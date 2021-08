Az Interreg V-A – Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósult meg a Palócok határok nélkül elnevezésű projekt, melyben két község, Bátka Hencz Péter polgármester és Hollókő Szabó Csaba polgármester vezetésével vett részt.

A közel 46 ezer euróból megvalósuló projekt két kulturális és két sportrendezvény lebonyolítását foglalta magába Hollókőn és Bátkában.

A projekt fő célja a palóc kultúra, a szokások, a hagyományok, valamint a sportolással kapcsolatos tapasztalatok cseréje és bemutatása volt a két település között.

A pályázat során támogatták az iskolák és a sportszervezetek közötti együttműködést, valamint népszerűsítették egymás idegenforgalmi lehetőségeit. A zárórendezvényre 2021. augusztus 21-én Bátkában került sor, ahol a palócok eredetéről B. Kovács István történész szólt.

A palócok eredete már igen sok néprajzkutatót, történészt foglalkoztatott, ennek ellenére a népcsoport származását illetően még mindig sok a fehér folt. A palócok szállásterülete a magyarországi és szlovákiai Hont, Nógrád, Heves, Borsod, Gömör történeti megyékre terjed ki, ahol mintegy félszáz településen élnek. Legnagyobb városaik: Ipolyság, Rimaszombat, Tornalja, Fülek, Balassagyarmat, Eger, Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, Szécsény.

Hollókő faluként elsőként került fel az UNESCO világörökség listájára. A magyarországi palóc falu egyedisége abban rejlik, hogy nem skanzenként működik, hanem élő faluként kínál turistalátványosságot az érdeklődőknek.

A Nógrád megyei, Szécsényi járásbeli település a 17–18. században kialakított falu látképét adja ma is. A népi építészet és a 20. századot megelőző falusi élet olyan páratlan példáját mutatja, amelyet sikerült eredeti állapotában megőrizni, s több mint 95 lakóházban ma is élnek a mindössze 350 fős településen. Legnagyobb rendezvényük a sokak által ismert húsvéti fesztivál. Egy év alatt több tízezer ember keresi fel a települést.

Bátka és Hollókő 2016-ban már partnerként együttműködött a tizenkét ország részvételével zajló Welcome (Üdvözlet) elnevezésű nemzetközi projektben, amelybe az Ipoly menti Kalonda is bekapcsolódott.

Szabó Csaba, Hollókő polgármestere kiemelte, hogy a futballcsapatuk már többször is volt Bátkában, s ezúttal a tánccsoportjukkal érkeztek.

„Azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog, hogy két település találkozik. Az ember is átgondolja olyankor, hogy milyen barátai vannak. Így van ez egy-egy település életében is, hogy kik a baráttelepüléseik, kikkel szeret együtt dolgozni, együttműködni. Fontos számunkra, hogy Bátkát e tekintetben megtaláltuk, ahogyan ők is minket” – hangsúlyozta Szabó Csaba.

Hencz Péter, Bátka polgármestere kifejtette, nehéz időszakon vagyunk túl. „A kialakult vírushelyzetnek következtében az emberi kapcsolataink is sérültek, és kevés lehetőség adatott a baráti kapcsolatok ápolására, a személyes találkozókra. Külön öröm számomra, hogy a betervezett rendezvényeink megvalósulhattak, s újra együtt lehettünk határon innen és határon túli barátainkkal” – mondta.

A találkozó alkalmával sok érdekesség és meglepetés várta a bátkai alapiskolába látogatókat.

A legkisebbeket különböző gyermekprogramok szórakoztatták, mint az ugrálóvár, kézműves foglalkozások, íjász- és fegyverbemutató, csigafuttató. A legkisebbeknek előadást tartott a füleki Mesefigurák.

Az iskola egyes pavilonjaiban különféle témájú kiállításokat tekinthettek meg. Az első pavilonban Bátka és környéke fényképeken, Bátka története, a Balogvölgy kincsei – Zsíp fotókiállítás volt megtalálható. A második pavilonban mutatták be Mács József író életét és munkásságát, a róla elnevezett könyvtárban belelapozhattak könyveibe, s kipróbálhatták az Életem regénye alkotóműhelyt, úgy ahogyan a helybéli Boholy János gömbsakkját is.

A harmadik pavilonban kapott helyet Bátka történetének, a Bátkai Települési Értéktár, a bátkai alapiskola pedagógiai projektjeinek bemutató anyagai. S itt egy újabb alkotóműhely várta az érdeklődőket, ahol a horgolás fortélyaival ismerkedhettek. Az ötödik pavilonban az 55 éves bátkai alapiskola történetével ismerkedhettek meg. Itt volt elhelyezve a bátkai óvoda tablókiállítása. Az ügyeskedők könyvjelzőket és képeslapokat készíthettek az itteni alkotóműhelyben.

A tornaterem a Pósa Lajos élete és munkássága, valamint Az Én Ujságom című kiállításoknak, illetve a nemesradnóti Eszrő szőlőhely bemutatásának adott helyet.

A délután folyamán három folklórcsoport mutatkozott be a színpadon. A néphagyomány ápolásával és terjesztésével foglalkozik a rakottyási Parasztudvar, ahol néptánccsoport is működik. A hollókőiek mellett bemutatkozott a rimaszombati szlovák Lieščina néptánccsoport is.

