Itt az ősz, a gyerekek is elindultak az óvodába, iskolába. A változékony időjárás és a közösségben könnyebben terjedő kórokozók miatt érdemes a kicsik immunrendszerét felvértezni, és mi mást is ajánlhatnánk erre a célra, mint az évszázadok óta bevált gyógynövényeket? Na, de hogyan építsük be a gyógyteát a gyerekek étrendjébe? Mit adjunk egy ovisnak és mit egy iskolásnak? Most Lopes-Szabó Zsuzsa, fitoterapeuta, a bükki füvesember lánya – aki maga is gyakorló, háromszoros nagymama – ad tanácsot.

„A tanévkezdés minden esztendőben hatalmas izgalmakkal járt. A gyerekeim egészséges kisgyerekek voltak, ritkán voltak betegek. Az is igaz, hogy kicsi koruk óta itták a teákat, az sokat segített a bajok megelőzésében, illetve ha kellett, köhögésre, náthára. Szeptember táján mindig tartottam kéznél citromfűteát is, egyrészt, mert nagyon jó vírusölő és a közösségbe kerülés gyakran hozott betegségeket, másrészt akkor is itták, ha izgulós nap után értek haza, olyankor a nyugtató hatása miatt” – emlékszik vissza a szeptember elsejékre Zsuzsa.

Ám hogy szerettesse meg a gyógyteázást a gyerekkel az, akinél nincs a családban se füvesember, se füvesasszony?

Zsuzsa tanácsa az, hogy gyerekeknél mindig finom ízű, úgynevezett élvezeti teával, teakeverékekkel indítsunk. Virágos-illatos, vagy gyümölcsös, piros-bogyós, de mindenképpen gyengéd aromájú teakeveréket válasszunk. Próbálgassuk, melyik íz jön be a gyereknek, és mi az az illat, íz, amit zsigerből elutasít. Másik tipp, hogy lehetőleg ne lásson a gyerek „vízben úszkáló zöld izéket” a poharában, mert a látvány ijesztő lehet, és kóstolás nélkül otthagyja. A szűréshez használjunk textilzsákot vagy papírfiltert. És a harmadik tipp talán a legfontosabb:

a gyerek azt a mintát követi, amit a szülőnél lát, tehát ha mi nem iszunk gyógyteát, nagyon valószínű, hogy a gyerek sem fog.

Melyik gyógynövény hány éves kortól adható?

Régi tévhit, hogy gyerekeknek nem szabad gyógynövényteát adni. Szabad, sőt kell is, hogy minél előbb szokják meg a gyógytea ízét. Ugyanakkor való igaz, hogy 12 éves kor alatt bizonyos gyógyteák nem adhatók. Ennek csupán az az oka, hogy gyerekekre vonatkozó hatásvizsgálatokat nem végeztek, így ebben a témában kevés a tudományos ajánlás.

Általános szabály:

kerüljük az erős hatású gyógynövényeket, például borsmenta, csalán, szenna, orbáncfű,

a kamillára sokan allergiások, ezért 2 éves kor felett óvatosan kóstoltassuk

kerüljük az erős illóolajtartalmú gyógynövényeket vagy készítményeket, (ilyen a levendula is), külsőleg is csak hígítva alkalmazzuk

élénkítő, koffein- és teintartalmú teákat (feketetea, zöldtea) ne adjunk kisgyerekeknek.

Így készítsük a gyógyteát

Gyerekek részére maximum egy teáskanál szárított drogot forrázunk le 2,5 dl vízzel (kivéve a magas C-vitamin-tartalmú gyógynövényeket), 10 percig hagyjuk állni, szűrjük, és utána adjuk a gyereknek vagy „palackozzuk” lehetőleg üveg kulacsba. Ízesítésre kétes kor felett használhatunk pici mézet, a citromot viszont kerüljük.

Ezeket a gyógyteákat bátran adhatjuk gyerekeknek

Csipkebogyó

Csipkebogyóval nyugodtan kezdhetjük a gyógyteákra való rászoktatást. Már egyéves kortól használható, szükség esetén akár naponta is lehet adni C-vitamin-tartalma miatt. Ez viszont egy hőérzékeny vitamin, ezért a csipkebogyót sosem forrázzuk! A feldarabolt csipkebogyóhúst öntsük le meleg vízzel és hagyjuk állni legalább egy órán át. Ha van időnk, az ázott gyümölcs egy részét áttörhetjük a szitán, ettől szép, narancssárga színe lesz a lének, állagra pedig olyan, mint egy rostos üdítő. Kellemesen savanykás ízű, kétéves kor felett pici mézzel édesíthetjük.

Mezei kakukkfű

Immunerősítésre 2 éves kortól napi egy csésze mezei kakukkfű teát javaslunk belsőleg. Azonban a kakukkfű nagyon jól működik akkor is, ha a gyermek fürdővizébe keverjük. Nagy kád esetén 3 liter mezei kakukkfű teát kell önteni a fürdővízhez, és a gyermek 20 percet tartózkodjon a vízben. Ha a kakukkfű tipikus kámforos illata-íze túl sok a csemeténknek, akkor tompíthatjuk 2:1 arányú keverésben bodzavirággal, esetleg hársfateával. (A keverék esetén is egy teáskanál a drog adagja!) Megfázásra, köhögésre napi egy csésze kakukkfűteát nyugodtan adhatunk a gyereknek.

Hársfa

A hársfavirág teája megfázásra, influenzára az egyik leggyakrabban használt gyógynövény, 2 éves kortól szintén adható. Izzasztó hatásánál fogva lerövidíti a gyógyulási időt, csakúgy, mint a bodza virága. Lázat és köhögést csillapít. Ez az a tea, amit náthás időben kifejezetten ajánlott mézzel adni a gyereknek.

Kamilla

Talán az egyik legismertebb (és legmegosztóbb) gyógytea. A legtöbb háztartásban megtalálható, nem véletlen, hiszen sokan csak ezt az egy gyógynövényt ismerik, másrészt igazi jolly joker: kiválóan alkalmazható enyhe gyulladásokra (pl.: torokgyulladás), de akár az ekcéma és dermatitis kezelésére is bevethetjük külsőleg. De ha a gyerek elutasítja, ne erőltessük, készítsünk inkább keveréket 1:1 arányban kamilla és bodzavirág vagy hársfa szárított drogjából. Ha így se jön be, akkor hagyjuk a kamillát. Kidobni nem kell, inhalálásra, fürdővízbe még beválhat!

Citromfű

A citromfűtea kellemes, enyhén citrusos, ezzel is kezdhetjük a kisiskolás gyerekek „beavatását”. Pici mézzel nyugodtan ízesíthetjük. Sőt! Akár a citromfüvet is használhatjuk teaízesítőként. A gyógyteákat ugyanis nem ajánlott citrommal savanyítani, de ha hiányoljuk a citrom aromáját, akkor ezt a citrusos ízt a citromfűvel becsempészhetjük a teánkba. A citromfű az egyik leggyengédebb idegnyugtató, ezért segíthet az iskolakezdés okozta szorongást és alvásproblémákat kisimítani – a szülőknek is, de az ő drogadagjuk legyen a duplája!

Szabó Gyuri bácsi, a legendás bükki füvesember neve összeforrt a gyógynövényes gyógyítással. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett bükkszentkereszti természetgyógyász tudását lányának, Lopes-Szabó Zsuzsának adta át, aki gyakorlott fitoterapeutaként viszi tovább a hagyományokat és vezeti a családi vállalkozást.