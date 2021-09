Az SZK Biztonsági Tanácsa mellett működő, a jogállamiságba vetett bizalom helyreállításával foglalkozó munkacsoport eddig 17 konkrét javaslatot készített elő. Néhány még kidolgozásra vár. Erről a keddi sajtótájékoztatóján számolt be Eduard Heger kormányfő, hozzáfűzve: a témában már megkezdődött a koalíciós partnerek közötti egyeztetés. Elmondása szerint a munkacsoport különböző változatokat dolgoz ki, a döntést politikai szinten hozzák meg.

A kormányfő kifejtette: néhány javaslat operatív módon teljesíthető, mások a készülő reformok részét képezik, és vannak olyanok is, amelyek törvénymódosítást igényelnek. Hozzátette: a munkacsoport több lehetséges variánst is fel fog kínálni, például az ügyészség és a rendőrséget ellenőrző szerv működésével kapcsolatban. Heger kilátásba helyezte a Büntető törvénykönyv módosítását is, konkrétan az előkészítő eljárások lerövidítését. Az országos rendőr-főkapitány és az ellenőrzési szolgálat igazgatója kiválasztásának módja nem csak a munkacsoporton, hanem a koalíción belül is téma, fűzte hozzá a miniszterelnök.

A vitatott 363-as paragrafussal kapcsolatban a kormányfő kifejtette: úgy véli, amint a bíróságok bekapcsolódnak az eljárásba, az ügyész már nem avatkozhat bele a munkájukba.

A szóban forgó munkacsoportot az SZK Biztonsági Tanácsa hozta létre a bűnüldöző szervek helyzetére reagálva. Feladata konkrét változtatási javaslatokat kidolgozni a bíróságok, a rendőrség és az ügyészség működésének javítása érdekében.

(TASR/Felvidék.ma)