Ma délelőtt számolt be Komárom önkormányzata arról a bérlakás-építési beruházásról, amely állami támogatásnak köszönhetően 18 hónapon belül elkészül. A tervek szerint egy tucat két- és háromszobás, úgynevezett startlakást adnak át jövő ősszel az őrsújfalui, korábban iskolaként működő épületben.

„Az építkezés teljes költségvetése több mint 720 ezer euró, ebből 433 ezret kedvezményes hitel formájában biztosít az Állami Lakásfejlesztési Alap” – számolt be Szabó Ingrid, a városi hivatal osztályvezetője. Mint mondta, ebből 288 700 euró a Közlekedési- és Építésügyi Minisztérium támogatása, a város önrésze pedig mindössze 7 euró.

Megjegyezte, a mérnöki hálózatok kiépítésére már nem nyerhető el ekkora támogatás. A város önrésze ebben az esetben 1300 euró, a kedvezményes hitel 20 ezer euró és további támogatás érkezik erre 8300 euró értékben, mondta. A lakások átlagos alapterülete meghaladja az 50 négyzetmétert, ám a legnagyobb, 3 szobás lakások sem érik el a 70 négyzetmétert. Ennek oka, hogy az Állami Lakásfejlesztési Alap az úgynevezett startlakások esetében alapterület-korlátozást vezetett be – ezekhez jár a támogatás, ehhez sikerül előnyös hitelt felvenni – tudtuk meg.

Keszegh Béla polgármester az új beruházás kapcsán elmondta, hiánypótló projektről van szó, mivel az önkormányzati bérlakások építésében nagy a lemaradás. A helyszínválasztás kapcsán elmondta, a városrész képviselője, Molnár Marian kezdeményezésére döntöttek a régi, a főút mellett elhelyezkedő őrsújfalui iskola épülete mellett.

„Az iskola 2002-ben került a városhoz, mint fenntartóhoz, de 2005-ben megszűnt. 16 éve nem történt ezzel az épülettel semmi” – mondta Keszegh, aki hozzátette, már kiírták a közbeszerzést, elkészült a projekt, amit az Állami Lakásfejlesztési Alap a napokban jóváhagyott. A projekt előkészítője és egyben a közbeszerzés nyertese a Tonex Kft. volt, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek – jegyezte meg a polgármester.

Varga Zoltán vállalkozó a kft. nevében elmondta, az építkezés során a környezetet is rendezik, parkosítani fognak és egy húsz férőhelyes parkolóhely is kialakításra kerül. Az épületben hét darab 3 szobás, 6 darab 2 szobás és egy 1 szobás lakást alakítanak ki két szinten, valamint egy műszaki helyiség és kerékpártároló is kiépítésre kerül majd. Mint mondta, minden lakáshoz tartozik majd egy 3,5 négyzetméteres fedett erkély is. A lakóház napkollektorokkal, szigeteléssel várhatóan energiahatékony lesz – tette hozzá. A vállalkozó becslése szerint november első napjaiban kezdik meg az épület átalakítását a tetőszerkezet felújításával, és várhatóan jövő ősszel már átadásra is kerül.

Komárom polgármestere szerint modern, élhető, kényelmes lakások várják majd a fiatalokat. „Az önkormányzat a fiatal családoknak szeretne segítséget nyújtani az őrsújfalui bérlakásokkal, ami egy dinamikusan fejlődő városrész” – mondta, hozzátéve, a közeljövőben még több bérlakást szeretne építeni az önkormányzat Komáromban.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)