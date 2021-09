Eduard Heger (OĽANO) kormányfő csütörtök délutánra összehívta a biztonsági tanácsot. Az ülésen ismerteti arra vonatkozó tervét, hogyan rendezné a rendőrségen kialakult helyzetet. Erről a kormányülés előtt tájékoztatott.

Az elmúlt időszakban a biztonsági erők több tagját is letartóztatták. Legutóbb hétfőn, szeptember 13-án került erre sor. A belső ellenőrzési hivatal (ÚIS) nyomozója Peter Sch-t és a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) négy nyomozóját letartóztatta. Előbbi vizsgálati fogságba került. A bíró ez előtt arról is döntött, hogy Ján Č., Pavol Ď. és Milan S., a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség (NAKA) nyomozói is vizsgálati fogságba kerülnek. A NAKA következő meggyanúsított nyomozójáról a bíró csütörtökön, 13.00-ig fog dönteni. Mindhárom érintett nyomozó, ahogy Peter Sch. is, panaszt nyújtott be a döntés ellen, amelyről a pozsonyi kerületi bíróság fog dönteni.

A vád hivatali hatáskörrel való visszaélés, illetve az igazságszolgáltatás akadályozása. Egyeseket a tanúvallomások igazságtartalmának a befolyásolásával gyanúsítanak.

Több politikus a történtekkel kapcsolatban rendőrségen belüli háborúról beszél.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi minisztert nem lepi meg a rendőrségen kialakult helyzet, mert már egy ideje rámutattak azokra az ügyekre, amelyeket át kell vizsgálni.

„Ami viszont sokkhatásként ért, az a büntetőeljárások mennyisége volt” – mondta. Krajniak szerint a kormánynak el kellene gondolkoznia azon, hogyan állítja be a fékek és ellensúlyok rendszerét, hogy sehol, semmilyen körülmények között ne lehessen manipulálni a büntetőeljárásokat.

Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi miniszter nem elégedett a rendőrségen és az ügyészségen kialakult helyzettel. „Egy alapvető fontosságú döntést kellene hozni. Ha két fél van, akkor feltételezem, hogy két csoport is van, és jól meg kell gondolni minden egyes további lépésünket” – állapította meg.

