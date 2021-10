A 2019-ben alakult Ipoly Honismereti, Kulturális, Sport és Túra Egyesület (Ipoly Túra Egyesület) a térség turizmusának, idegenforgalmának fejlesztéséért jött létre, hangsúlyozva a magyar történelmi múlt és kultúra megmaradásának szükségességét, a turizmus fejlődését a magyar–szlovák határ mindkét oldalán.

Sikeres tevékenységük eredménye Magyarország első kerékpármúzeumának létrehozása, az Ipoly Aktív Kerékpáros Túrarendszer kialakítása, valamint a Felvidéki Örökségünk Kincsei közösségi oldal megalapítása és működtetése.

Most újabb mérföldkőhöz érkezett a civil szervezet. Úgy vélik, hogy mivel a politika évtizedek óta nem tesz intézkedéseket az Ipoly-völgy Drégelypalánktól a szlovákiai Losoncig húzódó vasútvonalának megmentéséért és korszerűsítéséért – mi több, már e történelmi pályaszakasz megszüntetéséről is felröppentek hírek – úgy döntöttek, hogy

az egyesület vasútmentő szakosztályának megalakításával a civilek segíthetnek az Ipoly-völgy vasútvonalának megmentésében.

Elsődleges céljuk, hogy a 76 éve apró lépésekben visszafejlesztett és leépített vasútvonal megmaradjon, a Civitas Fortissima 101 évvel ezelőtti – balassagyarmati polgárok és vasutasok véráldozatával elért – eredménye ne vesszen kárba.

Elképzeléseik szerint a vasútvonal egyedülálló lehetőségeit felhasználva gazdagítanák a turizmust az Ipoly mentén, annak érdekében, hogy minél többen megismerhessék a varázslatos nógrádi tájat a folyón innen és túl. Céljaik eléréséhez szeretnék megnyerni a vasútvonalat üzemeltető MÁV-ot, a Szlovák Vasúttársaságot és minden érintettet a folyó innenső és túl oldalán.

Szándékaik a vasútvonal mentén elterülő szlovák és magyar települések önkormányzatainál is támogatókra találtak. A két-két – magyarországi és szlovákiai – legnagyobb település – Balassagyarmat, Szécsény, Losonc és Ipolyság – mellett a határ mindkét oldalán 11-11 település vezetői támogatják az egyesület célját, és ezzel egyidejűleg be is léptek a vasúti szakosztályba. Mellettük magánszemélyek, más civil szervezetek is az ügy mellé álltak, így létszámuk elérte a hatvan főt.

Az Ipoly Túra Egyesület vasútmentő programjának hivatalos indításaként a civil szervezet az Ipoly menti vasút jövőjével foglalkozó konferenciát szervez 2021. október 27-én 14 órai kezdettel a Balassagyarmati Városháza dísztermében, melyen memorandumot fogadnak el az Ipoly menti vasút fejlesztésének szándékáról.

(Sajtóközlemény)