Pedagógusnak, szülőnek, gyereknek gyötrelmes volt az elmúlt tanév, ezért a gyerekeket élményekkel teli nyárral igyekeztek megörvendeztetni az önkormányzatok, civil szervezetek, plébániák. Az Érsekújvári járás csaknem minden településén szerveztek mindenki örömére szolgáló programokat.

A párkányi régió településeiből gyűjtöttem össze a beérkezett információkat, élménybeszámolókat, a tematikus, kézműves, szabadfoglalkozású, és egyéb jellegű táborokról.

Bényben 17. alkalommal szerveztük meg a nyári kézműves tábort, amelyen 20 gyerek vett részt rajta 5 oktató segítségével a CSEMADOK kézműves háznál. A gyerekek 8-10 fajta egyedi munkával ismerkedtek. A tábor vezetője Koczka Katalin volt.

Kisújfaluról Geri Valéria polgármester asszony tájékoztatott.

Kisújfalun az idei nyáron 2 tábort szerveztünk. Volt Ákom-bákom gyermektábor iskolás és óvodás korú gyermekek számára, amelyen 32 kisgyermek vett részt. A kézművestábort egy autóbusz kirándulással egészítették ki. A tábort a helyi pedagógusok vezették és szervezték a foglalkozásokat a gyerkőcöknek.

Felnőttek számára egyhetes szövőtábort tartottak a helyi nappali foglalkoztatóban a régió Jövő 2000 Alapítvány közös szervezésében. A tizenöt résztvevő között környékbelik is voltak, akik megtanultak szőnyeget és terítőt szőni. Szabó Márta irányításával négy szövőszéken dolgoztak a résztvevők. A táborokat a KULTMINOR és a község támogatásával sikerült megvalósítani.

Nánán már a Csemadok szervezésében a 90-es évek elején voltak kézműves táborok. Tizenöt év után a helyi kisiskola pedagógusai folytatják Cimbora tábor néven.

Szúnyogh Anita igazgatónő is gazdag programról számolt be. Itt is volt: kézműves foglalkozás, játék, sport. Fő profilja a tábornak az ismerkedés nemcsak a szülőfaluval, a térség minden jelentős létesítményeivel, így a könyvtárral, múzeummal, de voltak Oroszkán a hadtörténeti múzeumban, Léván az Atlantisz élményközpontban, Komáromban egy lovas tanyán, Búcson a babamúzeumban, Ipolyszalkán a tájházban.

Muzsláról két beszámolót is kaptunk.

A CSEMADOK Muzslai ASZ a pandémia után újra megnyitotta a Manótábor kapuit. A táborba 6–10 év közötti gyerekeket vártak. A hét folyamán volt sport-délelőtt, majd kirándulások a komáromi Olymp Centerbe, a diósförgepatonyi Malkia Parkba, az ógyallai csillagvizsgálóba, a gútai vízimalomba, a komáromi Holdas lovardába.

Szintén Muzsláról az Endrődy János Alapiskolából Fundárek Szilviától kaptunk beszámolót. A nyári iskola célja, hogy a tanulók jól érezzék magukat, játszva tanulhassanak a magyar kultúráról, népmesékről, mondákról, megismerkedjenek új népdalokkal, néptáncokkal.

A programok nagyon színesek és változatosak voltak sportvetélkedő, Duna parti kalandtúra, táncház, íjászkodás, solymász bemutató, kirándulás a csillagvizsgálóba, a komáromi erȍdrendszer megtekintése, valamint egy nagyon érdekesnek ígérkező „nemzetközi“ kvízdélelőtt váltották egymást.

A szőgyéni Tájház Alkotóműhelye második alkalommal szervezte meg nyári táborát a képzőművészet jegyében. Az alkotni vágyó fiatalok többféle technikát próbáltak ki az egy hét folyamán.

Baracska Árpád restaurátor, a tábor vezetője meghívására művésztanárok is érkeztek a táborba. Az évente megrendezett szőgyéni nemzetközi alkotótábor vezetője, Kunné Paulusz Györgyi szentendrei ikonfestő töltött el egy napot a táborban, valamint Michaela Bodnárová, a nemzetközi tábor nyaranta visszatérő festőművésze alkotott egész héten át a táborozókkal. Az idei tábor legsikeresebb alkotásai az ikonfestés és a viaszfestés témakörében születtek.

Baracska Árpád táborvezető elmondta, hogy a nyolc tehetséges fiatallal külön tudott foglalkozni, és bízik abban, hogy sokat tanultak és fejlődtek a tábor folyamán. A tájház udvarán, ünnepélyes kiállítással zárult a fiatal képzőművészek tábora a szülők és a művészetet kedvelő közönség részvételével.

Gerstner Ákos Párkányból Egyházi tábor és sportfoglalkozás címmel hirdetett meg negyedik alkalommal nyári tábort. A tizenkét visszatérő diák között több tehetség van, és a helyi gyermekotthonból is voltak gyerekek, akik festőművész segítségével betekintést kaptak a képzőművészet rejtelmeibe.

Programjukat a Kisebbségi Kulturális Alap, Párkány Város Önkormányzata, és a Rembrandt papír és kreatív bolt támogatta.

A Párkányi plébánián Fóthy Zoltán esperes több éve szintén szervezi a Plébániai Nyári Napközis Tábort. Az idei táborban hívő pedagógusok vállalták a táborvezetést és a foglalkoztatást. Vasárnap esti misével nyitottak, majd a hét folyamán igen színes sokrétű foglalkozások várták a 6-14 éves 25 diákot.

Sztakovics János csillagász fizikai kémiai kísérletei, bemutatói, a kémia szakos Gyetven Melinda tanítónő laboratóriumi bemutatói lenyűgözték a fiatalokat. Hanza Ronalda tanítónő a felénk még alig ismert Kokas-foglalkozással ismertette meg a gyerekeket. Fóthy atya pedig interaktív hittanórát tartott Szent István királyról.

A hét folyamán kirándultak Zselízre, Bénybe, a csenkei erdőbe, a Duna partra, s persze táborzáró kvízt is szerveztek a pedagógusok. A tábor a BGA támogatásával valósult meg.

A zselízi református egyház Cimbora óvoda tábora már tizedik alkalommal került megszervezésre.

Révész Csilla lelkésznő a tábor lelke, mindenese, elmondta, hogy a családi tábor célja, hogy a hozzájuk tartozó református közösségeket, családokat összefogják, s egy szoros közösséget alkossanak.

A táborban a gyerekek mellett ott voltak a szülők, sőt a nagyszülők is. A csaknem hetven fős táborban ezek közül sok segítőjük is volt a helyi bölcsőde és óvoda nevelői mellett. A foglalkozásokban nagyon sok mindenre volt lehetőség: kézművesség, az alkotó fejlesztést segítő programok, játékos, mesés biblia órák, sportjátékok. A tábort adományokból, önköltséggel szervezték, de a szülők is ellátták a gyerekeket főleg gyümölccsel. A tábor egy valódi nagycsalád hangulatát árasztotta.

A régióban még sok tábort szerveztek, amelyek élményei remélhetőleg segítik majd a következő tanév nehézségeinek leküzdését.

