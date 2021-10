Rég óhajtott elképzelés volt, hogy tájelőadást fogadjanak Csízben. A Csemadok Csízi Alapszervezete október 3-án a kassai Thália Színház társulatát látta vendégül, nagy sikerrel.

Zsitnyár Csaba, a Szövetség – MKP platformájának csízi elnöke köszönetet mondott Auxt Ferenc járási elnöknek, Besztercebánya megyei képviselőnek, amiért a korábbi években támogatta a szervezetüket, hogy Budapesten többször is részt tudjanak venni színházi előadásokon.

Homonnai László, a Csemadok Csízi Alapszervezetének elnöke örömét fejezte ki, hogy több évi várakozás után sikerült megvalósítaniuk helyi előadást is a csízi kultúrházban, ahová a környező falvak kultúrát szerető közönségét is meghívták.

A Felvidék.ma érdeklődésére elmondta, hogy épp Losoncon jártak a Kármán József Színház előadásán pár évvel ezelőtt, amikor megfogalmazódott, hogy Csízbe is hozzanak színdarabot. Az elhatározást tett követte, meg is pályázták.

„A pályázat lebonyolítása sosem egyszerű, mert a bejegyzési számunk 12 számjegyű, de hál ‘Istennek sok utánajárással, igazolásbeszerzéssel vettük az akadályokat, s elnyertük a támogatást is a KultMinortól. Nem kaptuk meg ugyan a teljes szükséges összeset, de a szponzoraink kisegítettek. Aztán a járvány is gondot jelentett, nem tudtak eljönni a leegyezett darabbal a vendégművészek. Így felajánlottak egy másik előadást. Most már nem is bánom, mert én magam is nagyon jól szórakoztam, nagyon elégett vagyok” – nyilatkozta Homonnai László.

A vendégelőadók is örömmel énekeltek, hiszen telt ház fogadta őket. Név szerint: Dégner Lillát, Varga Líviát, Nagy Kornéliát, Madarász Mátét, Nádasdi Pétert s nem utolsósorban a narrátort, Illés Oszkárt.

A Czajlik József által rendezett sanzonest Kassa, a szerelem városa címet viseli, mely egy érzelmes, szórakoztató kaland, meglepetésekkel és nosztalgiával teli virtuális séta Kassán. Márai Sándor városát ismerhetjük meg olyan fénytörésben, ahogyan kevesen ismerik.

Helyszínek, szerelmek, dalok, történetek tárulnak elénk a történelmi korokon keresztül. Bensőségesen ismerős helyzetekkel, viszonyokkal, kapcsolatokkal szembesülhetünk. A szerelem legkülönbözőbb változatai jelennek meg: az egymásra találás és a beteljesülés, a kiábrándulás és a szakítás, a rajongás és a féltékenység, szenvedélyek és szenvedések, sírás és nevetés, és talán a legfontosabb, a pillanatnyi boldogság.

Ezzel az előadással sikeres nyarat zárt a Csemadok Csízi Alapszervezete. Másik kedvelt szórakozási lehetőségük, amit kínáltak az érdeklődőknek, a nyári mozi volt.

Az Elevenítsük fel a nyári mozi varázsát! címmel rendezett filmvetítési sorozatban öt filmet mutattak be.

„A templom melletti amfiteátrum évekig kihasználatlan volt. Kitaláltuk, hogy húzzunk fel egy vásznat, s vetítsünk rá. Közben azon spekuláltunk, hogy legyen egy kicsit modernebb is. Így jött, hogy 3D-ben vetítsünk. Ez nem teljesen jött be mindenkinek, de jól szórakoztak, akik eljöttek” – nyilatkozta Homonnai.

Kérdésünkre, hogy lesz-e folytatás, határozott igen volt a válasz, mind a színház, mind a mozi esetében. Így hamarosan újra találkozhatnak a műfaj kedvelői Csízben.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)