, az ARRIVA vezérigazgatója a sajtótájékoztatón arról beszélt, milyen fontos alkotóelemekből áll össze a jó tömegközlekedés. „Fontos a stratégiában gondolkodó városvezetés, amely átgondoltan, lépésről lépésre valósítja meg a kitűzött célokat. A másik a buszvállalat és a megbízó közötti professzionális, jó kapcsolat. Komáromban mindkét alkotóelem adott” – fogalmazott. Iván László szerint új szintet léptek, ami stabilitást hoz a város tömegközlekedésébe, és ennek egyik eredménye, hogy meg tudták újítani a városban közlekedő flottát.

Zemes Silvester, az ARRIVA érsekújvári ügyvezető igazgatója elmondta, a mai nappal két új buszt helyeztek üzembe.

Az egyik 10 méteres, míg a másik 12 méter hosszú – a rövidebb busz 36 ülő- és 38 állóhellyel, a hosszabb 40 ülő- és 42 állóhellyel rendelkezik. A felszállás a mozgássérültek és a babakocsikkal közlekedők számára akadálymentes.

A buszok kamerákkal felszereltek, elérhető bennük a wifi, légkondicionáltak, rendelkeznek USB-csatlakozókkal, ezen felül pedig LCD-s kijelzőn követhetőek a város hírei is – hívta fel a figyelmet.

A pályaudvart működtető Comorra Servis igazgatója, Kollár Gábor számolt be részletesen a 220 ezer eurós felújításokról. Ennek részeként, mintegy 175 ezer euróból újult meg a pályaudvar, a megállók és a váróterem beltere is. „Az állomás várótermei megújultak, de a külső tér is új külsőt kapott, mindamellett a Petőfi utcában és a Štefánik utcában, az Európa szállóval szemben két megállóhely felújítására is sor került” – sorolta.

A munkálatok során felújították a szociális helyiségeket, a várótermet és a bejáratot.

A padlózat cseréjén túl minden belső teret átfestettek, kicserélték a világítást és új légtechnikát szereltek be.

A pályaudvar külső részén a várószigeteken felújították a tetőszerkezetet és az esőelvezető csatornákat. Megerősítették és felújították a tartószerkezetet, cserélték és bővítették a padokat és a szeméttárolókat.

A buszpályaudvaron az információs táblák és a menetrendek is megújultak – ahogy eddig is, példaértékűen két nyelven kerültek kihelyezésre.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)