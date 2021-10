Komárom önkormányzata, a helyi mozi és a komáromi zsidó hitközség közösen avatott csillagot ma délután Ivan Reitman, Komárom díszpolgára 75. születésnapja alkalmából. A komáromi születésű film- és televíziós rendező, producer és forgatókönyvíró nevét ezentúl gránitból vésett csillag őrzi a Duna-parti városban.

A Megye utcában található Tátra mozi épülete előtt tartott sajtótájékoztatón elhangzott, hogy

Komárom város önkormányzata hagyományteremtő szándékkal ezentúl évi rendszerességgel avat majd csillagot azoknak a filmeseknek, akik a városhoz kötődnek.

Keszegh Béla polgármester arra emlékeztetett, hogy számos, a filmszakmában elismert világhírű művészre, személyiségekre lehetünk büszkék komáromiként. Mint mondta, szeretnének ezeknek az embereknek kellő tiszteletet adni, aminek ezt a formáját találták ki a „Csillag születik” elnevezésű eseményen. Céljuk, hogy a mozi látogatóinak figyelmét felkeltsék a világhírű, komáromi kötődésű hírességekre emlékeztetve. „Emlékeztesse őket, hogy nagy dolgok indulnak el Komáromból. Lehet nagyot álmodni és meg is lehet hódítani a világot Komáromból” – fogalmazott a polgármester.

Mint mondta, Ivan Reitman munkásságát a város korábban már Polgármesteri díjjal, és Díszpolgári címmel is elismerte, a „város kulcsa tehát nála van”. Külön kiemelte, hogy a pár éve felújított, Ryšavý Boldizsár vállalkozó által üzemeltetett mozi olyan magas színvonalú, kényelmes, korszerű, amellyel kevés szlovákiai város büszkélkedhet. (A város tulajdonát képező ingatlant 2013-ban a város húsz évre jelképes összegért bérbe adta, amelynek feltétele a teljes felújítás volt, amely 2016-ra valósult meg.)

A polgármester arról is beszámolt, olyan elhatározás is született, mely szerint a moziban széksorokat neveznek el azokról a személyiségekről, akik már csillagot kaptak a kültéren. A Tátra moziban ezentúl már egy Reitman-sor is várja a vendégeket, hogy ezzel is a fiatal generációk tudatába véssék, ki mindenki indult Komáromból, kik tudták megvalósítani filmes álmaikat – hangzott el. A jövőben azt is szeretnék, ha a mozi tematikus napokat, filmvetítéseket szervezzen egy-egy „csillagnak”, így is jobban megismertetve a munkásságát, s ily módon is tisztelegve előtte.

Kollár Zoltán, a helyi zsidó hitközség aktív tagja és támogatója mutatta be Ivan Reitman életét és munkásságát. A komáromi holokauszttúlélő Raab Klára és az aranyosmaróti szlovák zsidó családból származó Ladislav Reitman házasságából született Ivan 1946. október 27-én látta meg a napvilágot Komáromban. A család 1950-ben a négyéves kisfiúval egy szenet szállító hajón menekülve emigrált a Dunán először Bécsbe, majd végül Kanadában telepedtek le. Ivan Reitman a torontói McMaster Egyetemen szerzett zenei diplomát 1969-ben. Leginkább vígjátéki munkásságáról ismert, különösen az 1980-as és 1990-es évekből.

Első filmes munkáit a torontói városi televíziónak készítette, ezt a munkát Daniel Aykroyd színész barátjának köszönhette, aki később feltűnik a nevezetes filmjei közé tartozó Szellemirtókban is. Reitman további ismertebb rendezései: az Ikrek, az Ovizsaru, Dave, a Junior. Olyan filmek producere is volt, mint a Beethoven, a Space-Jam – Zűr az űrben, Hat nap, hat éjszaka, Állj, vagy lő a mamám! és az Intim részek. Egyik legutóbbi, ismert rendezése a Natalie Portman és Ashton Kutcher főszereplésével játszott romantikus vígjáték, a Csak a szexre kellesz volt.

Ivan Reitman a Kanadai Rend tiszteletbeli tagja, 2007-ben átvehette a Kanadai Filmakadémia Alapító Tagja díját, 2009-ben pedig neve felkerült a kanadai Dicsőségek sétányára. 2011-ben szülővárosa Polgármesteri díjat, majd Díszpolgári címet adományozott Ivan Reitmannak. Szülőföldjén, illetve Komáromban négyéves kora óta nem járt, a díjat utólag, egy szlovák kereskedelmi csatorna jóvoltából juttatták el a filmrendezőnek, aki akkor egy rövid kisfilmben köszönte meg a figyelmességet. A zsidó hitközség folyamatosan keresi és a világhálónak köszönhetően tartja is elszármazottjukkal a kapcsolatot.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)